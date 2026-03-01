El enemigo silencioso que está acabando con el almacenamiento de tu celular y no son las fotos

El tamaño creciente de las aplicaciones en Android reduce rápidamente el espacio de almacenamiento disponible en los smartphones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, muchos usuarios de Android se han sorprendido al descubrir que el espacio de almacenamiento de sus teléfonos se reduce mucho más rápido de lo previsto. Aunque la primera sospecha suele recaer sobre las fotos y los videos, la verdadera causa suele estar oculta, actuando de forma casi invisible: el tamaño cada vez mayor de las aplicaciones.

Por qué las apps ocupan tanto espacio

La percepción tradicional indica que el principal desafío para la memoria interna de un teléfono reside en la cantidad de imágenes o archivos multimedia guardados. Sin embargo, la realidad es distinta. Una vez que el usuario termina de pasar todas sus aplicaciones del teléfono antiguo al nuevo, el impacto en el almacenamiento puede ser sorprendente.

Este fenómeno no es exclusivo de quienes usan su teléfono como principal herramienta de trabajo. Aunque contar con suites de oficina y editores de imágenes puede influir, no son estos programas los que más espacio consumen. De hecho, las apps más “glotonas” suelen ser las que parecen inofensivas y están presentes en la mayoría de los dispositivos.

Apps de finanzas como PayPal, Chase y TurboTax superan juntas el gigabyte en almacenamiento requerido en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones cotidianas degran consumo

Al revisar la memoria ocupada, se detectan aplicaciones de casas inteligentes, como la Dreame (para aspiradoras robot), que puede consumir hasta 700MB, o la Ecovacs, con 400MB. Si bien no es habitual tener dos apps de este tipo, existen muchas otras de uso común con un tamaño similar.

Entre las aplicaciones financieras, la de PayPal puede superar medio gigabyte, mientras que las de Chase y TurboTax rondan los 300MB cada una. Sumando solo estas tres, se supera el gigabyte de almacenamiento. La tendencia se repite con otras apps de manejo de dinero: la de seguros GEICO se acerca a los 200MB, la de compras eBay supera esa marca y Payoneer no se queda atrás.

Las apps de comunicación y trabajo también sorprenden. Slack supera los 500MB, y Discord, aunque apenas se use, puede rozar los 300MB. En el campo del hogar inteligente, la app de Lockly suma varios cientos de megabytes, mientras que la de Anker para estaciones de energía portátil se acerca a los 300MB. La de SwitchBot supera el medio gigabyte, y SmartThings llega a ocupar 1,4GB en el teléfono.

Lo anterior no incluye las aplicaciones de streaming como Netflix o Disney+, que al descargar videos pueden consumir varios gigabytes adicionales. Tampoco contempla las apps de audiolibros o podcasts, cuyo contenido almacenado fácilmente puede sumar 5GB. Por supuesto, los juegos móviles más populares pueden requerir varios gigabytes por sí solos, igualando a los títulos de consola en el uso de almacenamiento.

Slack y Discord, populares aplicaciones de comunicación, ocupan hasta 500MB y 300MB respectivamente, incluso con poco uso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto espacio necesitas realmente

Al sumar el espacio de las apps y el del sistema operativo, el margen para otros archivos se reduce considerablemente. En un teléfono con 128GB de almacenamiento, después de reservar unos 17GB para el sistema y 80GB para aplicaciones, quedan apenas 30GB libres para todo lo demás. Esto ni siquiera incluye las fotos, descargas o archivos temporales.

La papelera también puede ser un factor decisivo. En algunos casos, llega a acumular hasta 43GB de archivos eliminados, los cuales pueden eliminarse definitivamente, pero demuestran la facilidad con la que se puede saturar la memoria interna.

Además, las funciones de edición de imágenes, como la posibilidad de revertir cambios en la Galería de Samsung, requieren guardar versiones previas de los archivos. Este tipo de archivos ocultos puede ocupar cerca de 9GB.

Cómo solucionar el problema del almacenamiento insuficiente

Para evitar quedarse sin espacio, la principal recomendación es optar por teléfonos con mayor capacidad de fábrica. Si bien los modelos base de muchas marcas, como el Pixel 10, todavía ofrecen 128GB, para acceder a 256GB o más es necesario pagar hasta USD 100 adicionales.

Los archivos eliminados en la papelera llegan a ocupar hasta 43GB, afectando de forma significativa la memoria interna del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, este gasto puede justificarse si se considera la cantidad de apps que el usuario suele instalar y la velocidad con la que se llena la memoria.

Las últimas generaciones de smartphones están comenzando a reconocer esta necesidad. Tanto el iPhone 17 como el Samsung Galaxy S26 han elevado la capacidad mínima de almacenamiento a 256GB. De manera sorpresiva, algunos teléfonos de gama media ya ofrecen más memoria que los modelos premium, en un intento por captar la atención de quienes buscan la mejor relación calidad-precio.

Además, es útil realizar un mantenimiento periódico: eliminar aplicaciones que no se usan, vaciar la papelera regularmente y revisar los archivos temporales. También puede ser conveniente usar servicios en la nube para fotos y documentos, de modo que no saturen la memoria interna del dispositivo.