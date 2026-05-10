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Conoce estas 15 palabras sobre IA para entender cómo funciona en 2026 

Estos concpetos son fundamentales para entornos laborales y para el usuario común

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Una ilustración colorida de un joven sonriente leyendo un libro azul con las letras "IA" en la portada, rodeado de iconos digitales sobre un fondo binario.
El 80% de las empresas ya integra inteligencia artificial en sus operaciones, redefiniendo la forma de trabajar en todos los sectores en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En el ecosistema tecnológico de 2026, comprender los conceptos clave de inteligencia artificial se ha vuelto determinante para cualquier fundador, profesional o entusiasta que quiera participar activamente en la conversación y el desarrollo de productos.

El uso de IA se ha expandido a tal punto que, de acuerdo con Gartner, el 80% de las empresas ya la integran en sus operaciones. Así que presentamos una guía con quince términos que toda persona interesada en inteligencia artificial debe manejar para entender su funcionamiento actual y no quedar rezagada en el entorno digital.

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Palaras o términos sobre IA que cualquiera debería saber en 2026

  • Large Language Model (LLM)

Un Large Language Model es un sistema de inteligencia artificial entrenado con billones de palabras y diseñado para comprender y generar texto en distintos contextos. Ejemplos como ChatGPT, Claude o Gemini han marcado tendencia desde 2022, facilitando el acceso masivo a la IA.

  • Small Language Model (SLM)

El Small Language Model es una versión compacta y eficiente, pensada para funcionar en dispositivos con recursos limitados y minimizar los costos de operación. Un ejemplo es Phi-3 de Microsoft. Su principal ventaja es la reducción de costos de infraestructura hasta diez veces, lo que los convierte en aliados estratégicos para aplicaciones móviles o mercados emergentes donde el presupuesto es ajustado.

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Ilustración de un cerebro digital azul translúcido sobre un microchip, rodeado de circuitos, un disco duro, una nube, rayos, engranajes, símbolos de IA y sensores.
Los Small Language Models reducen hasta diez veces el costo de infraestructura, facilitando el acceso a inteligencia artificial en dispositivos móviles y mercados emergentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG combina la potencia de los modelos de lenguaje con búsquedas en bases de datos propias, generando respuestas más precisas y actualizadas. Un chatbot con RAG consulta la información interna antes de responder, lo que disminuye errores en el 70% de las consultas y es utilizado ya por el 80% de startups con datos propietarios.

  • Hallucinations

Las hallucinations se producen cuando una IA genera información falsa pero creíble, inventando datos de productos, precios o características inexistentes. Son responsables del 20-30% de los errores en IA y se pueden reducir mediante técnicas como RAG, ajuste fino de modelos y validación humana.

  • Fine-tuning

El fine-tuning es la personalización de modelos preentrenados con datos específicos de cada empresa, como chats de soporte o documentación interna. Esta técnica aumenta la precisión entre un 30% y 50% y resulta mucho más económica que el entrenamiento desde cero, especialmente cuando se dispone de información única o se requiere un tono de marca definido.

  • Agentes de IA

Son sistemas autónomos que ejecutan tareas complejas y planifican acciones en varios pasos, sin intervención humana. Automatizan hasta el 80% de operaciones en startups latinoamericanas, especialmente en logística, atención al cliente y clasificación de prospectos, superando la función limitada de los chatbots.

Ilustración de una persona en sillón leyendo un 'Diccionario IA', con iconos digitales como cerebro, engranajes, robot, nube y lupa flotando alrededor.
Las hallucinations generan entre el 20% y el 30% de los errores en inteligencia artificial, subrayando la necesidad de validación humana y métodos de afinamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

El Reinforcement Learning from Human Feedback permite entrenar modelos de IA alineando sus respuestas con las preferencias humanas, a través de la valoración directa por personas. Este método, usado en modelos como ChatGPT, puede reducir hasta un 40% las hallucinations y resulta fundamental cuando la precisión es prioritaria.

  • Prompt Engineering

El prompt engineering consiste en diseñar instrucciones precisas para la IA, optimizando la calidad de las respuestas. Un buen prompt puede mejorar los resultados hasta un 50% sin inversión extra y es una habilidad cada vez más demandada entre quienes no cuentan con formación técnica.

  • MoE (Mixture of Experts)

La arquitectura MoE divide el modelo en grupos de “expertos” que se activan según la tarea, optimizando recursos y eficiencia. Modelos como Mixtral emplean este enfoque para reducir la latencia, especialmente en aplicaciones donde la inmediatez es fundamental.

  • APIs de IA

Las APIs de IA ofrecen acceso directo a funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial a través de plataformas como OpenAI, Anthropic o Google. El 90% de las nuevas soluciones de IA en startups utilizan estas interfaces para integrar capacidades de procesamiento de lenguaje sin desarrollar modelos propios.

  • Inferencia Local

La inferencia local permite ejecutar modelos de IA directamente en el dispositivo del usuario, garantizando mayor privacidad, menos latencia y ahorro en transmisión de datos. Los SLMs han impulsado su uso en entornos móviles y dispositivos de bajo consumo.

Una pantalla flotante muestra un perfil de red social con una imagen de usuario hecha de partículas de datos, rodeada de iconos de "Me gusta", comentarios, fotos y una nube de datos. La interfaz es moderna y futurista.
Los agentes de IA automatizan tareas complejas y ya benefician hasta el 80% de operativas en startups latinoamericanas, especialmente en áreas de logística y atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Datos Propietarios

Los datos propietarios son la información exclusiva recopilada por una empresa, como bases de conocimiento o registros de transacciones, clave para entrenar modelos personalizados y diferenciarse de la competencia.

  • Frameworks de Orquestación

Herramientas como LangChain o LlamaIndex facilitan la integración de modelos de lenguaje con bases de datos, sistemas internos y APIs externas, acelerando el desarrollo de flujos de trabajo complejos y productos de IA sin necesidad de crear toda la infraestructura.

  • Lead Scoring Automatizado

El lead scoring automatizado utiliza IA para evaluar y priorizar prospectos de ventas según su probabilidad de conversión, optimizando el trabajo del equipo comercial y mejorando la eficiencia en la captación de clientes.

  • Validación Humana

La validación humana en IA consiste en revisar los resultados antes de entregarlos al usuario final, especialmente en procesos sensibles como precios o decisiones legales, ofreciendo una capa de control esencial para evitar errores críticos.

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