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Steam regala por tiempo limitado un juego de acción 2D con críticas positivas

La promoción estará disponible hasta el 26 de abril y permite conservar el juego para siempre si se añade a la biblioteca dentro del plazo

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Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción.
Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción. (Steam)

Valve, a través de su plataforma Steam, ha puesto a disposición de los usuarios un nuevo videojuego gratuito por tiempo limitado. Se trata de Nocturnal, un título de acción y plataformas en 2D que puede añadirse sin costo a la biblioteca personal hasta el próximo 26 de abril. Una vez reclamado dentro de ese plazo, el juego permanecerá disponible para siempre en la cuenta del usuario.

La promoción forma parte de una estrategia habitual dentro de Steam para atraer nuevos jugadores a títulos independientes con buena recepción. En este caso, Nocturnal, desarrollado por Sunnyside Games y publicado por Dear Villagers, ha logrado posicionarse con valoraciones “muy positivas” por parte de la comunidad, lo que refuerza su visibilidad durante este tipo de campañas.

El juego fue lanzado originalmente en 2023 y, si bien la promoción actual solo aplica a su versión de PC dentro de Steam, también está disponible en otras plataformas como consolas. Sin embargo, el acceso gratuito se limita exclusivamente al ecosistema de la tienda digital de Valve, lo que impulsa a los usuarios de computadora a aprovechar la oferta antes de que finalice.

Nocturnal se encuentra disponible4 de manera gratuita en Steam.
Nocturnal estará gratios en Steam hasta el 26 de abril.

La iniciativa coincide con el impulso de su secuela, Nocturnal 2, que ya cuenta con una demo disponible en la misma plataforma. Este tipo de estrategias, que combinan contenido gratuito con avances de próximas entregas, buscan ampliar la base de jugadores y generar interés en futuras compras, una práctica cada vez más común en la industria.

En términos de jugabilidad, Nocturnal propone una experiencia breve y directa, centrada en una mecánica principal: el uso del fuego como herramienta para avanzar. El jugador controla a Ardeshir, un soldado que regresa a su isla natal, Nahran, tras años de ausencia. El escenario se presenta cubierto por una misteriosa bruma que ha alterado el entorno y desatado múltiples amenazas.

A lo largo de la partida, el protagonista utiliza una espada en llamas para combatir criaturas y despejar el camino. Esta mecánica no solo funciona como arma, sino también como recurso clave para interactuar con el entorno, lo que define el ritmo del juego. La propuesta apuesta por una experiencia concentrada, sin elementos innecesarios, que puede completarse en aproximadamente tres horas.

Nocturnal se encuentra disponible4 de manera gratuita en Steam.
Nocturnal se encuentra disponible de manera gratuita en Steam.

Este enfoque lo ubica dentro de una tendencia creciente en el mercado independiente: títulos de corta duración pero con una identidad clara. En lugar de extender artificialmente la experiencia, juegos como Nocturnal buscan ofrecer mecánicas bien definidas y una narrativa compacta.

La ambientación también juega un rol central. La isla cubierta por niebla refuerza la sensación de aislamiento y peligro constante, mientras que el uso del fuego introduce un contraste visual que guía al jugador. Este diseño, sumado a su estilo artístico, ha sido uno de los aspectos más destacados tanto por la crítica como por los usuarios.

El movimiento de Steam se suma a una serie de promociones similares que han ganado popularidad en los últimos años. Estas iniciativas permiten a los jugadores acceder a títulos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos, al tiempo que benefician a los desarrolladores al aumentar su alcance.

Steam ofrece juegos gratuitos como parte de su estrategia de mantener usuarios.
Steam ofrece juegos gratuitos como parte de su estrategia de mantener usuarios.

En un contexto donde la competencia dentro del mercado de videojuegos es cada vez más intensa, este tipo de campañas se consolida como una herramienta clave para dar visibilidad a proyectos independientes. Para los usuarios, representa la oportunidad de ampliar su biblioteca sin costo y descubrir propuestas distintas a las grandes producciones.

Con fecha límite ya definida, la recomendación es clara: quienes estén interesados en Nocturnal deberán reclamarlo antes del 26 de abril para asegurarse de conservarlo de forma permanente.

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