Por qué no puedo entrar a Netflix en mi TV

Si Netflix no abre en el televisor, el primer paso es apagar completamente el dispositivo, desconectarlo de la corriente durante 15 segundos y volver a encenderlo para restablecer su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si Netflix no abre en tu televisor, el problema suele tener solución en pocos minutos. Los errores más frecuentes están relacionados con el dispositivo, la conexión a internet o la sesión de usuario, y en la mayoría de los casos no requieren asistencia técnica especializada.

A continuación, las causas más comunes y cómo resolverlas.

Reiniciar el dispositivo

El primer paso ante cualquier falla es apagar completamente el televisor o reproductor multimedia. Si el dispositivo tiene cable de alimentación, desconéctalo de la corriente. Es importante asegurarse de que esté completamente apagado y no en modo de hibernación o suspensión. Después de 15 segundos, vuelve a encenderlo e intenta abrir Netflix nuevamente.

Los problemas de conexión a internet son una de las causas más frecuentes de fallas en Netflix. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Reiniciar la red doméstica

Si el dispositivo enciende correctamente pero Netflix no carga, el problema puede estar en la conexión a internet. Para solucionarlo, apaga el dispositivo y desconecta de la corriente el módem y el router.

Tras 30 segundos, vuelve a conectarlos y espera un minuto antes de encender el dispositivo. Ten en cuenta que algunos módems y routers pueden tardar más tiempo en restablecer la conexión.

Cerrar sesión e iniciar sesión nuevamente

Si el problema persiste, cerrar sesión en Netflix y volver a ingresar puede resolver el inconveniente. Para hacerlo, ve a la pantalla de inicio de Netflix y presiona el botón Atrás del control remoto para acceder al menú.

Si el menú está en la parte superior, desplázate hacia la izquierda hasta el ícono de tu perfil y selecciona Obtener ayuda, luego Cerrar sesión y confirma con Sí. Si el menú está a la izquierda, selecciona Obtener ayuda en la parte inferior y sigue los mismos pasos.

Cerrar sesión en Netflix e iniciar sesión nuevamente puede solucionar errores de autenticación que impiden acceder a la plataforma desde el televisor. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Si en la pantalla aparece un mensaje de error, selecciona Más información y luego Cerrar sesión o Restablecer.

En caso de que no aparezcan estas opciones en el menú, presiona en el control remoto la siguiente secuencia: Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba. En el menú que aparece, selecciona Cerrar sesión, Restablecer o Desactivar.

Qué hacer si ninguna solución funciona

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, Netflix recomienda buscar el código de error específico que aparece en pantalla en su Centro de ayuda, disponible en help.netflix.com.

Si no hay un artículo que coincida con el error, la opción es contactar directamente al servicio al cliente de Netflix para recibir asistencia personalizada.

Netflix dejó de ser compatible con televisores fabricados antes de 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix deja de ser compatible con algunos televisores

Netflix dejó de ser compatible con los televisores inteligentes fabricados antes de 2015 a partir del 2 de marzo de 2026.

La decisión responde a limitaciones técnicas de los dispositivos más antiguos, cuyos procesadores, memoria y sistemas operativos ya no pueden ejecutar las versiones actuales de la aplicación ni soportar los nuevos formatos de video y seguridad que la plataforma requiere.

Dispositivos afectados

La medida alcanza a millones de usuarios en todo el mundo. Según Tom’s Guide, los dispositivos que perdieron compatibilidad con Netflix son:

Smart TVs de más de 10 años de antigüedad, incluidos modelos de Samsung, LG, Sony, Panasonic y TCL fabricados antes de 2015.

PlayStation 3, cuyo soporte finalizó el 2 de marzo de 2026.

Decodificadores BT TV Box (Z4) y BT TV Recordable Box (G4) del operador británico BT.

Puedes acudir a dispositivos streaming para seguir viendo Netflix en tu TV. (Amazon)

Dispositivos Fire TV de primera generación, lanzados en 2014.

Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

Por qué Netflix elimina la compatibilidad

Los televisores y dispositivos más antiguos presentan limitaciones estructurales que impiden ejecutar las versiones actuales de la app.

Sus procesadores de baja potencia, la memoria reducida y los sistemas operativos sin soporte oficial no permiten gestionar formatos modernos como 4K, HDR, Dolby Vision o HDR10+, ni cumplir con los nuevos estándares de seguridad digital que Netflix exige a sus plataformas.

Qué hacer si tu televisor ya no es compatible

Los usuarios afectados no necesitan comprar un televisor nuevo. Existen alternativas accesibles para continuar usando Netflix:

Consolas modernas: PS4, PS5 y Xbox Series X/S mantienen compatibilidad con la plataforma.

Reproductores de streaming económicos: dispositivos como el Roku Streaming Stick o el Amazon Fire TV Stick están disponibles desde USD 15 y se conectan a cualquier televisor con puerto HDMI.

Opciones premium: Apple TV 4K y Google TV Streamer ofrecen interfaces más rápidas para quienes buscan una experiencia de mayor calidad.