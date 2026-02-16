Lanzamientos de Apple 2026: iPhone 17e, MacBook M5 y nuevos iPad en camino

Las novedades de Apple se esperan que den luz verde a finales de febrero o principios de marzo. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo)

Tras meses de expectativas, Apple se prepara para renovar su catálogo con una serie de estrenos en hardware y teléfonos inteligentes que impactarán a diferentes segmentos del mercado tecnológico.

Se prevé que en las próximas semanas la empresa dirigida por Tim Cook anuncie no solo nuevas computadoras Mac con distintos procesadores, sino también la llegada de un modelo de iPhone orientado al segmento económico, el iPhone 17e, así como actualizaciones relevantes para la línea iPad.

La anticipación creció al conocerse que, según Bloomberg, Apple planea el lanzamiento de las MacBook Pro M5 Pro y M5 Max en paralelo a la actualización del software macOS 26.3, con una probable presentación durante la primera semana de marzo. Esta información se combina con la expectativa de que habrá un evento especial en ese mes.

Qué innovaciones hay en la familia Mac de Apple

La compañía sumará por primera vez una MacBook de bajo coste con chip A18 Pro y pantalla de menos de 13 pulgadas al catálogo. (Foto: Europa Press)

El ecosistema de computadoras portátiles de Apple sumará una MacBook de bajo coste, equipada con el nuevo chip A18 Pro, integrando una pantalla apenas menor de 13 pulgadas y varios colores a elección.

Esta jugada marcaría la llegada de Apple a un segmento de usuarios que demanda productos más accesibles sin perder capacidades técnicas.

La MacBook Air M5 presentará principalmente una mejora de especificaciones, sin modificaciones adicionales de peso en el diseño. Al mismo tiempo, los modelos MacBook Pro M5 Pro y M5 Max evolucionarán desde la base M5, presentada en otoño pasado, integrando más potencia y opciones para los usuarios profesionales.

Se incorpora una nueva pantalla externa para Mac con mejor calidad de imagen y frecuencia de actualización superior al portafolio de Apple. (Foto: Apple)

Además, se agregará al menos una nueva pantalla externa optimizada para computadoras Mac, con mejor calidad de imagen y una frecuencia de actualización superior. Este movimiento responde a las demandas de los usuarios que precisan monitores dedicados con especificaciones elevadas.

Cuáles noticias se saben sobre lanzamientos de una iPad y iPhone económico

Sumado a la actualización de computadoras, Apple lanzará un nuevo modelo base de iPad y la cuarta generación de iPad Air M4, profundizando la renovación de su portafolio de tabletas.

El foco, de todos modos, está puesto en la inminente llegada del iPhone 17e, un dispositivo que, según filtraciones de Mark Gurman, se orienta al mercado “asequible” manteniendo capacidades de hardware avanzadas.

El iPhone 17e llegará como modelo económico, equipado con procesador A19 y sistema de carga MagSafe. (Foto: Europa Press)

Fuentes cercanas aseguran que la presentación podría realizarse a través de una actualización directa en el sitio web de Apple, evitando eventos presenciales, replicando así la estrategia empleada en lanzamientos previos de productos de menor prioridad.

Qué características técnicas y precio tendría el iPhone 17e

El iPhone 17e seguiría la trayectoria marcada por el 16e, combinando una política de precio moderado y selecciones precisas en el hardware. Según las filtraciones, el nuevo modelo incorporará el procesador A19, el sistema de carga por magnetismo MagSafe, el módem C1X y el chip de conectividad N1, con mejoras en rendimiento y conectividad.

El precio de salida para Estados Unidos se mantendría en 599 dólares para la versión con 128 GB de almacenamiento, igualando la estrategia previa. En Europa, el valor inicial estaría cerca de 709 euros, y en ambos casos se ofrecerán configuraciones superiores a precios escalonados.

El iPhone 17e incluirá cámara principal de 48 megapíxeles, pantalla OLED de 6,1 pulgadas y bordes rectos, sin Dynamic Island. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al diseño, el terminal conservaría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, bordes rectos y un notch tradicional, descartando la adopción de la “Dynamic Island”, distintivo de gamas superiores. La tasa de refresco se situará en 60 Hz, sin integración de tecnologías como ProMotion o compartición de pantalla siempre activa.

Para la sección fotográfica trasera, el iPhone 17e dispondrá de una cámara principal de 48 megapíxeles y flash, prescindiendo de sistemas multiobjetivo. Apple apostaría por la optimización de imagen mediante el procesamiento computacional, manteniendo la experiencia fotográfica sencilla pero eficaz.

Asimismo, los colores ofrecidos por el iPhone 17e incluirían los habituales blanco y negro, junto a una opción lavanda en estudio por la marca.