Tecno

Nuevas MacBook Pro integrarían pantalla OLED táctil con Dynamic Island como el iPhone

Los nuevos modelos de portátiles de Apple estarían disponibles en versiones de 14 y 16 pulgadas con respuesta tanto táctil como al clic tradicional

Guardar
La función Dynamic Island, incluida
La función Dynamic Island, incluida en la MacBook Pro OLED, reduce su tamaño respecto a la de iPhone, pero mantiene sus funciones contextuales clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debut de las MacBook Pro con panel OLED táctil contará con la integración de la función Dynamic Island, un elemento que hasta ahora permanecía exclusivo de la línea iPhone, según reveló Mark Gurman de Bloomberg.

Las nuevas MacBook Pro estarán disponibles en versiones de 14 y 16 pulgadas, e introducirán una pantalla OLED capaz de responder tanto al contacto táctil como al clic tradicional.

Este avance implicará, de acuerdo con Gurman, una evolución en la interfaz: al pulsar un control, la pantalla desplegará “un nuevo tipo de menú alrededor del dedo que ofrece opciones más relevantes para los comandos táctiles”, adaptando así la lógica interactiva a las particularidades del uso directo sobre el panel.

Cómo Apple modificará la interfaz e integrará funciones táctiles en nuevos portátiles

Apple rediseña la interfaz de
Apple rediseña la interfaz de la MacBook Pro para optimizar el uso táctil, permitiendo menús contextuales más intuitivos alrededor del dedo del usuario. (Foto: REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

El rediseño de la interfaz busca explotar las capacidades de la pantalla táctil, optimizando la interacción para adaptarse tanto a quienes prefieren el teclado como a quienes optan por gestos o pulsaciones.

La función Dynamic Island en los nuevos portátiles será menor en tamaño respecto a la vista en los iPhone actuales, aunque conservará la esencia funcional: mostrar información y alertas de modo contextual en un recorte superior en forma de píldora.

El modelo debutó en 2022 con el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, y su llegada a las MacBook Pro representa el desembarco en un formato de gran pantalla.

Cuál era la visión de Apple sobre agregar capacidades táctiles a sus ordenadores

Durante años, Apple evitó añadir capacidades táctiles a las Mac, sustentando su decisión en argumentos ergonómicos expresados públicamente por Steve Jobs en 2010, quien afirmó: “Las superficies táctiles no quieren ser verticales” y calificó la idea como “ergonómicamente terribles”.

Hasta hace pocos años a
Hasta hace pocos años a Apple no le gustaba la idea de una pantalla en sus portátiles con estas características. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

A pesar de esta posición, la compañía potenció el iPad como una alternativa totalmente táctil y actualmente integrada con teclados externos, borrando en buena medida la distancia entre ambos dispositivos.

Las filtraciones de Gurman —quien señaló en 2023 que Apple valoraba producir Macs con pantalla táctil— apuntan a que estos modelos de MacBook Pro no se anunciarán en el evento previsto para el 4 de marzo, sino que su lanzamiento se retrasaría hasta finales de 2026. De forma paralela, la Dynamic Island se reducirá en tamaño en los próximos iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max.

Qué lanzamientos encabezará el calendario de productos de Apple

Mientras la llegada de las MacBook Pro con pantalla táctil se posterga, la atención de la industria y del público se mantiene sobre los lanzamientos planeados para el próximo mes.

El calendario de Apple incluye
El calendario de Apple incluye la presentación de MacBook Pro M5 Pro y M5 Max, junto con la actualización macOS 26.3 y nuevos modelos de iPad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Apple prepara la presentación de las MacBook Pro M5 Pro y M5 Max junto a la actualización del sistema macOS 26.3, que probablemente serán mostrados durante un evento especial en la primera semana de marzo.

Además, este paquete de novedades incluirá un nuevo modelo base de iPad y la cuarta generación del iPad Air M4, ampliando y renovando la oferta de tabletas de la empresa dirigida por Tim Cook.

Cómo será el nuevo iPhone económico de Apple

En el segmento de teléfonos inteligentes, el foco está puesto en el próximo iPhone 17e, producto dirigido al segmento económico. Este terminal reunirá un procesador A19, incluirá el sistema de carga MagSafe, el módem C1X y el chip de conectividad N1, junto a mejoras orientadas al rendimiento y la conectividad.

El iPhone 17e se posiciona
El iPhone 17e se posiciona como el próximo smartphone económico de Apple, integrando procesador A19, carga MagSafe y conectividad avanzada. (Foto: Europa Press)

El precio de salida en Estados Unidos se fijaría en USD 599 para la versión con 128 GB de almacenamiento, mientras que en Europa el valor inicial rondaría los 709 euros. Las configuraciones superiores se ofrecerán a precios progresivamente mayores.

Respecto al diseño, el iPhone 17e mantendrá un panel OLED de 6,1 pulgadas de bordes rectos, notch tradicional y sin la función Dynamic Island —relegada a las líneas Pro—. La tasa de refresco será de 60 Hz y no se implementarán tecnologías como ProMotion o pantalla siempre activa.

Para el apartado fotográfico trasero, la propuesta de Apple se apoyará en una cámara principal de 48 megapíxeles y flash, excluyendo esquemas de múltiples lentes, en una estrategia estudiada de hardware selectivo y fijación de precios sostenibles para ampliar la penetración en nuevos segmentos de mercado.

Temas Relacionados

MacBookPantallaiPhonePortátilesAppleTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La función oculta de WhatsApp para evitar espías en tu cuenta y mantener seguras las conversaciones

La aplicación de Meta almacena datos sensibles, incluyendo fotos, contactos y archivos personales. Esta información, al quedar expuesta, puede comprometer la privacidad

La función oculta de WhatsApp

Cómo acompañar a los niños y jóvenes frente al fenómeno viral de los Therian en redes sociales

Especialistas advierten que la viralización puede trivializar experiencias identitarias complejas y afectar la formación de la identidad juvenil

Cómo acompañar a los niños

Alerta Spam: la frase exacta que debes decir para que dejen de llamarte hoy mismo

El ejercicio del llamado “derecho de oposición” permite exigir que las empresas dejen de usar los datos personales con fines comerciales

Alerta Spam: la frase exacta

Todos los códigos de Free Fire para este miércoles 25 de febrero de 2025 y cómo canjearlos

Por un tiempo limitado y siguiendo las instrucciones adecuadas los jugadores registrados pueden reclamar diferentes recompensas como skins, trajes y otros objetos exclusivos

Todos los códigos de Free

Starlink: cómo registrarse y activar el servicio en tu celular de forma correcta

La tecnología permite la conexión directa a internet desde celulares, facilitando el acceso en viajes y en viviendas con baja cobertura móvil

Starlink: cómo registrarse y activar
DEPORTES
Se jugarán cuatro partidos con

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

Conmoción en Asia: murió el fisicoculturista siete veces ganador del Mr. India a los 37 años

Perdió el control bajo la lluvia, chocó de costado y volcó: el escalofriante accidente que sufrió un ex compañero de Franco Colapinto en Williams

El drástico cambio que propuso Flavio Briatore para que los Grandes Premios de Fórmula 1 no sean “aburridos”

“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

TELESHOW
Cochito López habló de los

Cochito López habló de los rumores que lo vincularon con Pampita en Punta del Este

Noelia Marzol sorprendió al contar por qué eliminó un objeto de su casa: “Me da asco”

Yanina Zilli, la vedette que fue furor en los ’90 por sus romances explosivos, entró a Gran Hermano: “Vengo a ganar”

El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños 99: “Me tomaron de sorpresa”

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

INFOBAE AMÉRICA

6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6

6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6 representaciones muy diferentes de la pasión

Detectan en Uruguay un hongo de origen brasileño que se transmite de gatos a humanos

Tragedia en el sureste de Brasil: ascienden a 36 las muertes por las lluvias torrenciales en Minas Gerais

Zelensky anunció que los negociadores ucranianos se reunirán con el equipo estadounidense este jueves

Tamar Eilam Gindin y el mito del “gran enemigo” en Irán: “Israel es la excusa para arrestar a cualquier disidente”