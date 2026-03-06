Cómo conseguir audio de alta calidad en YouTube Music en minutos

Para empezar, abre la app y pulsa el icono de perfil en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Configurar correctamente la calidad del sonido en tu app de streaming puede marcar una diferencia notable en la experiencia auditiva. En YouTube Music, dedicar unos minutos a ajustar los parámetros permite escuchar música con la máxima fidelidad posible, adaptando la reproducción a tus necesidades de datos y almacenamiento.

Configuración de calidad de audio en YouTube Music

Para lograr la mejor calidad de sonido en YouTube Music, es necesario acceder a las opciones avanzadas de la aplicación, disponibles solo para suscriptores Premium. El proceso es sencillo:

Abre la app y pulsa el icono de perfil en la esquina superior derecha.

Ve a “Ajustes” o “Configuración”.

Separa la gestión de la calidad de audio para streaming y para descargas. En “Reproducción y restricciones” puedes elegir la calidad para Wi-Fi y datos móviles; en “Descargas y almacenamiento” seleccionas la calidad para las canciones guardadas en el dispositivo.

Para el streaming, las opciones son Baja, Normal, Alta y Siempre alta. Para descargas, se puede elegir entre Baja, Normal y Alta.

Según la información de YouTube Music, la calidad Baja llega hasta 48 kbps, la Normal hasta 128 kbps, mientras que Alta y Siempre alta alcanzan los 256 kbps usando el códec AAC .

La opción “Siempre alta” mantiene la máxima calidad, sin importar la fuerza de la conexión. En cambio, “Alta” ajusta la calidad si la red es inestable.

Configura también la descarga solo por Wi-Fi si quieres evitar un consumo elevado de datos móviles. Así, puedes almacenar música en alta calidad sin preocuparte por el gasto en tu plan de datos.

Consejos para aprovechar al máximo YouTube Music

Además de la calidad de sonido, YouTube Music ofrece otras funciones para mejorar tu experiencia. Puedes crear listas personalizadas, explorar emisoras de radio temáticas o acceder al amplio catálogo de videoclips.

Ajustar la calidad del audio y explorar estas opciones te permitirá disfrutar de tu música favorita con la mejor fidelidad y según tus preferencias de uso y conectividad. Tomarte unos minutos para personalizar estos parámetros asegura una experiencia de escucha superior en YouTube Music.

Además de la calidad de sonido, YouTube Music ofrece otras funciones para mejorar tu experiencia. GOOGLE BLOG

YouTube habilita el audio multilingüe para creadores de todo el mundo

YouTube ha anunciado la expansión de su función de audio multilingüe, permitiendo que todos los creadores puedan añadir pistas de audio en diferentes idiomas a sus videos en las próximas semanas. Esta herramienta, que hasta ahora se encontraba en fase de pruebas y disponible solo para algunos canales populares, se abrirá a toda la comunidad global de la plataforma.

El objetivo es facilitar que los contenidos lleguen a audiencias internacionales, permitiendo que los espectadores disfruten de videos en su idioma local, ya sea en Corea del Sur, Brasil, India u otros países.

La opción de incluir audios alternativos tiene un impacto directo en la visibilidad y alcance de los creadores. Según datos de Google, los canales que han implementado el doblaje han visto un aumento del 30% en sus vistas, con más de una cuarta parte del tiempo de reproducción proveniente de versiones en idiomas alternativos.

YouTube ha anunciado la expansión de su función de audio multilingüe. REUTERS/Dado Ruvic

Ejemplos como el de Jamie Oliver, que triplicó sus visualizaciones al incorporar doblaje, o Mark Rober, que ofrece videos en más de 30 idiomas, demuestran el potencial de esta función para captar públicos diversos.

Además, YouTube está probando la posibilidad de personalizar las miniaturas de los videos según el idioma del espectador, lo que refuerza la conexión con distintas comunidades internacionales. Para los creadores, la función de audio multilingüe representa una oportunidad para expandirse, aumentar suscriptores y mejorar los ingresos publicitarios más allá de su mercado original.

La plataforma recomienda a los creadores planificar desde ya la traducción y el doblaje de sus contenidos para aprovechar al máximo esta nueva herramienta y potenciar su crecimiento global.