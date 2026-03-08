¿Olvidaste un archivo en casa? Truco de Google para entrar al PC desde el celular en segundos

Chrome Remote Desktop permite acceder y controlar computadoras personales desde cualquier celular o tablet de manera remota y segura en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar un documento importante en la computadora del hogar o la oficina ya no representa un obstáculo en 2026. Gracias a Chrome Remote Desktop, una herramietna de Google, cualquier usuario puede acceder a su equipo a distancia, desde el celular o una tablet, y gestionar archivos o ejecutar programas como si estuviera sentado frente al monitor.

El uso de Chrome Remote Desktop no exige conocimientos técnicos avanzados ni instalaciones complicadas. La aplicación está diseñada para que cualquier persona pueda configurarla en pocos pasos y, una vez en marcha, permite recuperar archivos olvidados, continuar tareas a distancia y ayudar a familiares o colegas con problemas técnicos en tiempo real.

Qué es Chrome Remote Desktop y cómo funciona

Chrome Remote Desktop es una solución que utiliza la infraestructura de Google y la tecnología WebRTC para facilitar el acceso remoto a computadoras desde otros dispositivos. La aplicación permite “espejear” la pantalla del ordenador en el móvil, lo que significa que todo lo que ocurre en el equipo principal puede verse y controlarse desde la pantalla del celular o la tablet.

Chrome Remote Desktop utiliza tecnología WebRTC para garantizar acceso remoto seguro mediante la infraestructura de Google y conexión a internet estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del sistema se basa en dos componentes: la versión servidor, que se instala en el PC que se desea controlar, y la versión cliente, que se usa desde el dispositivo remoto. Aunque la tecnología WebRTC es compatible con navegadores como Chrome, Firefox y Opera, la instalación principal debe hacerse en Google Chrome. Además, es obligatorio tener una cuenta de Google activa para habilitar el servicio y garantizar la seguridad de las conexiones.

Chrome Remote Desktop convierte el teléfono en una ventana interactiva al escritorio de la computadora. El usuario puede abrir carpetas, ejecutar programas, mover el mouse virtual y escribir en documentos a distancia, todo en tiempo real, siempre que ambos dispositivos estén conectados a internet.

Esta herramienta resulta especialmente útil cuando se necesita acceder a documentos, imágenes o programas almacenados localmente y no disponibles en la nube. Por ejemplo, si una persona olvida en casa un archivo que necesita para una reunión, puede usar el celular para ingresar de manera segura al PC y enviarse ese archivo por correo electrónico o subirlo a una plataforma compartida.

Configuración inicial y requisitos técnicos

Para que el acceso remoto funcione, es necesario realizar una configuración previa en la computadora principal. El proceso empieza abriendo el navegador Chrome y accediendo al sitio oficial de Chrome Remote Desktop (remotedesktop.google.com/access). Allí, el sistema solicitará instalar una extensión específica que habilita la transmisión segura de video y comandos.

Un usuario puede ver la pantalla completa de su computadora en su móvil, abrir carpetas, ejecutar programas y editar documentos sin estar físicamente presente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez descargada esta extensión, se debe asignar un nombre al equipo y crear un PIN de seguridad de al menos seis dígitos. Este PIN es fundamental: sin él, no será posible acceder al contenido del ordenador desde ningún dispositivo remoto, lo que protege la privacidad y la información personal.

Es indispensable que la computadora a controlar se mantenga encendida y conectada a una red de internet estable. Si el equipo se apaga o pierde la conexión, el acceso remoto se interrumpe automáticamente, lo que garantiza un nivel extra de seguridad.

La instalación también requiere que el usuario haya iniciado sesión con su cuenta de Google en el navegador Chrome. Este paso es obligatorio, ya que el sistema utiliza la identidad de Google para gestionar los permisos y los accesos.

Qué se puede hacer desde el control remoto del celular

Existen dos modos principales de navegación remota. El Modo Touch convierte los toques en la pantalla del celular en clics directos sobre los iconos del escritorio, facilitando acciones rápidas como abrir archivos o carpetas. El Modo Trackpad transforma la pantalla del móvil en un panel táctil, permitiendo mover el cursor con precisión, ideal para tareas detalladas como editar documentos o gestionar programas complejos.

Existen dos modos de uso: Modo Touch para acciones rápidas y Modo Trackpad para mayor precisión en navegación y control desde el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versatilidad permite controlar descargas, adjuntar archivos pesados a correos electrónicos, ejecutar software de contabilidad o diseño y realizar ediciones rápidas de texto desde cualquier lugar. Además, la capacidad de respuesta del sistema hace posible gestionar procesos como la renderización de videos o la administración de programas que requieren supervisión continua.

Chrome Remote Desktop consume una cantidad considerable de ancho de banda, por lo que se recomienda utilizar redes Wi-Fi en lugar de datos móviles. Esto es relevante especialmente cuando se accede desde dispositivos Android, iPhone o iPad, para evitar interrupciones y garantizar una experiencia fluida.