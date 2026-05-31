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Qué debes hacer para proyectar la pantalla de tu teléfono en el televisor paso a paso

Para una conexión fluida conviene revisar WiFi compartida, actualizar sistema y apps, probar compatibilidad desde servicios de streaming como Netflix o YouTube

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Una mano sostiene un teléfono inteligente que proyecta su pantalla con una galería de imágenes y películas en un televisor grande en una sala de estar iluminada.
Consejos para evitar fallos al proyectar el celular en la TV, misma red, actualizaciones y cable para mayor estabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectar la pantalla del celular en el televisor se ha convertido en una necesidad cotidiana para quienes buscan disfrutar de fotos, videos, presentaciones y aplicaciones en un formato más grande y cómodo.

Ya sea para ver series en familia, compartir una videollamada grupal o mostrar un documento importante en una reunión, la posibilidad de transmitir contenido desde el móvil a la TV simplifica la experiencia digital y elimina las restricciones de la pequeña pantalla.

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La tendencia a conectar dispositivos móviles y televisores se ha multiplicado con el auge del streaming, la educación remota y el teletrabajo. Tanto usuarios de Android como de iPhone cuentan hoy con soluciones prácticas (por cable o inalámbricas) que permiten sacar el máximo provecho del ecosistema digital del hogar.

Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
Consejos para evitar fallos al proyectar el celular en la TV, misma red, actualizaciones y cable para mayor estabilidad - (Imagen ilustrativa Infobae)

Opciones para conectar tu celular a la TV

1. Conexión por cable (HDMI)

  • Android: Algunos teléfonos Android de gama alta admiten la conexión directa mediante cable USB-C a HDMI. Solo necesitas conectar el cable al móvil y al televisor, seleccionar la entrada HDMI en la TV y la imagen se reflejará automáticamente. La compatibilidad depende del modelo de tu dispositivo.
  • iPhone: Los modelos anteriores al iPhone 15 requieren un adaptador Lightning a HDMI (AV digital de Apple). En el iPhone 15 y posteriores, el cable USB-C a HDMI permite la conexión directa. Conecta ambos extremos, selecciona la entrada HDMI en la TV y tendrás la pantalla del móvil proyectada al instante.

2. Conexión inalámbrica (WiFi)

Esta opción es la más popular y versátil, ya que evita cables y permite libertad de movimiento.

  • Android: Muchas Smart TV modernas integran Google Cast. Si tu televisor es compatible, abre una app (como YouTube), toca el icono de proyección y selecciona el TV. Si no tienes esta función, puedes emplear un Chromecast conectado al televisor.
  • iPhone: En el entorno Apple, AirPlay es la herramienta estándar. Si tu televisor soporta AirPlay o tienes un Apple TV, abre el Centro de control, pulsa “Duplicar pantalla” y elige el dispositivo. Si tu TV no es compatible pero tienes un Chromecast, existen apps que permiten enviar contenido desde el iPhone.

Requisito esencial: Ambos dispositivos (teléfono y TV) deben estar conectados a la misma red WiFi para que la transmisión se realice correctamente.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Android paso a paso, cómo enviar “mi pantalla” desde Google Home o desde el atajo “Transmitir” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proyectar la pantalla de Android paso a paso

  1. Utiliza Google Home: Abre la app Google Home, selecciona tu televisor o Chromecast y elige “Enviar mi pantalla”.
  2. Confirma la proyección: El teléfono solicitará autorización para compartir la pantalla. Acepta y todo lo que hagas en el móvil aparecerá en la TV.
  3. Atajo rápido: En algunos Android, puedes activar la proyección desde el panel de ajustes rápidos (barra superior), seleccionando “Transmitir” o “Pantalla inalámbrica”.
  4. Desconecta cuando termines: Despliega el área de notificaciones y selecciona “Desconectar” para finalizar la transmisión.

Cómo proyectar la pantalla de iPhone a la TV

  1. AirPlay: Desliza hacia abajo para abrir el Centro de control, toca “Duplicar pantalla” y selecciona el televisor compatible o Apple TV.
  2. Conexión por cable: Si tu TV no soporta AirPlay, conecta el iPhone con un adaptador Lightning (o USB-C) a HDMI y selecciona la fuente en el televisor.
  3. Apps de terceros para Chromecast: Si usas Chromecast, descarga una app compatible (como Replica o Streamer for Chromecast) para transmitir contenido desde el iPhone.

Consejos para una conexión exitosa

  • Verifica que ambos dispositivos estén en la misma red WiFi.
  • Mantén actualizado el sistema operativo y las apps de proyección.
  • Antes de comprar adaptadores o dongles, prueba si tu TV soporta proyección directa desde apps como YouTube o Netflix.
  • Para streaming de videos largos o presentaciones, la conexión por cable suele ser más estable.

Proyectar la pantalla del móvil en la TV es más sencillo que nunca y está al alcance de cualquier usuario, gracias a la variedad de opciones disponibles para Android y iPhone. Elegir el método más adecuado según tus dispositivos y necesidades te permitirá disfrutar de contenido multimedia, juegos, educación y trabajo colaborativo en un formato grande y cómodo, optimizando al máximo tu hogar digital.

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