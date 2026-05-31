Otra de las novedades es la opción de velocidad automática. (Gemini)

¿Escuchas YouTube mientras corres o vas en bus? Esta nueva función te va a cambiar la vida. La plataforma de streaming ha sumado innovaciones en YouTube Premium para quienes consumen pódcast desde el móvil, incorporando controles más accesibles, ajustes inteligentes de velocidad y la integración de una herramienta que recomienda nuevos contenidos según tus preferencias.

Los cambios buscan facilitar la experiencia auditiva en movimiento, optimizando la interacción y la exploración de pódcast sin que tengas que mirar la pantalla constantemente.

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Nuevas funciones de YouTube Premium para escuchar pódcast en movilidad

YouTube Premium ha presentado una serie de actualizaciones pensadas para quienes utilizan la aplicación mientras realizan actividades fuera de casa. Entre ellas, destaca el modo ‘En movimiento’, diseñado específicamente para hacer más sencillo el manejo del audio en situaciones donde el usuario no puede manipular el teléfono con comodidad, como al correr o viajar en transporte público.

YouTube Premium ha presentado una serie de actualizaciones pensadas para quienes utilizan la aplicación mientras realizan actividades fuera de casa. REUTERS/Dado Ruvic

Este modo modifica la pantalla de reproducción, resaltando los controles esenciales para avanzar o retroceder, lo que permite gestionar el contenido sin distracciones y con mayor seguridad.

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Así, quienes escuchan pódcast pueden seguir disfrutando de sus programas favoritos mientras realizan otras tareas, con acceso rápido a las funciones más utilizadas.

Durante abril de 2026, los usuarios de YouTube visualizaron y escucharon más de 800 millones de horas de pódcast, lo que muestra el peso de este formato dentro de la plataforma. La compañía reconoce que la experiencia móvil es central y, por eso, adapta sus herramientas para quienes eligen escuchar contenido mientras se desplazan, haciendo que el acceso a los controles sea más intuitivo.

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La herramienta acelera el ritmo cuando detecta momentos de habla más lenta. (Gemini)

Mejoras inteligentes en la reproducción de pódcast

Otra de las novedades es la opción de velocidad automática. Esta función ajusta de forma inteligente la velocidad en la que se reproduce el audio, optimizando la experiencia sin dificultar la comprensión de lo que se escucha.

Cabe señalar que la herramienta acelera el ritmo cuando detecta momentos de habla más lenta y lo disminuye cuando hay más información relevante, todo de manera automática.

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La diferencia con el avance rápido tradicional es significativa. Mientras que esa función aplicaba una aceleración constante a todo el episodio, la velocidad automática permite que el usuario no se pierda detalles importantes y pueda absorber información relevante sin perder fluidez en el resto del pódcast.

El modo ‘En movimiento’ está asegurada para los suscriptores de YouTube Premium en Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto resulta especialmente útil para quienes buscan aprovechar al máximo su tiempo al escuchar contenido largo.

La disponibilidad de esta función, junto con el modo ‘En movimiento’, está asegurada para los suscriptores de YouTube Premium en Android, y se prevé que llegue a dispositivos iOS en breve. Con estos cambios, la plataforma refuerza su apuesta por una experiencia de usuario más eficiente y personalizada.

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Ask Music: recomendaciones personalizadas de pódcast en YouTube Premium

La integración de Ask Music dentro de la experiencia de pódcast es otro de los puntos destacados para quienes tienen una suscripción Premium. Esta herramienta permite generar estaciones de radio personalizadas a partir de descripciones escritas por el usuario, facilitando la búsqueda de nuevos pódcast en función de géneros, estados de ánimo o programas favoritos.

La integración de Ask Music dentro de la experiencia de pódcast es otro de los puntos destacados para quienes tienen una suscripción Premium. Europa Press

La incorporación de Ask Music responde a la demanda de quienes buscan descubrir contenidos afines a sus intereses de una forma más sencilla y directa. Con solo escribir una descripción, los usuarios obtienen recomendaciones adaptadas a sus preferencias, lo que agiliza la exploración y el acceso a pódcast que podrían convertirse en sus próximos favoritos.

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Estas novedades consolidan la oferta de YouTube Premium para los aficionados a los pódcast, permitiendo que la plataforma se adapte a los hábitos de consumo actuales, donde la movilidad y la personalización son factores clave.