Valve retrasaría el lanzamiento de su Steam Machine hasta 2027

Steam Machine (Captura de tráiler oficial)

El esperado regreso del hardware de Valve Corporation al mercado de videojuegos podría tardar más de lo previsto. Según información incluida en el informe “Steam Year in Review 2025”, la compañía estaría considerando retrasar el lanzamiento de la nueva Steam Machine hasta 2027, debido principalmente a problemas en la cadena de suministro y al aumento de precios de componentes clave.

Inicialmente, el proyecto apuntaba a un lanzamiento en la primera mitad de 2026. Sin embargo, la empresa ahora señala que solo “espera” poder comenzar los envíos durante ese periodo, lo que deja abierta la posibilidad de un retraso significativo si las condiciones del mercado de hardware no mejoran.

Uno de los principales obstáculos es la escasez global de memoria RAM y almacenamiento, componentes esenciales para el desarrollo de dispositivos de alto rendimiento. La situación se ha visto agravada por la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial, lo que ha incrementado la presión sobre fabricantes de chips y centros de producción.

La Steam Machine no saldría al mercado hasta el 2027.

La fuerte inversión de empresas tecnológicas en centros de datos para IA ha provocado un aumento generalizado en el precio del hardware, desde módulos de memoria hasta unidades de almacenamiento. Este contexto dificulta que compañías como Valve puedan asegurar un suministro estable de componentes a precios competitivos.

De acuerdo con ingenieros de la empresa, entre ellos Pierre-Loup Griffais, la nueva Steam Machine fue diseñada con el objetivo de ofrecer un rendimiento superior al de aproximadamente el 70 % de las computadoras registradas en la plataforma Steam.

Para alcanzar ese nivel de potencia, el dispositivo necesitaría componentes de gama media-alta, lo que aumenta su costo de fabricación. En un mercado donde los precios de estos componentes continúan subiendo, fijar un precio final competitivo se ha convertido en uno de los mayores desafíos del proyecto.

Ante la falta de memoria RAM y almacenamiento, Valve habría decidido no lanzar su Steam Machine. (Foto: Steam)

Valve también ha reiterado que busca que su dispositivo sea competitivo frente al costo de ensamblar una computadora por piezas. Esta estrategia implica ofrecer un equipo capaz de ejecutar juegos modernos con buen rendimiento, pero sin superar demasiado el precio que un usuario pagaría al construir un PC equivalente.

Según estimaciones internas, el precio de lanzamiento de la nueva Steam Machine podría situarse por encima de los 700 u 800 dólares, lo que la colocaría en un rango superior al de muchas consolas tradicionales.

Esta cifra se aleja considerablemente del precio de referencia que suele dominar el mercado de consolas, donde muchos dispositivos debutan alrededor de los 500 dólares. La diferencia de precio podría representar un desafío comercial si Valve busca atraer a jugadores que actualmente utilizan consolas.

Valve redobla su apuesta por el hardware y presenta la Steam Machine. (Valve)

El debate sobre el precio del dispositivo también fue mencionado por el creador de contenido tecnológico Linus Sebastian, conocido por su canal Linus Tech Tips. Según sus declaraciones, dentro de Valve se generó cierta tensión cuando se planteó la posibilidad de lanzar el equipo a un precio subsidiado cercano a los 500 dólares.

A diferencia de otros fabricantes de consolas, Valve no parece dispuesta a vender hardware con pérdidas para recuperar el dinero mediante la venta de videojuegos o servicios. Un ejemplo de esta estrategia es Sony, que en ocasiones ha asumido pérdidas iniciales con consolas como la PlayStation 5 Pro para fortalecer su ecosistema de software.

En el caso de Valve, la empresa prefiere mantener un modelo más cercano al mercado de computadoras personales, donde el hardware se vende con márgenes más equilibrados.

La Steam Machine contará con sus propios controladores. (Valve)

Además de la Steam Machine, el informe también menciona otros dispositivos que podrían verse afectados por el retraso, entre ellos un nuevo Steam Controller y un visor de realidad virtual conocido como Steam Frame.

El objetivo de Valve sería construir un ecosistema completo de hardware optimizado para SteamOS, su sistema operativo basado en Linux diseñado específicamente para videojuegos.

Si los problemas de suministro continúan durante los próximos meses, los jugadores que esperaban una alternativa compacta y optimizada para disfrutar del catálogo de Steam podrían tener que esperar más tiempo de lo previsto.

Por ahora, el proyecto sigue en desarrollo, pero su lanzamiento dependerá en gran medida de cómo evolucione el mercado global de componentes, uno de los factores que actualmente condiciona la producción de tecnología en toda la industria.