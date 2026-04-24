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Olvídate de Magis TV y Xuper TV: estas son las aplicaciones seguras y legales para ver películas y series en Smart TV

El consumo ilegal no solo compromete la seguridad digital, sino que también puede implicar consecuencias legales

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La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series.

El crecimiento del consumo de contenido en streaming ha impulsado nuevas formas de ver películas y series desde el hogar, pero también ha puesto en alerta a especialistas en ciberseguridad. El uso de plataformas no oficiales como Magis TV, Xuper TV o Cuevana expone a los usuarios a riesgos que van más allá de lo legal, incluyendo la instalación de software malicioso y el posible robo de información personal.

Frente a este escenario, crece la recomendación de optar por aplicaciones gratuitas y legales que garanticen una experiencia segura. Especialistas advierten que estas plataformas piratas operan fuera de los marcos regulatorios y suelen utilizarse como vehículos para distribuir malware.

Esto puede afectar directamente el funcionamiento de televisores inteligentes, celulares y computadoras, además de comprometer datos sensibles como contraseñas, correos electrónicos o información bancaria. En paralelo, el consumo de contenido sin licencia también puede derivar en consecuencias legales dependiendo de la jurisdicción.

Magis TV - app - maratón de películas - películas - tecnología - 24 de diciembre
Además de Magis TV y Xuper TV, que no son legales, existen aplicaciones de streaming que sí lo son. (Composición Infobae: freepik.es)

Ante estos riesgos, el mercado ofrece alternativas que permiten acceder a contenido audiovisual sin costo y de forma legal. Una de ellas es Pluto TV, que ofrece canales en vivo y contenido bajo demanda sin necesidad de registro, replicando una experiencia similar a la televisión tradicional. Esta plataforma se financia mediante publicidad, lo que permite mantener un catálogo amplio sin suscripciones.

Otra opción ampliamente disponible es YouTube, que no solo concentra contenido de creadores, sino también documentales, películas y material educativo. Su facilidad de acceso y compatibilidad con múltiples dispositivos la convierten en una de las alternativas más utilizadas a nivel global.

También destaca Rakuten TV, que incluye una sección gratuita denominada “Free”, donde los usuarios pueden encontrar películas populares sin costo. A esto se suma RTVE Play, una plataforma enfocada en contenidos españoles como series, documentales y programas informativos producidos por la televisión pública.

Los logotipos de YouTube (rojo con play blanco), Pluto TV (amarillo con texto negro en círculo) y Rakuten TV (rojo con texto blanco) sobre un fondo degradado
Una imagen muestra los logotipos de las populares plataformas de streaming YouTube, Pluto TV y Rakuten TV, representando la diversidad del entretenimiento digital actual. (Play Store)

Por su parte, FilmRise ofrece un catálogo que combina títulos clásicos y contemporáneos, también bajo un modelo financiado con anuncios. Este tipo de servicios demuestra que es posible acceder a entretenimiento variado sin recurrir a opciones ilegales.

El atractivo de las plataformas piratas suele estar vinculado al acceso gratuito a estrenos o eventos exclusivos. Sin embargo, ese beneficio inmediato puede traducirse en problemas a mediano plazo. Los expertos coinciden en que muchas de estas aplicaciones incluyen archivos ocultos diseñados para tomar control parcial del dispositivo o recolectar información sin el consentimiento del usuario.

Además, al no existir controles ni regulaciones, estos servicios pueden cambiar constantemente de dominio o desaparecer sin previo aviso, dejando a los usuarios expuestos a nuevas amenazas cada vez que intentan acceder nuevamente al contenido. Esta inestabilidad contrasta con la seguridad y continuidad que ofrecen las plataformas legales.

Con estos dispositivos, los modelos de televisores económicos o antiguos pueden convertirse en Smart TV.
Existen otras aplicaciones de streaming que son legales para ver películas y series en Smart TV. (Unsplash)

El avance del streaming ha ampliado el acceso al entretenimiento, pero también exige mayor conciencia digital. Elegir aplicaciones verificadas no solo protege los dispositivos, sino que también contribuye a un ecosistema más sostenible para la industria audiovisual. En un entorno donde los riesgos digitales son cada vez más sofisticados, optar por servicios legales se consolida como la alternativa más segura para disfrutar de películas y series sin comprometer la privacidad ni la seguridad.

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