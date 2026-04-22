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Guía para proyectar tu smartphone en la TV: alternativas para iPhone y Android

Los teléfonos Android de gama alta suelen permitir la conexión directa mediante un cable USB C a HDMI

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TV - celular - pantalla - tecnología - 21 de abril
El primer paso es identificar el método que mejor se adapta a tus dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ver la pantalla del móvil en el televisor puede facilitar la visualización de fotos, videos, aplicaciones o presentaciones en un formato más cómodo y grande. Tanto usuarios de Android como de iPhone actualmente cuentan con varias opciones para lograrlo, que van desde el uso de cables hasta soluciones inalámbricas adaptadas a las características de cada dispositivo y televisor.

Opciones para conectar un móvil a la TV: cables y conexiones inalámbricas

El primer paso es identificar el método que mejor se adapta a tus dispositivos. Los teléfonos Android de gama alta suelen permitir la conexión directa mediante un cable USB C a HDMI, aunque esta compatibilidad es menos común en otros modelos.

Por su parte, los iPhone ofrecen replicar la pantalla a través de un adaptador Lightning a HDMI en modelos previos al iPhone 15, mientras que el iPhone 15 ya utiliza USB C. Al conectar el cable correspondiente, solo es necesario seleccionar la entrada HDMI en el televisor para que la imagen del móvil aparezca en pantalla.

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Ver la pantalla del móvil en el televisor puede facilitar la visualización de fotos, videos, apps o presentaciones en un formato más cómodo y grande. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren evitar cables, la alternativa más popular es la transmisión inalámbrica, que aprovecha la conectividad Wi-Fi de los dispositivos. Muchas Smart TV modernas integran Google Cast o AirPlay, lo que permite enviar la pantalla desde el móvil sin accesorios adicionales.

Si el televisor no cuenta con estas funciones, es posible recurrir a un Chromecast para Android o un Apple TV para dispositivos Apple. La clave es asegurarse de que tanto el teléfono como la televisión estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Antes de comprar cualquier accesorio, conviene hacer una prueba sencilla: abre una app como YouTube en tu teléfono, pulsa el icono de proyección y verifica si tu televisor aparece como dispositivo disponible. Si es así, podrás enviar contenido sin necesidad de hardware extra.

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Si el televisor no cuenta con estas funciones, es posible recurrir a un Chromecast para Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proyectar pantalla desde un móvil Android

En el caso de Android, la forma más sencilla de enviar la pantalla a la TV es utilizando la aplicación Google Home. Al abrirla, el usuario puede seleccionar el televisor o Chromecast disponible y activar la opción de “Enviar mi pantalla”. El teléfono solicitará una confirmación para iniciar la proyección y, tras aceptarla, todo lo que suceda en el móvil se verá reflejado en la TV.

Algunos dispositivos también permiten activar esta función desde los ajustes rápidos, facilitando el acceso sin necesidad de abrir ninguna aplicación adicional. Cuando se desee finalizar la transmisión, basta con desplegar el área de notificaciones y seleccionar la opción de desconectar.

Duplicar pantalla de iPhone en la televisión

En el ecosistema Apple, si el televisor es compatible con AirPlay o si se dispone de un Apple TV, enviar la pantalla del iPhone es muy sencillo. El usuario debe desplegar el Centro de control, pulsar en “Duplicar pantalla” y elegir el dispositivo al que quiere transmitir.

Michael Sundermeyer, de Google, realiza una demostración del dispositivo Chromecast, que se sincroniza entre un televisor y un dispositivo móvil, en San Francisco, California. REUTERS/Beck Diefenbach.
Michael Sundermeyer, de Google, realiza una demostración del dispositivo Chromecast, que se sincroniza entre un televisor y un dispositivo móvil, en San Francisco, California. REUTERS/Beck Diefenbach.

El proceso es rápido y no requiere cables adicionales si la TV o el Apple TV ya están configurados en la red doméstica. Si en cambio no hay compatibilidad directa, se puede recurrir a adaptadores HDMI para lograr la conexión física o a aplicaciones específicas si ya se dispone de un Chromecast.

Finalmente, es menester señalar que mantener ambos dispositivos en la misma red Wi-Fi es indispensable para conexiones inalámbricas exitosas. Es recomendable actualizar tanto el sistema operativo del móvil como las aplicaciones de proyección para garantizar la compatibilidad y evitar problemas de sincronización.

Al elegir la opción más adecuada, se puede disfrutar de todo el contenido del smartphone en la pantalla grande del televisor, con soluciones simples tanto para Android como para iPhone.

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