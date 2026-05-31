El sentido posteo de Darío Barassi luego de visitar la tumba de su mamá en San Juan: “Me parte el corazón”

El conductor se sinceró al recordar a su mamá durante su reciente visita a su tumba (Instagram)

En cada oportunidad que la vida le presenta, Darío Barassi demuestra que su costado más sensible está tan presente como su inconfundible humor. Acostumbrado a los brillos de los estudios de grabación y al vértigo de la comedia, el conductor sanjuanino no duda en dejar de lado las bromas cuando se trata de abrir su corazón. Especialmente, cuando el recuerdo de su mamá, Laura, aparece con fuerza. Y esta semana, durante una visita a su provincia natal, Barassi se permitió un momento de introspección y emoción, compartiendo una imagen de su infancia que lo conectó directamente con su pasado familiar.

El conductor eligió su cuenta de Instagram, donde reúne a una comunidad de 5,2 millones de seguidores, para volcar sus sentimientos. En un posteo cargado de nostalgia, subió una serie de fotos junto a unas palabras que conmovieron a sus fans. “Venir a San Juan es venir a vos vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos”, escribió, haciendo referencia al emblemático dique de la provincia y el refugio emocional que representa para él.

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En la imagen, Darío aparece de niño junto a su mamá en el living de la casa familiar. El conductor se detuvo a describir cada detalle: “La foto me da mucha ternura y melancolía. Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera, impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca que es una reliquia y mi autito policía atrás”. Y continúa: “La camisa no puede más de ondera, así era y así soy. La torta era de los ositos cariñosos, así de virgo era, así soy hoy. Me vuela la cabeza el parecido físico con mi morocha pequeña, y hay algo de la mirada de mi vieja que también me recuerda a la peque del hogar”.

Darío Barassi, de niño, sonríe junto a su familia y amigos en una celebración de cumpleaños junto a su mamá e invitados

El recuerdo se vuelve más profundo cuando el conductor menciona a su madre, quien falleció en noviembre de 2023. “Me parte el corazón cómo me agarras el hombro vieja, con cariño y contención, cosas que necesité siempre. Ahí estabas muy presente y cerca, ya el viejo se había ido y vos ahí firme con sonrisa y torta a pedido. Me gusta tu sonrisa y tu cercanía, seguro que al oído me estabas diciendo que no meta el dedo antes de soplar las velitas. Seguro no lo cumplí”.

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Durante su viaje a San Juan, el conductor aprovechó a visitar la tumba de su madre, Laura, quien falleció en noviembre de 2023

Con las emociones a flor de piel, suma: “Te extraño vieja, mucho. Me vendría muy bien un café en tu casa con pan dulce del que se aplasta fácil, charlas, risas y reclamos. Te contaría mil historias de Emi e Ine como hice recién sentado ahí con vos y conmigo”. Barassi se refirió a su última visita a su tumba, donde dejó unos stickers por parte de sus hijas, y acotó: “Yo los valoro mucho porque me los pusieron en el celu para que las recuerde cuando no estoy. Pero sentí que era un buen lugar para dejarlos, desde donde sea que estés sentilas cerca vieja, no sabés lo que son. Dos seres humanos espectaculares”.

“En fin vieja, qué dolor en el alma que te hayas ido tan temprano, gracias por mi torta y mi corte Carlitos Balá. De vez en cuando agarrame el hombro que ese gesto siempre hizo y hace bien”, plasmó Barassi. La confesión final, con un toque de humor y autenticidad, resume el sentimiento: “Posdata: lo del hombro no te lo tomes tan literal, que sea un sentirte en el corazón más que el hecho de que se me aparezca tu mano. Por siempre gordo cag...”.

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Barassi dejó los stickers que sus hijas le dieron en la tumba de su madre (Instagram)

El regreso a San Juan y el reencuentro con los recuerdos permitieron a Daríorendir un homenaje íntimo a su madre, en un gesto cargado de ternura y honestidad. Entre fotos antiguas, palabras sinceras y la mirada puesta en su lugar de descanso, el conductor volvió a encontrarse con sus raíces y con ese vínculo inquebrantable que, pese al paso del tiempo, permanece intacto. La memoria de Laura, presente en cada detalle, sigue acompañando a Darío en cada nueva etapa, recordándole que los afectos más profundos trascienden la distancia y el silencio.