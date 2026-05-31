Teleshow

El sentido posteo de Darío Barassi luego de visitar la tumba de su mamá en San Juan: “Me parte el corazón”

A corazón abierto, el conductor plasmó el vaivén de emociones que le suscitó una foto retro junto a su madre y, además, compartió cuánto la extraña a más de dos años de su muerte

Guardar
Google icon
Una mujer y un hombre posando sonrientes ante la cámara, mientras ella apoya un costado de su cabeza en su hombro
El conductor se sinceró al recordar a su mamá durante su reciente visita a su tumba (Instagram)

En cada oportunidad que la vida le presenta, Darío Barassi demuestra que su costado más sensible está tan presente como su inconfundible humor. Acostumbrado a los brillos de los estudios de grabación y al vértigo de la comedia, el conductor sanjuanino no duda en dejar de lado las bromas cuando se trata de abrir su corazón. Especialmente, cuando el recuerdo de su mamá, Laura, aparece con fuerza. Y esta semana, durante una visita a su provincia natal, Barassi se permitió un momento de introspección y emoción, compartiendo una imagen de su infancia que lo conectó directamente con su pasado familiar.

El conductor eligió su cuenta de Instagram, donde reúne a una comunidad de 5,2 millones de seguidores, para volcar sus sentimientos. En un posteo cargado de nostalgia, subió una serie de fotos junto a unas palabras que conmovieron a sus fans. “Venir a San Juan es venir a vos vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos”, escribió, haciendo referencia al emblemático dique de la provincia y el refugio emocional que representa para él.

PUBLICIDAD

En la imagen, Darío aparece de niño junto a su mamá en el living de la casa familiar. El conductor se detuvo a describir cada detalle: “La foto me da mucha ternura y melancolía. Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera, impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca que es una reliquia y mi autito policía atrás”. Y continúa: “La camisa no puede más de ondera, así era y así soy. La torta era de los ositos cariñosos, así de virgo era, así soy hoy. Me vuela la cabeza el parecido físico con mi morocha pequeña, y hay algo de la mirada de mi vieja que también me recuerda a la peque del hogar”.

Grupo de niños y un adulto sonrientes alrededor de un pastel de cumpleaños azul con velas encendidas, en una foto de archivo vintage
Darío Barassi, de niño, sonríe junto a su familia y amigos en una celebración de cumpleaños junto a su mamá e invitados

El recuerdo se vuelve más profundo cuando el conductor menciona a su madre, quien falleció en noviembre de 2023. “Me parte el corazón cómo me agarras el hombro vieja, con cariño y contención, cosas que necesité siempre. Ahí estabas muy presente y cerca, ya el viejo se había ido y vos ahí firme con sonrisa y torta a pedido. Me gusta tu sonrisa y tu cercanía, seguro que al oído me estabas diciendo que no meta el dedo antes de soplar las velitas. Seguro no lo cumplí”.

PUBLICIDAD

Una cruz de madera oscura con un rosario blanco colgando, en un campo de hierba seca y árboles al fondo durante el atardecer
Durante su viaje a San Juan, el conductor aprovechó a visitar la tumba de su madre, Laura, quien falleció en noviembre de 2023

Con las emociones a flor de piel, suma: “Te extraño vieja, mucho. Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos. Te contaría mil historias de Emi e Ine como hice recién sentado ahí con vos y conmigo”. Barassi se refirió a su última visita a su tumba, donde dejó unos stickers por parte de sus hijas, y acotó: “Yo los valoro mucho porque me los pusieron en el celu para que las recuerde cuando no estoy. Pero sentí que era un buen lugar para dejarlos, desde donde sea que estés sentilas cerca vieja, no sabés lo que son. Dos seres humanos espectaculares”.

“En fin vieja, qué dolor en el alma que te hayas ido tan temprano, gracias por mi torta y mi corte Carlitos Balá. De vez en cuando agarrame el hombro que ese gesto siempre hizo y hace bien”, plasmó Barassi. La confesión final, con un toque de humor y autenticidad, resume el sentimiento: “Posdata: lo del hombro no te lo tomes tan literal, que sea un sentirte en el corazón más que el hecho de que se me aparezca tu mano. Por siempre gordo cag...”.

Una piedra oscura descansa sobre un adorno de ganchillo, junto a dos calcomanías de Stitch y cuentas en una superficie de madera, con follaje borroso detrás
Barassi dejó los stickers que sus hijas le dieron en la tumba de su madre (Instagram)

El regreso a San Juan y el reencuentro con los recuerdos permitieron a Daríorendir un homenaje íntimo a su madre, en un gesto cargado de ternura y honestidad. Entre fotos antiguas, palabras sinceras y la mirada puesta en su lugar de descanso, el conductor volvió a encontrarse con sus raíces y con ese vínculo inquebrantable que, pese al paso del tiempo, permanece intacto. La memoria de Laura, presente en cada detalle, sigue acompañando a Darío en cada nueva etapa, recordándole que los afectos más profundos trascienden la distancia y el silencio.

Temas Relacionados

Darío BarassiLauraMadreSan Juan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

A menos de una semana de retomar su relación, la pareja disfrutó de una escapada al norte del país y compartió los momentos más impactantes de la experiencia

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

En el comienzo de la emisión de su programa dominical, la nieta de Mirtha Legrand dejó de lado la alta costura y sorprendió a su audiencia con un nuevo peinado

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

Para conmemorar su cumpleaños, la conductora organizó una celebración con su círculo más cercano y compartió algunos de los momentos destacados en las redes

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Después de meses en Turquía, finalmente los dos niños que el actor tuvo con la China Suárez están en Buenos Aires. El momento de unión con sus hermanos mayores y la contundente frase que eligió el artista

El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

El actor sorprendió en el programa de Mirtha Legrand al contar las razones por las que, después de casi medio siglo de relación, no pasaron por el Registro Civil

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

DEPORTES

“Jamás deja de emocionarme”: las imágenes de la tierna despedida de Caro Calvagni a Tagliafico antes de su viaje al Mundial

“Jamás deja de emocionarme”: las imágenes de la tierna despedida de Caro Calvagni a Tagliafico antes de su viaje al Mundial

Estudiantes le gana a Rosario Central y obtiene su pase a los octavos de final de la Copa Argentina

El emotivo mensaje de la Torre de Control al vuelo que llevó a la Selección a prepararse para el Mundial: “Que sea el comienzo de un sueño”

De qué equipos de fútbol son hinchas los pilotos de la Fórmula 1: el alocado festejo de Gasly por la consagración del PSG

Tomás Etcheverry eligió frenar para tomar impulso e ir por el sueño del Top 10: “Sería lo máximo”

TELESHOW

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

INFOBAE AMÉRICA

Trasladan a Jesús “Chuma” a la capital de Guatemala para continuar su proceso de extradición

Trasladan a Jesús “Chuma” a la capital de Guatemala para continuar su proceso de extradición

Laboratorios de catorce países reforzaron la calidad analítica de los alimentos en Nicaragua

Menor de 17 años perdió la vida durante una riña al interior de un bar en Costa Rica

Banda dedicada al robo de motocicletas fue desmantelada por las autoridades dominicanas

Pedro Tobías sobreviviente de cáncer: “Poco a poco mi voz se fue apagando”