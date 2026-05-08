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El nuevo éxito de Steam podría dañar el almacenamiento de tu PC si no lo actualizas

El popular juego Windrose generó preocupación entre jugadores de PC tras detectarse que podía provocar escrituras excesivas en discos SSD durante las partidas

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Un juego de Steam generaba problemas con la SSD de las PC.
Un juego de Steam generaba problemas con la SSD de las PC.

El éxito reciente de un videojuego independiente en Steam encendió las alarmas entre jugadores y especialistas en hardware tras detectarse que podía generar un desgaste excesivo en los discos SSD de algunas computadoras. El problema afectaba a Windrose, un survival de mundo abierto con temática de piratas desarrollado por Kraken Express, cuyo sistema interno provocaba escrituras constantes sobre el almacenamiento del PC.

La situación fue descubierta por miembros de la comunidad y creadores de contenido especializados en tecnología, quienes detectaron un uso inusualmente alto del disco mientras el juego estaba en funcionamiento.

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Según reportó Tom’s Hardware a partir de investigaciones de Pixel Operative y Zach’s Tech Turf, el título podía generar picos de escritura superiores a los 100 GB por hora en determinadas situaciones dentro del juego.

Windrose, de Windrose Crew
Windrose, de Windrose Crew

Tras las denuncias, el estudio lanzó rápidamente el parche 0.10.0.4.268, destinado a corregir el comportamiento del sistema de guardado y reducir el impacto sobre las unidades SSD. La actualización ya está disponible y los desarrolladores recomiendan instalarla cuanto antes para evitar posibles problemas relacionados con el desgaste del almacenamiento.

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El problema estaba en el sistema de guardado del juego

El origen del fallo se encontraba en el sistema de persistencia utilizado por Windrose. Este mecanismo es el encargado de registrar continuamente el estado del mundo del juego: posición del jugador, progreso de misiones, inventario, navegación y otros elementos que permiten mantener la partida actualizada en tiempo real.

Para gestionar esta información, el juego utiliza RocksDB, una base de datos optimizada para operaciones rápidas. Sin embargo, la configuración implementada por Kraken Express resultó demasiado agresiva para el almacenamiento.

Windrose, de Windrose Crew
Windrose, de Windrose Crew

Según las investigaciones técnicas, el sistema trabajaba con un búfer de escritura extremadamente pequeño, de aproximadamente 1 MB. Esto obligaba al juego a escribir datos constantemente en el disco duro cada vez que ocurría un cambio mínimo durante la partida.

En la práctica, esto generaba un patrón continuo de lectura y escritura sobre el SSD, incluso en acciones simples como explorar el mapa o navegar en barco. Algunos usuarios registraron velocidades sostenidas de entre 15 y 30 MB por segundo durante sesiones normales de juego.

Por qué esto puede afectar a los SSD

Aunque los SSD son considerablemente más rápidos que los discos duros tradicionales, tienen una limitación importante: su vida útil depende de la cantidad de escrituras realizadas sobre las celdas de memoria.

Cada unidad SSD posee un número determinado de ciclos de escritura antes de comenzar a degradarse. Esto no significa que un juego pueda destruir instantáneamente el disco, pero sí puede acelerar el desgaste si mantiene cargas intensivas y constantes durante largos períodos.

Windrose, de Windrose Crew
Windrose, de Windrose Crew

El problema resulta especialmente sensible en unidades basadas en memoria QLC, un tipo de almacenamiento más económico y común en laptops y PCs de gama media. Estos SSD suelen tener menor resistencia frente a grandes volúmenes de escritura sostenida.

Por eso, el comportamiento detectado en Windrose llamó la atención de la comunidad tecnológica. Más allá del rendimiento del juego, el riesgo estaba relacionado con el impacto acumulativo que podía tener sobre el hardware de algunos usuarios.

La comunidad detectó el fallo antes que los desarrolladores

El caso también evidenció el papel de la comunidad especializada en PC gaming y hardware. Fueron jugadores y creadores de contenido quienes comenzaron a notar comportamientos extraños en el uso del disco mientras ejecutaban el juego.

Herramientas de monitoreo permitieron comprobar que Windrose generaba niveles de actividad inusuales para un título de sus características. A partir de esos datos, distintos usuarios comenzaron a compartir pruebas y análisis técnicos en redes sociales y foros especializados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Comunidad gamer detectó problemas con Windrose que generaba problemas en ls SSD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión pública llevó a Kraken Express a reaccionar rápidamente. El estudio reconoció el problema y lanzó una actualización correctiva que modifica la gestión de escritura de la base de datos para reducir el tráfico excesivo sobre el SSD.

Qué deben hacer los jugadores

Actualmente, el problema debería estar solucionado para quienes tengan instalada la última versión del juego. Sin embargo, los usuarios que descargaron Windrose antes de la llegada del parche todavía podrían estar expuestos al comportamiento anterior si no actualizaron el título.

Por ello, los especialistas recomiendan verificar que el juego se encuentre actualizado con la versión 0.10.0.4.268 o superior.

El caso también reabre el debate sobre cómo algunos videojuegos modernos interactúan con el hardware del PC, especialmente en una época donde los títulos manejan enormes cantidades de datos y realizan procesos constantes en segundo plano para mantener mundos persistentes y experiencias en tiempo real.

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