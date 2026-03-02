Si tienes memoria llena, esta es la app preinstalada en Android que puedes borrar para ganar 7 GB de espacio

La aplicación AICore de Android puede ocupar hasta 7 GB de almacenamiento y afectar la autonomía de la batería en dispositivos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos celulares Android modernos existe una aplicación del sistema que, sin que la mayoría de los usuarios lo sepan, puede estar consumiendo varios gigabytes de almacenamiento y recursos de batería.

Desactivar esta herramienta puede suponer un alivio inmediato para quienes luchan a diario con el mensaje de “espacio insuficiente” o notan que la autonomía de su dispositivo se reduce sin motivo aparente. Esta aplicación se llama AICore, y conocer su funcionamiento y cómo gestionarla puede marcar la diferencia en la experiencia de uso de tu teléfono.

Cuál es la aplicación de Android que se puede desactivar para tener 7GB libres

La llegada de la inteligencia artificial a los teléfonos ha sido uno de los avances más relevantes en la industria móvil. Modelos de gama media y alta, como el Samsung Galaxy S25, los Google Pixel 10 o el Xiaomi 15, incluyen procesadores capaces de ejecutar IA localmente, sin depender de la nube. Para coordinar estas funciones existe una pieza clave: AICore.

AICore es una aplicación del sistema integrada especialmente en dispositivos con Android 14 o superior, y procesadores potentes como el Tensor G3/G4 de Google o el Snapdragon 8 Gen 3 en adelante. Su función principal consiste en gestionar el funcionamiento de modelos de IA local, como el caso de Gemini Nano en los Pixel, o Galaxy AI en los Samsung, permitiendo que tareas como la traducción, el resumen de textos, la edición de imágenes y las respuestas automáticas se realicen directamente en el teléfono, sin conexión a Internet.

Dispositivos con procesadores Tensor G3/G4 o Snapdragon 8 Gen 3 suelen integrar AICore para realizar tareas de IA sin conexión a Internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque esta capacidad representa una ventaja tecnológica, también trae consigo un coste importante en términos de almacenamiento y rendimiento.

Cuánto espacio ocupa AICore y por qué

El funcionamiento de la inteligencia artificial local requiere de modelos de lenguaje avanzados, que ocupan una parte significativa del almacenamiento interno. En muchos casos, AICore puede llegar a utilizar hasta 7 GB de memoria, simplemente por almacenar estos archivos y mantenerlos actualizados.

En móviles con 128 GB de capacidad, esto supone casi el 6% del espacio total, un porcentaje considerable si se tiene en cuenta que muchos usuarios rara vez emplean las funciones de IA integradas.

El peso de estos modelos varía según el dispositivo y el uso. En los Google Pixel 9 y Pixel 10, por ejemplo, la apuesta por Gemini Nano como sistema de IA local ha elevado el consumo de almacenamiento, mientras que en los Samsung recientes la integración de Galaxy AI también implica una reserva de memoria importante.

La app AICore mantiene procesos en segundo plano y puede reducir la eficiencia general del sistema y la duración de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si tienes AICore en tu móvil

Para identificar si tu teléfono cuenta con esta aplicación, basta con seguir estos pasos:

Dirígete a Ajustes. Entra en la sección de Aplicaciones. Selecciona Ver todas las aplicaciones. Utiliza el buscador o desplázate para localizar “AICore”.

Si aparece en la lista, significa que tu dispositivo está gestionando parte de sus funciones de IA de forma local.

Por qué desactivar AICore puede mejorar tu experiencia

Muchos usuarios apenas utilizan las funciones de inteligencia artificial local en su móvil. Aplicaciones como Gemini o ChatGPT funcionan a través de la nube y no dependen de AICore, así que desactivar este servicio no afecta su funcionamiento habitual. Lo que sí puede cambiar drásticamente es la cantidad de espacio libre en el teléfono y la autonomía de la batería.

AICore no solo ocupa almacenamiento: también consume batería y memoria RAM incluso si no se están usando funciones de IA locales en ese momento. Existen reportes de que, en ocasiones, la app mantiene procesos en segundo plano que reducen la eficiencia general del sistema, algo que afecta especialmente a quienes no aprovechan las opciones inteligentes integradas en su móvil.

Una sencilla guía paso a paso permite identificar y desactivar AICore para liberar entre 3 y 7 GB de espacio según el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía paso a paso para desactivar AICore y liberar almacenamiento

Deshabilitar AICore no es tan sencillo como borrar una app descargada desde la Play Store, pero el proceso sigue siendo accesible para cualquier usuario. Estos son los pasos recomendados:

Accede a Ajustes y entra en Aplicaciones. Pulsa en Ver todas las aplicaciones para desplegar la lista completa. Busca AICore. En la información de la app, pulsa Inhabilitar o Desactivar. Toca el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Desinstalar actualizaciones.

Este último paso es fundamental, ya que permite eliminar los datos y modelos de IA que AICore ha descargado. El resultado suele ser inmediato: se liberan entre 3 y 7 GB de almacenamiento, según el dispositivo y el tiempo que lleve en uso.

Al realizar este procedimiento, la app quedará inactiva hasta que decidas volver a activarla, algo que puedes hacer en cualquier momento repitiendo el proceso y seleccionando la opción correspondiente.