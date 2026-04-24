Cómo descargar MLB The Show 26 gratis en Nintendo Switch por tiempo limitado

Nintendo Switch 2 es compatible con la mayoría de juegos físicos y digitales de la primera generación de Nintendo Switch. REUTERS/Benoit Tessier

Los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden descargar y jugar MLB The Show 26 de forma gratuita hasta el día 29 de abril de 2026, como parte del programa de juegos de muestra de Nintendo. Además, durante ese mismo periodo, el juego está disponible con un 25% de descuento en su versión digital.

MLB The Show 26 llega a Nintendo Switch con una propuesta que abarca desde los primeros pasos como novato hasta alcanzar el salón de la fama. Los jugadores pueden construir su propio equipo de fantasía y competir en modos multijugador local y en línea.

Cómo descargar MLB The Show 26 gratis

Los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden descargar y jugar MLB The Show 26 de forma gratuita hasta el 29 de abril de 2026. (Nintendo)

Para acceder al juego de muestra, el usuario debe contar con una suscripción activa de Nintendo Switch Online. Los pasos son los siguientes:

Enciende tu consola Nintendo Switch o Nintendo Switch 2. Ingresa a la Nintendo eShop desde el menú principal. Busca MLB The Show 26 en el buscador. Selecciona la opción de juego de muestra y descárgalo sin costo adicional. La oferta estará disponible hasta el 29 de abril a las 23:59 (horario del Pacífico).

Si decides comprar el juego durante o después del periodo de prueba, podrás conservar todos tus datos de guardado sin perder el progreso acumulado.

Qué es MLB The Show 26

MLB The Show 26 es el juego de béisbol más reciente desarrollado por San Diego Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment. El título permite a los jugadores vivir una carrera completa en las Grandes Ligas, desde sus inicios como novato hasta consagrarse en el salón de la fama. También incluye un modo de equipo de fantasía y opciones de juego multijugador local y en línea.

Los nuevos controles Joy-Con 2 se conectan mediante imanes y pueden usarse como ratón al deslizarlos sobre una superficie plana. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Como incentivo adicional, los suscriptores de Nintendo Switch Online que prueben el juego de muestra podrán completar una misión y obtener 100 puntos de platino de My Nintendo.

Qué son los juegos de muestra de Nintendo

Los juegos de muestra son un beneficio exclusivo para los suscriptores de Nintendo Switch Online que permite acceder al juego completo durante un periodo limitado y sin costo adicional.

A diferencia de las demos tradicionales, estos juegos no tienen restricciones de contenido: el jugador accede a la experiencia completa durante el tiempo que dure la promoción.

La suscripción a Nintendo Switch Online incluye además acceso a juegos clásicos de Super NES, Game Boy y NES, partidas en línea con amigos, ofertas especiales, la aplicación de música Nintendo Music y, exclusivo para Nintendo Switch 2, la función GameChat para reunirse con amigos en línea.

La consola incorpora un procesador personalizado de Nvidia con 12 GB de memoria LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno. REUTERS/Issei Kato

Quienes aún no sean suscriptores pueden obtener una prueba gratuita de siete días desde el menú HOME de la consola o en el sitio oficial de Nintendo.

Qué características tiene la consola Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 es la consola híbrida de nueva generación de Nintendo, lanzada el 5 de junio de 2025 a un precio de USD 449,99.

Cuenta con una pantalla LCD táctil de 7,9 pulgadas con resolución 1080p, compatibilidad con HDR y tasa de refresco de hasta 120 Hz en modo portátil. Conectada al dock, alcanza una resolución de hasta 4K a 60 fps.

Su procesador es un chip personalizado de Nvidia —el Tegra T239— con CPU de ocho núcleos ARM Cortex-A78C, GPU Ampere con 1.536 núcleos CUDA y 12 GB de memoria LPDDR5X. Incorpora tecnología DLSS de Nvidia para escalado de imagen y trazado de rayos. El almacenamiento interno es de 256 GB, ampliable con tarjetas microSD Express de hasta 2 TB.

Nintendo Switch 2 se lanzó el 5 de junio de 2025 a un precio de USD 449,99 y cuenta con una pantalla LCD táctil de 7,9 pulgadas con resolución 1080p y tasa de refresco de hasta 120 Hz. REUTERS/Benoit Tessier

Controles y conectividad

Los nuevos controles Joy-Con 2 se conectan mediante imanes y pueden usarse como ratón al deslizarlos sobre una superficie plana. La consola incluye WiFi 6, Bluetooth, dos puertos USB-C y conexión LAN a través del dock.

La función GameChat permite chats de voz con hasta 12 jugadores y videollamadas con cámara USB-C compatible. La batería de 5.220 mAh ofrece entre dos y 6,5 horas de autonomía según el juego.

La Nintendo Switch 2 es compatible con la mayoría de juegos físicos y digitales de la primera generación de Nintendo Switch.