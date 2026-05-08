No existen, pero ganan millones: el fenómeno de los influencers creados con inteligencia artificial

Impulsados por el avance de la IA generativa, estos avatares digitales acumulan millones de seguidores, protagonizan campañas globales y abren un negocio en expansión que desafía los límites entre lo real y lo artificial en las redes sociales

La proliferación de influencers digitales generados por inteligencia artificial (IA) redefine el escenario de redes sociales. Plataformas como Instagram y TikTok integran cada vez más avatares sintéticos, mientras marcas y usuarios se adaptan a esta tendencia.

La actividad de creadores digitales construidos con IA atraviesa fronteras y profesiones. El desarrollo de avatares ultrarrealistas, que funcionan como influencers y modelos, cambió paradigmas sobre la exposición personal, las oportunidades laborales y el posicionamiento en redes, especialmente desde el avance de las tecnologías de deepfake.

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Al mismo tiempo, empresas destinan inversiones millonarias para afianzar la imagen de estos nuevos referentes, mientras miles de usuarios consumen su contenido con la naturalidad que alguna vez se reservó a celebridades humanas.

El fenómeno no es nuevo. Hace una década ya circulaban los primeros intentos de “influencers virtuales”, pero la masificación llegó con el acceso democratizado a herramientas de IA generativa y la necesidad de contenido constante. En una nueva columna en Infobae en Vivo Al Mediodía, Tomás Balmaceda señaló: “Hace diez años que estamos rodeados de estos influencers hechos sintéticamente, hechos por inteligencia artificial”.

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El nacimiento y ascenso de los influencers artificiales

Entre los primeros casos mencionados por Balmaceda en Infobae en Vivo figura Lil Miquela, quien apareció en 2016 como una joven afrodescendiente abocada a la moda. Los vínculos con marcas internacionales, y su presencia en eventos globales fijaron un precedente. “Es una influencer de moda, una influencer que representa a una chica afrodescendiente. Insisto, 2016. Nace, tuvo acuerdos con Prada, con Calvin Klein, estuvo en distintos eventos poniendo ahí su imagen. Da entrevistas”, puntualizó Balmaceda.

Influencer con IA

En España, la agencia The ClueLess optó por crear su propio avatar, Aitana Fit, tras sufrir contratiempos con influencers humanos. Según Balmaceda: “Tenían influencers hace cinco años atrás y los influencers trataban muy mal a la agencia. Faltaban, no querían laburar, pedían mucha guita. Entonces dijeron ‘No’, con estos influencers humanos no podemos, probemos con una que sea virtual. Y ahí sale Aitana, la pueden seguir, Aitana Fit”.

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La búsqueda de realismo y alta exposición llevó a que la inteligencia artificial avance también sobre figuras masculinas, como Zhaian Yong, un cantante con más de 300.000 seguidores en Instagram. Detrás de este avatar hay un desarrollador canadiense, Luke Thierry, quien diseñó un personaje que desafía los límites del reconocimiento digital.

Del deepfake a la economía de la imagen

Los avances en deepfake y la disponibilidad de aplicaciones simples permitieron que millones de usuarios crearan perfiles ficticios. En Facebook, el grupo Buddies in AI reúne a mujeres de más de 40 años que comparten trucos para mejorar imágenes.

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El caso de Isabella resalta este proceso: se presenta como una influencer blanca de veinte años, pero es operada en realidad por una ama de casa afroamericana de 45 años. Balmaceda explicó: “Descubrió que, si en vez de mejorar las fotos, creaba una imagen de cero la iba a hacer blanca porque iba a generar más dinero, poner en autos de lujo, hacer que viaje a Dubái. Y las personas empezaron a seguirla y las marcas empezaron a llegar”.

lilmiquela

La demanda de contenido constante en plataformas como TikTok y Instagram transformó el oficio de influencer. Ahora, el límite humano de tiempo y creatividad impulsó la popularidad de avatares gestionados por IA capaces de producir videos y fotos a gran escala y bajo costo.

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“Hoy hay una demanda de contenido en las plataformas que los humanos no podemos dar cuenta. Se sospecha que en TikTok y en Instagram hay mucho más contenido hecho por inteligencia artificial porque estamos consumiendo mucho más”, detalló Balmaceda.

Herramientas digitales accesibles permitieron la creación de personalidades ajustadas a segmentos de audiencia específicos. Desde modas europeas hasta estilos urbanos de Estados Unidos, los avatares navegan mercados antes vedados a sus creadores, quienes muchas veces permanecen en el anonimato, obteniendo beneficios económicos directos.

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Impacto en la percepción social y el negocio de las redes

Los seguidores de avatares como Isabella o Aitana Fit conocen el carácter sintético de sus ídolos digitales, aunque esto no impide su popularidad. “Los seguidores de Isabella saben que es falsa”, afirmó Balmaceda. Este conocimiento abierto plantea interrogantes sobre los límites entre autenticidad e imagen en la era digital. Las marcas exploran nuevas formas de comunicación y visibilidad ancladas en personajes artificiales, mientras influencers humanos enfrentan una competencia inesperada.

El caso de la película El diablo viste a la moda 2 ejemplifica la integración de avatares digitales en eventos mediáticos. Balmaceda contó: “Hicieron una premiere en los Estados Unidos y aparecieron dos influencers de estos nuevos que nadie terminaba de entender. Se llaman Santos Walker y Caleb Ellis. Dos hombres, supermusculosos, superegemónicos, y metieron dentro de las fotos de la alfombra roja de El diablo viste a la moda la foto de ellos dos. La gente se los creyó. Muchísimos medios dieron la foto, incluso medios argentinos”.

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La monetización resulta directa. Los creadores de estos avatares obtienen ingresos por contratos publicitarios, inserciones de productos o desarrollos de nuevos personajes para particulares y empresas. Balmaceda lo afirmó: “Sacan un modelo de negocios por plata, en dos sentidos. O acuerdos en donde aparecen los productos de esos influencers y tienen otra salida laboral, gente que quiere contratarlos”.

Actualmente, plataformas ofrecen servicios de edición, generación de imágenes sintéticas y manejo de cuentas a precios accesibles: “Veinte, veinticinco dólares, hasta que después te hacés un profesional y lo tenés”, relató Balmaceda. La tendencia señala que cualquiera puede gestionar su propio influencer y alcanzar audiencias globales, modificando la estructura tradicional de la economía digital y el marketing de influencia.

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