Free Fire: códigos para reclamar diamantes, skins y recompensas gratis hoy viernes 24 de abril

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Free Fire distribuye cada día códigos gratuitos que permiten a los jugadores obtener diamantes, skins y recompensas sin costo alguno. Estos códigos tienen vigencia limitada y se agotan una vez que un número determinado de usuarios los canjea, por lo que conviene reclamarlos a la brevedad.

Códigos disponibles hoy, 24 de abril

Los siguientes códigos están activos para el viernes 24 de abril de 2026:

H8YC4TN6VKQ9

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

Para canjear los códigos, los jugadores deben ingresar al sitio oficial de Garena. (Garena)

Cómo reclamar los códigos

Ingresa al sitio oficial de canje de Free Fire: reward.ff.garena.com Inicia sesión con la cuenta vinculada a tu perfil de juego. Escribe o pega el código en el campo habilitado y selecciona “Confirmar”. Abre Free Fire y dirígete al buzón de correo del juego para recoger las recompensas.

Para qué sirven los códigos

Los códigos de Free Fire permiten obtener recompensas gratuitas dentro del juego, entre ellas diamantes —la moneda principal del juego—, skins de personajes y armas, trajes exclusivos y otros objetos cosméticos que normalmente requieren pago.

Qué hacer si un código no funciona

Si un código no es válido, puede deberse a alguna de estas razones:

El código ya fue canjeado por el número máximo de usuarios permitido.

El código expiró antes de ser utilizado.

El código ya fue reclamado previamente desde la misma cuenta.

Los códigos de Free Fire tienen vigencia limitada y se agotan una vez que un número determinado de usuarios los canjea, por lo que conviene reclamarlos a la brevedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo empezar a jugar los códigos de Free Fire

El primer paso es descargar Free Fire o Free Fire MAX desde la App Store o Google Play. Una vez instalado, el juego solicita iniciar sesión con una cuenta de Facebook, Google, VK o un número de teléfono. Es recomendable vincular la cuenta a una de estas plataformas para evitar perder el progreso en caso de cambiar de dispositivo.

Al ingresar por primera vez, el juego ofrece un tutorial básico que enseña los controles, el sistema de movimiento y las mecánicas de combate. Free Fire enfrenta a 50 jugadores en una isla donde el objetivo es ser el último en pie, recogiendo armas, equipamiento y recursos dispersos por el mapa.

Una vez completado el tutorial y con la cuenta activa, el jugador puede ingresar al sitio oficial de canje de Garena para reclamar los códigos de recompensa y recibir diamantes, skins y objetos exclusivos directamente en su buzón de juego.

Si un código no funciona, puede deberse a que ya fue canjeado por el número máximo de usuarios permitido. (Garena)

Qué es Free Fire Max

Free Fire MAX es la versión mejorada de Free Fire, el popular juego de batalla campal desarrollado por Garena. Esta edición ofrece la misma experiencia de juego que la versión original, pero con gráficos y efectos visuales de mayor calidad, diseñados para aprovechar al máximo el rendimiento de los dispositivos móviles de gama media y alta.

Diferencias con Free Fire original

La principal diferencia entre ambas versiones radica en la calidad visual. Free Fire MAX presenta texturas más detalladas, efectos de agua y fuego mejorados, animaciones más fluidas y un entorno más inmersivo.

A pesar de estas mejoras, los jugadores de ambas versiones comparten los mismos servidores, lo que significa que pueden jugar juntos sin importar qué versión utilicen.

Los códigos son válidos tanto para Free Fire como para Free Fire MAX. (Free Fire)

Otra ventaja de Free Fire MAX es la función Firelink, que sincroniza automáticamente el progreso, los objetos y las recompensas entre ambas versiones. Esto permite al jugador alternar entre Free Fire y Free Fire MAX sin perder ningún avance.

Requisitos y disponibilidad

Free Fire MAX se encuentra disponible de forma gratuita en Google Play y la App Store, aunque requiere un dispositivo con mayor capacidad de procesamiento que la versión estándar.

Ten presente que los códigos de recompensa son válidos para ambas versiones y pueden canjearse desde el sitio oficial de Garena que se mencionó anteriormente (reward.ff.garena.com)