Amazon Prime Gaming mayo 2026: lista de los 11 juegos gratis para PC

Amazon Prime Gaming ofrece juegos gratuitos para PC cada mes a sus suscriptores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2026, Amazon Prime Gaming ofrece a sus suscriptores la posibilidad de descargar gratuitamente un total de 11 juegos para PC, distribuidos a lo largo del mes y accesibles mediante diferentes plataformas como GOG, Epic Games Store, Amazon Games y Legacy Games.

Esta selección abarca distintos géneros, desde aventuras clásicas hasta simuladores deportivos y juegos de escape.

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La lista completa de títulos gratuitos para mayo de 2026 es la siguiente:

Los usuarios de Prime Gaming también acceden a contenido exclusivo y recompensas en títulos populares. (Amazon)

Mafia II: Definitive Edition (Disponible desde el 7 de mayo en GOG)

Fruitbus (7 de mayo en GOG)

Survival: Fountain of Youth (14 de mayo en Amazon Games)

60 Minutes to Extinction: Escape Room (14 de mayo en GOG)

Lethal Honor: Order of the Apocalypse (14 de mayo en Epic Games Store)

Space Grunts (21 de mayo en GOG)

Palindrome Syndrome: Escape Room (21 de mayo en GOG)

Hot Brass (21 de mayo en GOG)

Nordic Storm Solitaire (28 de mayo en Legacy Games)

Moon Mystery (28 de mayo en Epic Games Store)

Pro Basketball Manager 2026 (28 de mayo en Amazon Games)

Cada semana se habilitarán nuevos títulos para su descarga, permitiendo que los usuarios amplíen su biblioteca digital sin coste adicional.

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Para acceder a todos los juegos, es necesario contar con cuentas en las plataformas correspondientes, ya que los códigos de descarga varían según el título.

Para reclamar los juegos, solo es necesario tener una suscripción activa a Amazon Prime. (Amazon)

Cómo funciona Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming es un servicio incluido dentro de la suscripción de Amazon Prime que brinda a los usuarios acceso a una variedad de beneficios relacionados con videojuegos, sin costo adicional.

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Al activar Prime Gaming, los miembros pueden reclamar juegos gratuitos para PC cada mes, así como contenido exclusivo y recompensas dentro de títulos populares como League of Legends, FIFA, GTA Online, entre otros.

El funcionamiento es sencillo: los suscriptores solo deben ingresar a la plataforma de Prime Gaming con su cuenta de Amazon y seleccionar los juegos o recompensas que deseen reclamar.

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Para los títulos gratuitos, Prime Gaming ofrece códigos de descarga o enlaces directos para plataformas asociadas como GOG, Epic Games Store, Amazon Games o Legacy Games.

Los títulos gratuitos de Prime Gaming se suman de forma permanente a la biblioteca digital del usuario.

Una vez canjeados, los juegos quedan en la biblioteca digital del usuario de manera permanente, sin requerir pagos adicionales.

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Además de juegos completos, Prime Gaming actualiza regularmente su catálogo de contenido adicional, como skins, paquetes de monedas, personajes exclusivos o bonificaciones temporales para los principales videojuegos multijugador online.

Esta oferta se renueva mes a mes, por lo que los usuarios tienen incentivos constantes para visitar la plataforma y aprovechar nuevas promociones.

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En qué otros sitios encontrar juegos gratis para PC

Epic Games Store regala uno o más juegos cada semana para quienes tengan una cuenta en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar juegos gratis para PC es posible en diversas plataformas digitales que renuevan constantemente sus catálogos y promociones. Entre las opciones más destacadas se encuentra Epic Games Store, que cada semana ofrece uno o más títulos gratuitos.

Los usuarios solo necesitan crear una cuenta y reclamar los juegos durante el periodo promocional para sumarlos de forma permanente a su biblioteca. Epic ha entregado tanto éxitos independientes como títulos reconocidos, convirtiéndose en un referente del acceso gratuito y legal a videojuegos.

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Otra alternativa popular es Steam, la plataforma de distribución de Valve, que cuenta con una sección especial de juegos gratuitos (free-to-play).

Epic Games Store se ha consolidado como una de las principales fuentes de juegos gratuitos para PC, renovando su oferta semanalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí es posible encontrar desde clásicos competitivos como Counter-Strike: Global Offensive hasta propuestas independientes, simuladores y juegos multijugador sin costo inicial.

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Además, Steam realiza eventos y festivales en los que se habilitan pruebas gratuitas o se regalan títulos por tiempo limitado.

Además de Epic y Steam, otros sitios como GOG.com también ofrecen juegos gratis en campañas especiales o a través de su sección “Free Games”.

Plataformas como Itch.io permiten a desarrolladores independientes publicar y regalar sus proyectos, fomentando la diversidad y el acceso a propuestas innovadoras. Así, los jugadores cuentan con múltiples opciones para ampliar su biblioteca digital sin gastar dinero.