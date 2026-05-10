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Usar Gemini en Gmail es posible: cómo evitar que los correos se vean escritos por la IA

El objetivo es que los mensajes no pierdan autenticidad, especialmente en entornos laborales

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La integración de Gemini en Gmail transforma la redacción de correos electrónicos gracias a inteligencia artificial personalizada.
La integración de Gemini en Gmail transforma la redacción de correos electrónicos gracias a inteligencia artificial personalizada.

La llegada de Gemini a Gmail cambiará la forma en que los usuarios redactan y gestionan su comunicación digital. Con más de 3 mil millones de cuentas activas, Google apuesta por una integración profunda de inteligencia artificial para transformar la experiencia del correo electrónico y responder a uno de los problemas más notorios de la era digital: la homogeneización de los mensajes generados por IA.

Durante 2026, el 73% de los correos empresariales creados mediante inteligencia artificial comparten patrones lingüísticos fácilmente identificables, según análisis de herramientas de detección. Esta uniformidad afecta directamente a quienes dependen de los llamados “cold emails” para captar la atención de inversores, clientes o socios.

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En ese contexto, Google presenta varias funciones orientadas a que la IA sea invisible, personalizando el tono y el contenido de cada mensaje.

Cuáles son las novedades de Gemini en Gmail

Gmail eliminó el panel lateral de Gemini para incorporar la IA directamente en el flujo de redacción. Ahora, la función “Ayúdame a escribir” es gratuita para todos los usuarios y accede tanto al contexto de Gmail como al de Google Drive para sugerir respuestas alineadas con el historial y la voz del remitente.

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Ciberdelincuentes usan correos falsos para engañar a Gemini y a los usuarios.
Gemini en Gmail permite personalizar tono y estilo, evitando la homogeneización de los mensajes escritos por inteligencia artificial. (Foto: Google)

Esto significa que el usuario puede solicitar a Gemini que redacte un mensaje y, en vez de obtener un texto genérico, recibirá sugerencias que reflejan su estilo habitual. Entre las novedades destacadas se encuentran:

  • Contextualización automática: Gemini examina hilos anteriores y documentos relacionados para formular respuestas coherentes y relevantes.
  • Personalización de tono: ajusta el estilo y el lenguaje para imitar la forma de escribir del usuario, evitando el efecto robotizado típico de la IA.
  • AI Inbox: es un asistente proactivo, filtrando el ruido y destacando los correos y tareas prioritarias. Identifica, mediante señales como frecuencia de contacto y relaciones deducidas en los mensajes, los asuntos que merecen atención inmediata, como facturas próximas a vencer o recordatorios de citas.
  • Smart Reply evolucionado: las respuestas automáticas se adaptan al historial comunicacional del usuario, permitiendo contestar con un solo clic sin perder la voz personal.
  • AI Overview: permite preguntar a la bandeja de entrada en lenguaje natural, obteniendo respuestas sintetizadas a partir del contenido de los mensajes.

Además, también hay herramientas como Ayúdame a escribir y Respuestas sugeridas que han evolucionado para aprovechar el contexto de Drive y Gmail, ofreciendo borradores y respuestas alineadas con el estilo personal. Y la función de Corrección de borradores añade controles avanzados de gramática, tono y estilo, permitiendo perfeccionar los mensajes antes de enviarlos.

Una característica central de todas estas funciones es el respeto a la privacidad: el procesamiento de datos y el análisis del historial de escritura se realiza bajo los estándares de protección de Google, manteniendo el control en manos del usuario.

AI Inbox clasifica automáticamente las prioridades, destacando tareas clave y mensajes importantes en el correo empresarial digital. (GOOGLE)
AI Inbox clasifica automáticamente las prioridades, destacando tareas clave y mensajes importantes en el correo empresarial digital. (GOOGLE)

Cómo redactar correos con IA sin que suenen a IA

El gran reto consiste en aprovechar la automatización sin sacrificar la autenticidad. Para lograrlo, Google recomienda un enfoque activo en la configuración y el uso de las herramientas de Gemini.

En primer lugar, se sugiere auditar los últimos mensajes enviados con ayuda de la IA. Revisar veinte correos recientes y solicitar la opinión de al menos tres personas de confianza permite identificar si el estilo es reconocible como propio o si presenta rasgos genéricos.

Un paso clave es entrenar la función “Ayúdame a escribir”. Antes de aceptar la sugerencia automática de Gemini, conviene redactar un borrador personal y compararlo con la propuesta de la IA. Ajustar manualmente las sugerencias ayuda a que el sistema aprenda las preferencias de tono y estructura, refinando así las futuras recomendaciones.

Persona usando una computadora portátil con el logotipo de Gmail en la pantalla, acompañada de una taza de café, un cuaderno y un bolígrafo sobre una mesa de madera.
Las nuevas herramientas de redacción y corrección en Gmail con Gemini ayudan a perfeccionar la gramática, el tono y el estilo de los mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segmentar el alcance de los correos también resulta fundamental. Utilizar el mismo prompt para distintos públicos, como inversores, clientes o socios, genera mensajes fácilmente identificables como artificiales.

Por eso, se recomienda crear plantillas base específicas para cada audiencia y personalizar manualmente al menos dos o tres líneas en cada email, incorporando contexto humano y detalles propios de la relación con el destinatario.

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