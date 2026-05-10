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Así es como PlayStation ya está usando IA en la creación de sus videojuegos

Estudios como Naughty Dog y San Diego Studio usan herramientas para crear animaciones faciales en tiempo real

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Joven de espaldas jugando con un mando de PlayStation 5 en su sala. La consola PlayStation 5 está junto a un televisor que muestra el logo de PlayStation.
Sony enfatiza que la inteligencia artificial potencia la creatividad humana en el desarrollo de videojuegos para PlayStation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sony Group Corporation y su división PlayStation han definido públicamente su estrategia frente a la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos.

Los directivos más altos de la compañía, incluyendo a Totoki Hiroki y Hideaki Nishino, han resaltado que, aunque la IA está transformando procesos y abriendo posibilidades inéditas, la creatividad humana sigue ocupando un lugar central e insustituible.

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Durante una reciente presentación de resultados y estrategia corporativa, Totoki Hiroki, presidente y CEO de Sony Group, fue contundente: la IA debe ser vista como una herramienta poderosa, pero jamás un reemplazo de artistas o creadores. Su función primordial, según el ejecutivo, es amplificar la imaginación humana y actuar como catalizador de nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento.

Cómo se está usando la IA en PlayStation Studios

El uso de inteligencia artificial por parte de PlayStation Studios ya es una realidad palpable en múltiples áreas del desarrollo de videojuegos. Entre los campos donde la IA está generando impacto destacan el control de calidad, la ingeniería de software, la animación y el modelado 3D.

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The Last of Us Part II, de Naughty Dog.
Herramientas como Mockingbird permiten a Naughty Dog y San Diego Studio crear animaciones faciales en tiempo real y reducir tiempos de producción.

Naughty Dog y San Diego Studio han adoptado herramientas como Mockingbird, que permite generar animaciones faciales a partir de datos capturados en tiempo real, reduciendo de forma drástica los plazos habituales de producción.

La aplicación de la IA no se limita a acelerar tareas técnicas. Por ejemplo, una herramienta desarrollada internamente convierte videos de peinados reales en modelos 3D con precisión de cada hebra de cabello, eliminando procesos manuales que solían consumir recursos y tiempo.

Esto demuestra cómo la tecnología puede automatizar tareas repetitivas y liberar a los equipos creativos para centrarse en aspectos artísticos y narrativos.

Las mejoras no se restringen al desarrollo de juegos. En la propia plataforma, PlayStation ha implementado sistemas de enrutamiento de pagos basados en IA, que han generado más de 700 millones de dólares en ingresos adicionales en los últimos años. Estos sistemas optimizan la gestión de transacciones entre redes de pago, incrementando la eficiencia y reduciendo pérdidas.

PlayStation Studios aplica inteligencia artificial en áreas clave como control de calidad, ingeniería de software, animación y modelado 3D. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)
PlayStation Studios aplica inteligencia artificial en áreas clave como control de calidad, ingeniería de software, animación y modelado 3D. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

PlayStation no se olvida de la creatividad humana

A pesar de los avances tecnológicos, Sony insiste en que la creatividad humana es y seguirá siendo el motor de la innovación en videojuegos. Tanto Totoki como Nishino han reiterado que la IA debe concebirse como un amplificador de las ideas y el talento de los equipos y estudios internos.

“La visión, el diseño y el impacto emocional de nuestros juegos siempre vendrán de la mano del talento de nuestros estudios y artistas”, ha afirmado Nishino.

Esta postura responde a una preocupación recurrente en la industria: el temor a que la automatización y la inteligencia artificial acaben desplazando a los creadores humanos. Sony busca disipar esa inquietud, subrayando que la IA no reemplazará a los artistas, sino que potenciará sus capacidades y les permitirá abordar propuestas más ambiciosas, imposibles de realizar por limitaciones de tiempo o presupuesto.

Los sistemas de enrutamiento de pagos con inteligencia artificial implementados en PlayStation han generado más de 700 millones de dólares en ingresos. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)
Los sistemas de enrutamiento de pagos con inteligencia artificial implementados en PlayStation han generado más de 700 millones de dólares en ingresos. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

En esencia, Sony sostiene que la IA es una aliada estratégica en el desarrollo de videojuegos, pero la chispa creativa y la sensibilidad artística continúan siendo patrimonio humano. La compañía ve en la IA un recurso para multiplicar la productividad, perfeccionar la calidad visual y narrativa, y materializar proyectos que, de otro modo, quedarían fuera de alcance.

La visión de Sony sobre la inteligencia artificial parte de la premisa de que la creatividad humana debe permanecer en el centro de todo proceso de desarrollo. Aunque la IA puede acelerar y mejorar la eficiencia, nunca sustituirá el aporte singular de los artistas y diseñadores.

Según los directivos, la IA debe entenderse como un complemento que amplifica la imaginación y posibilita nuevas formas de expresión, pero la autoría y la dirección creativa seguirán recayendo en manos de los equipos humanos.

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