Conoce estas 15 palabras sobre IA para entender cómo funciona en 2026 

El uso de IA se ha expandido a tal punto que, de acuerdo con Gartner, el 80% de las empresas ya la integran en sus operaciones. Así que presentamos una guía con quince términos que toda persona interesada en inteligencia artificial debe manejar para entender su funcionamiento actual y no quedar rezagada en el entorno digital.
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Palaras o términos sobre IA que cualquiera debería saber en 2026
- Large Language Model (LLM)
Un Large Language Model es un sistema de inteligencia artificial entrenado con billones de palabras y diseñado para comprender y generar texto en distintos contextos. Ejemplos como ChatGPT, Claude o Gemini han marcado tendencia desde 2022, facilitando el acceso masivo a la IA.
- Small Language Model (SLM)
El Small Language Model es una versión compacta y eficiente, pensada para funcionar en dispositivos con recursos limitados y minimizar los costos de operación. Un ejemplo es Phi-3 de Microsoft. Su principal ventaja es la reducción de costos de infraestructura hasta diez veces, lo que los convierte en aliados estratégicos para aplicaciones móviles o mercados emergentes donde el presupuesto es ajustado.
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- RAG (Retrieval-Augmented Generation)
RAG combina la potencia de los modelos de lenguaje con búsquedas en bases de datos propias, generando respuestas más precisas y actualizadas. Un chatbot con RAG consulta la información interna antes de responder, lo que disminuye errores en el 70% de las consultas y es utilizado ya por el 80% de startups con datos propietarios.
- Hallucinations
Las hallucinations se producen cuando una IA genera información falsa pero creíble, inventando datos de productos, precios o características inexistentes. Son responsables del 20-30% de los errores en IA y se pueden reducir mediante técnicas como RAG, ajuste fino de modelos y validación humana.
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- Fine-tuning
El fine-tuning es la personalización de modelos preentrenados con datos específicos de cada empresa, como chats de soporte o documentación interna. Esta técnica aumenta la precisión entre un 30% y 50% y resulta mucho más económica que el entrenamiento desde cero, especialmente cuando se dispone de información única o se requiere un tono de marca definido.
- Agentes de IA
Son sistemas autónomos que ejecutan tareas complejas y planifican acciones en varios pasos, sin intervención humana. Automatizan hasta el 80% de operaciones en startups latinoamericanas, especialmente en logística, atención al cliente y clasificación de prospectos, superando la función limitada de los chatbots.
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- RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)
El Reinforcement Learning from Human Feedback permite entrenar modelos de IA alineando sus respuestas con las preferencias humanas, a través de la valoración directa por personas. Este método, usado en modelos como ChatGPT, puede reducir hasta un 40% las hallucinations y resulta fundamental cuando la precisión es prioritaria.
- Prompt Engineering
El prompt engineering consiste en diseñar instrucciones precisas para la IA, optimizando la calidad de las respuestas. Un buen prompt puede mejorar los resultados hasta un 50% sin inversión extra y es una habilidad cada vez más demandada entre quienes no cuentan con formación técnica.
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- MoE (Mixture of Experts)
La arquitectura MoE divide el modelo en grupos de “expertos” que se activan según la tarea, optimizando recursos y eficiencia. Modelos como Mixtral emplean este enfoque para reducir la latencia, especialmente en aplicaciones donde la inmediatez es fundamental.
- APIs de IA
Las APIs de IA ofrecen acceso directo a funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial a través de plataformas como OpenAI, Anthropic o Google. El 90% de las nuevas soluciones de IA en startups utilizan estas interfaces para integrar capacidades de procesamiento de lenguaje sin desarrollar modelos propios.
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- Inferencia Local
La inferencia local permite ejecutar modelos de IA directamente en el dispositivo del usuario, garantizando mayor privacidad, menos latencia y ahorro en transmisión de datos. Los SLMs han impulsado su uso en entornos móviles y dispositivos de bajo consumo.
- Datos Propietarios
Los datos propietarios son la información exclusiva recopilada por una empresa, como bases de conocimiento o registros de transacciones, clave para entrenar modelos personalizados y diferenciarse de la competencia.
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- Frameworks de Orquestación
Herramientas como LangChain o LlamaIndex facilitan la integración de modelos de lenguaje con bases de datos, sistemas internos y APIs externas, acelerando el desarrollo de flujos de trabajo complejos y productos de IA sin necesidad de crear toda la infraestructura.
- Lead Scoring Automatizado
El lead scoring automatizado utiliza IA para evaluar y priorizar prospectos de ventas según su probabilidad de conversión, optimizando el trabajo del equipo comercial y mejorando la eficiencia en la captación de clientes.
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- Validación Humana
La validación humana en IA consiste en revisar los resultados antes de entregarlos al usuario final, especialmente en procesos sensibles como precios o decisiones legales, ofreciendo una capa de control esencial para evitar errores críticos.
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