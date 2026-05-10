Cómo usar los códigos de Netflix para desbloquear categorías ocultas y ampliar tu catálogo

Descubre los códigos ocultos de Netflix y encuentra el contenido perfecto para cada ocasión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix es mucho más que la selección de películas y series que aparece en la pantalla principal. Aunque la plataforma recomienda contenidos basándose en tu historial o tendencias globales, existe una manera poco conocida de acceder a centenas de categorías ocultas gracias a los “códigos secretos”.

Utilizar estos códigos es una de las formas más efectivas de explorar géneros, subgéneros y colecciones temáticas que no siempre aparecen fácilmente en el menú convencional. Así, puedes descubrir títulos raros, clásicos, películas internacionales o propuestas específicas para cada miembro de la familia.

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El interés por estos códigos ha crecido porque permiten a los usuarios personalizar su experiencia, evitando la sensación de que “no hay nada para ver” y encontrando joyas ocultas entre el inmenso catálogo de Netflix. Además, es una alternativa ágil para quienes buscan contenidos concretos, desde películas cortas hasta documentales de nicho, anime o cine independiente.

Aprende a ingresar los números en la barra de direcciones, ahorra tiempo y encuentra películas, series o documentales temáticos que se adaptan a tus gustos y necesidades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son los códigos de Netflix y qué permiten hacer?

Cada sección o subgénero de Netflix tiene un código numérico que lo identifica. Al introducir ese código en la dirección web de la plataforma, accedes directamente a una lista filtrada de títulos pertenecientes a ese género. Por ejemplo, si quieres ver únicamente “Comedias de acción”, puedes usar el código 43040; si prefieres “Películas románticas clásicas”, el código es 31273.

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Estos códigos no solo ayudan a encontrar géneros generales como “Cine de terror” o “Acción y aventura”, también brindan acceso a categorías muy específicas, como “Películas de monstruos” (947), “Anime de comedia” (9302) o “Documentales de crímenes” (9875).

Ejemplos de códigos populares para comenzar

Películas de corta duración: 81603903

Anime: 7424

Documentales: 6839

Clásicos: 31574

Películas para toda la familia: 783

Películas de terror de zombis: 75405

Comedias románticas: 5475

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Cine independiente: 7077

Deportes: 4370

La lista de códigos es extensa y abarca desde cine africano hasta musicales Disney, pasando por LGBTIQ+, thrillers, realities y dramas juveniles.

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Cómo usar los códigos de Netflix paso a paso

Personaliza tu Netflix: guía para usar los códigos y encontrar joyas ocultas en el catálogo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abre Netflix en un navegador web (preferiblemente en PC o Mac, ya que la app móvil no siempre permite modificar la URL). Escribe en la barra de direcciones: https://www.netflix.com/browse/genre/ seguido del código deseado. Por ejemplo: https://www.netflix.com/browse/genre/43040 para comedias de acción. Presiona Enter y navega por la selección de títulos de esa categoría específica. Agrega a tu lista los títulos que más te interesen o empieza a reproducir el contenido directamente.

Ventajas de los códigos secretos

Mayor personalización: Permiten adaptar la experiencia a tus gustos y necesidades, encontrando fácilmente títulos que encajan con el momento.

Descubrimiento de joyas ocultas: Accederás a películas y series que rara vez aparecen en la pantalla principal o en las recomendaciones automáticas.

Ahorro de tiempo: Eliminan la necesidad de navegar por menús extensos y poco intuitivos.

Experiencia temática: Ideales para maratones de género, noches de cine temático o para buscar contenido adecuado para diferentes públicos (infantil, familiar, adulto, etc.).

Consejos para aprovechar los códigos al máximo

Guarda una lista de tus códigos favoritos para tenerlos siempre a mano y accede rápidamente a los géneros que más te interesan. Es útil consultar fuentes actualizadas, ya que Netflix renueva y amplía sus códigos de vez en cuando. Si alguna categoría no muestra resultados, puede deberse a restricciones regionales o a que no hay títulos disponibles en tu país.

Recuerda que estos códigos funcionan mejor en navegador web. Si usas la app, tendrás que buscar manualmente dentro de los géneros, ya que la opción de URL directa no está disponible en móvil.

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Además, explora la combinación de códigos con la búsqueda tradicional para descubrir nuevas recomendaciones y personalizar aún más tu experiencia.

La posibilidad de acceder a categorías ocultas con códigos secretos es un claro ejemplo de cómo el streaming se adapta a la personalización y al consumo bajo demanda. En un catálogo tan vasto como el de Netflix, dominar estos trucos es clave para no perderse contenido relevante, descubrir nuevas producciones y maximizar el valor de la suscripción.

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Los códigos secretos abren la puerta a un universo más amplio de posibilidades, permitiendo que cada usuario cree su propia ruta de descubrimiento y entretenimiento. Aprovecha esta función y convierte tu experiencia en Netflix en un viaje a medida, lleno de sorpresas y nuevas historias por disfrutar.