Guía de significados que debes conocer sobre computadores este 2026

Si en 2026 piensas comprar un computador o aprender sobre informática, es importante conocer términos básicos como NPU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en 2026 planeas comprar un nuevo computador o simplemente quieres aprender más sobre informática, es fundamental familiarizarte con ciertos términos clave. Uno de ellos es NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal).

Según Gustavo Ramírez, gerente de ventas de consumo de AMD para América Latina, la NPU es un componente adicional integrado en algunos procesadores que permite ejecutar tareas avanzadas, como las relacionadas con inteligencia artificial, directamente en el equipo.

Actúa como una herramienta que optimiza el procesamiento, haciéndolo más rápido y eficiente, incluso sin conexión a internet.

La NPU es un componente integrado en algunos procesadores que permite realizar tareas avanzadas de inteligencia artificial directamente en el computador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, ¿qué es un procesador? El procesador o CPU (Unidad Central de Procesamiento) es el “cerebro” de la computadora. Su función principal es interpretar y ejecutar instrucciones, realizar cálculos y procesar datos.

Convierte las acciones del software en señales que entiende el hardware, siendo determinante para el rendimiento, la velocidad y la capacidad multitarea tanto en computadoras de escritorio como en portátiles y teléfonos inteligentes.

Qué otros términos de informática debes conocer

Otros términos de informática que conviene conocer y que están directamente relacionados con los computadores, según explica Ramírez, son los siguientes:

Nube (cloud).

La nube en informática se refiere a la utilización de servidores externos conectados a internet para almacenar, procesar y gestionar datos o aplicaciones, permitiendo acceder a ellos desde cualquier dispositivo sin necesidad de que estén guardados localmente en el computador.

El procesador o CPU es el “cerebro” del equipo y se encarga de interpretar instrucciones, hacer cálculos y procesar datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, ejecutar funciones complejas o usar inteligencia artificial requería conectar el computador a internet y enviar los datos a servidores externos, que procesaban la información y devolvían los resultados.

En los equipos más recientes, muchas de estas tareas pueden realizarse directamente en el propio computador, sin depender de la nube.

GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico).

Este componente procesa todo lo relacionado con gráficos, video y visualización. AMD ha integrado la GPU en el procesador para distribuir el trabajo: la CPU gestiona los cálculos generales y la GPU se ocupa de los gráficos.

Arquitectura de procesador.

Se refiere al diseño interno del chip. Hay algunos que destacan por ser delgado y eficiente, lo que reduce el consumo de energía y prolonga la batería. La arquitectura define cómo interactúan y se organizan los distintos componentes del procesador.

En informática, la nube consiste en usar servidores externos conectados a internet para almacenar y procesar datos o aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciclos de cómputo.

Son los pasos o secuencias que sigue el computador para completar tareas complejas, como investigaciones científicas. Las nuevas tecnologías permiten que estos ciclos se realicen mucho más rápido que antes.

Sistema de enfriamiento.

Es el mecanismo que disipa el calor generado por el procesador y otros componentes.

Los nuevos procesadores, al ser más eficientes energéticamente, hacen que el sistema de enfriamiento se active con menor frecuencia, favoreciendo una mayor duración de la batería y un funcionamiento más silencioso.

Inteligencia artificial en los computadores

Los computadores actuales pueden ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma local, siempre que no dependan de la nube para estas funciones, como sucede con algunos modelos que incorporan hardware especializado de AMD.

Los ciclos de cómputo son las etapas que sigue el computador para completar tareas complejas, y hoy pueden realizarse mucho más rápido gracias a nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto representa un avance, ya que permite que el equipo realice procesos complejos, como análisis de datos, generación de imágenes o procesamiento de lenguaje, directamente en el propio computador, sin necesidad de conectarse a internet ni enviar información a servidores externos.

Esto es posible gracias a componentes específicos dentro del procesador, como la Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU), diseñados para manejar operaciones de inteligencia artificial de manera interna.

Así, puedes usar aplicaciones basadas en IA incluso sin conexión, porque todo el procesamiento ocurre dentro del equipo.

Los computadores modernos pueden ejecutar funciones de inteligencia artificial localmente, sin requerir la nube, como ocurre en equipos con hardware especializado de AMD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas de las funciones que puedes aprovechar con este método incluyen:

Generación y edición de texto: Crear, corregir o resumir textos automáticamente utilizando herramientas de inteligencia artificial instaladas directamente en el equipo.

Edición de imágenes y video: Mejorar, recortar o aplicar filtros inteligentes a fotos y videos sin necesidad de enviar los archivos a la nube.

Traducción automática: Traducir documentos o conversaciones al instante, incluso sin conexión a internet.

Reconocimiento de voz: Dictar textos, transcribir audios o controlar el computador con comandos de voz, todo de manera local y sin requerir conexión.