Qué debes hacer para proyectar la pantalla de tu teléfono en el televisor paso a paso

Consejos para evitar fallos al proyectar el celular en la TV, misma red, actualizaciones y cable para mayor estabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectar la pantalla del celular en el televisor se ha convertido en una necesidad cotidiana para quienes buscan disfrutar de fotos, videos, presentaciones y aplicaciones en un formato más grande y cómodo.

Ya sea para ver series en familia, compartir una videollamada grupal o mostrar un documento importante en una reunión, la posibilidad de transmitir contenido desde el móvil a la TV simplifica la experiencia digital y elimina las restricciones de la pequeña pantalla.

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La tendencia a conectar dispositivos móviles y televisores se ha multiplicado con el auge del streaming, la educación remota y el teletrabajo. Tanto usuarios de Android como de iPhone cuentan hoy con soluciones prácticas (por cable o inalámbricas) que permiten sacar el máximo provecho del ecosistema digital del hogar.

Consejos para evitar fallos al proyectar el celular en la TV, misma red, actualizaciones y cable para mayor estabilidad - (Imagen ilustrativa Infobae)

Opciones para conectar tu celular a la TV

1. Conexión por cable (HDMI)

Android: Algunos teléfonos Android de gama alta admiten la conexión directa mediante cable USB-C a HDMI. Solo necesitas conectar el cable al móvil y al televisor, seleccionar la entrada HDMI en la TV y la imagen se reflejará automáticamente. La compatibilidad depende del modelo de tu dispositivo.

iPhone: Los modelos anteriores al iPhone 15 requieren un adaptador Lightning a HDMI (AV digital de Apple). En el iPhone 15 y posteriores, el cable USB-C a HDMI permite la conexión directa. Conecta ambos extremos, selecciona la entrada HDMI en la TV y tendrás la pantalla del móvil proyectada al instante.

2. Conexión inalámbrica (WiFi)

Esta opción es la más popular y versátil, ya que evita cables y permite libertad de movimiento.

Android: Muchas Smart TV modernas integran Google Cast. Si tu televisor es compatible, abre una app (como YouTube), toca el icono de proyección y selecciona el TV. Si no tienes esta función, puedes emplear un Chromecast conectado al televisor.

iPhone: En el entorno Apple, AirPlay es la herramienta estándar. Si tu televisor soporta AirPlay o tienes un Apple TV, abre el Centro de control, pulsa “Duplicar pantalla” y elige el dispositivo. Si tu TV no es compatible pero tienes un Chromecast, existen apps que permiten enviar contenido desde el iPhone.

Requisito esencial: Ambos dispositivos (teléfono y TV) deben estar conectados a la misma red WiFi para que la transmisión se realice correctamente.

Android paso a paso, cómo enviar “mi pantalla” desde Google Home o desde el atajo “Transmitir” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proyectar la pantalla de Android paso a paso

Utiliza Google Home: Abre la app Google Home, selecciona tu televisor o Chromecast y elige “Enviar mi pantalla”. Confirma la proyección: El teléfono solicitará autorización para compartir la pantalla. Acepta y todo lo que hagas en el móvil aparecerá en la TV. Atajo rápido: En algunos Android, puedes activar la proyección desde el panel de ajustes rápidos (barra superior), seleccionando “Transmitir” o “Pantalla inalámbrica”. Desconecta cuando termines: Despliega el área de notificaciones y selecciona “Desconectar” para finalizar la transmisión.

Cómo proyectar la pantalla de iPhone a la TV

AirPlay: Desliza hacia abajo para abrir el Centro de control, toca “Duplicar pantalla” y selecciona el televisor compatible o Apple TV. Conexión por cable: Si tu TV no soporta AirPlay, conecta el iPhone con un adaptador Lightning (o USB-C) a HDMI y selecciona la fuente en el televisor. Apps de terceros para Chromecast: Si usas Chromecast, descarga una app compatible (como Replica o Streamer for Chromecast) para transmitir contenido desde el iPhone.

Consejos para una conexión exitosa

Verifica que ambos dispositivos estén en la misma red WiFi.

Mantén actualizado el sistema operativo y las apps de proyección.

Antes de comprar adaptadores o dongles, prueba si tu TV soporta proyección directa desde apps como YouTube o Netflix.

Para streaming de videos largos o presentaciones, la conexión por cable suele ser más estable.

Proyectar la pantalla del móvil en la TV es más sencillo que nunca y está al alcance de cualquier usuario, gracias a la variedad de opciones disponibles para Android y iPhone. Elegir el método más adecuado según tus dispositivos y necesidades te permitirá disfrutar de contenido multimedia, juegos, educación y trabajo colaborativo en un formato grande y cómodo, optimizando al máximo tu hogar digital.

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