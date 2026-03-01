Tecno

Cinco ajustes para acelerar el rendimiento de un celular Android cuando funciona lento

La lentitud en un teléfono puede manifestarse a través de demoras al abrir aplicaciones, bloqueos inesperados y una respuesta táctil deficiente

Es posible recuperar la agilidad
Es posible recuperar la agilidad del dispositivo sin revisión técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de un teléfono Android puede verse interrumpido cuando el dispositivo experimenta una ralentización al abrir aplicaciones, cambiar de tarea o interactuar con la pantalla.

Esta situación afecta tanto la gestión de actividades laborales como personales, incrementando la frustración de quienes dependen del celular para sus rutinas diarias.

Existen diversas acciones que pueden implementarse en el hogar, sin necesidad de recurrir a un técnico, para mejorar la velocidad y el rendimiento de cualquier dispositivo Android. Se presenta una guía con varios ajustes clave para recuperar la agilidad del teléfono.

Por qué es clave reiniciar el celular cuando presente problemas

Reiniciar el dispositivo elimina procesos
Reiniciar el dispositivo elimina procesos temporales y ayuda a restablecer el funcionamiento normal sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más sencillos y eficaces consiste en reiniciar el teléfono. Al mantener presionado el botón de encendido durante treinta segundos, o seleccionar la opción “reiniciar”, el sistema cierra procesos abiertos y libera recursos. Esta acción elimina errores temporales que pueden acumularse con el uso prolongado del celular.

Repetir este procedimiento de manera regular ayuda a restablecer el funcionamiento esperado, porque fuerza el cierre de aplicaciones y servicios innecesarios. Muchas veces, reiniciar el celular es suficiente para devolverle la velocidad original y mejorar la respuesta de la pantalla y las aplicaciones.

Qué impacto tiene el almacenamiento lleno en el desempeño del celular

La falta de espacio en la memoria interna suele ser una de las principales causas de lentitud. Cuando el almacenamiento baja del 10%, es habitual que aparezcan bloqueos, advertencias y fallas al ejecutar apps.

Liberar espacio interno previene bloqueos,
Liberar espacio interno previene bloqueos, fallas y agiliza la respuesta del sistema operativo y las aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un margen de almacenamiento disponible disminuye la posibilidad de errores críticos y agiliza la apertura de programas. La limpieza periódica de archivos temporales y la organización del contenido multimedia contribuyen a una experiencia más eficiente y estable en el dispositivo.

Por esta razón, es necesario eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones poco utilizadas o transferir fotos y videos a la nube para liberar espacio.

Cómo influye la falta de actualizaciones en el rendimiento del dispositivo

La ausencia de actualizaciones en el sistema operativo o en las aplicaciones puede provocar incompatibilidades y errores de funcionamiento.

Las versiones recientes corrigen errores,
Las versiones recientes corrigen errores, mejoran la compatibilidad y aseguran un desempeño más eficiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comprobar la existencia de nuevas versiones en el menú de configuración, en las secciones “Sistema” o “Actualización de software”, permite mantener el dispositivo al día y optimizar su desempeño.

Actualizar las aplicaciones desde la Google Play Store previene la acumulación de fallos y asegura la compatibilidad con las últimas versiones del sistema. Revisar con frecuencia la tienda digital para detectar descargas pendientes, en especial en herramientas esenciales como la cámara o el navegador, contribuye a una experiencia más rápida y estable.

De qué forma cerrar aplicaciones en segundo plano ayuda al teléfono

Las aplicaciones abiertas en segundo plano consumen memoria RAM y batería, dificultando el funcionamiento de otras herramientas prioritarias. Acceder al menú de aplicaciones recientes y cerrar manualmente aquellas que no se utilizan permite liberar recursos y mejorar la velocidad del sistema.

Cerrar programas abiertos libera memoria
Cerrar programas abiertos libera memoria y evita que el dispositivo se sobrecargue durante el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es ingresar en la sección de aplicaciones dentro de Configuración y forzar el cierre de los programas que siguen activos innecesariamente. Este ajuste es útil cuando se percibe una disminución repentina en la velocidad o la aparición de bloqueos ocasionales.

Qué ventajas aporta combinar estos ajustes de forma periódica

La implementación coordinada de estas acciones ofrece una solución para quienes desean recuperar la agilidad de su teléfono Android sin asistencia técnica.

Gestionar el almacenamiento, actualizar el sistema y las aplicaciones, cerrar programas en segundo plano y reiniciar el celular forman parte de una rutina básica de mantenimiento que alivia bloqueos y demoras.

Asimismo, al incorporar estos hábitos, los usuarios pueden resolver la mayoría de los episodios de lentitud y extender la vida útil del dispositivo. Estas medidas permiten mantener un rendimiento óptimo y aseguran una experiencia fluida en cualquier momento.

