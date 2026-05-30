El ajuste de Windows 11 que libera 5 GB de RAM y mejora el rendimiento de una computadora

Windows 11 cuenta con una opción para liberar la RAM. (Microsoft)

Muchos usuarios de Windows 11 buscan formas de optimizar el rendimiento de sus computadoras sin necesidad de actualizar componentes o realizar inversiones adicionales. En ese contexto, una configuración relacionada con las funciones Prefetch y SysMain ha llamado la atención luego de que algunos usuarios reportaran la liberación de hasta 5 GB de memoria RAM al desactivarlas en equipos equipados con unidades SSD modernas.

Estas herramientas fueron diseñadas para acelerar la apertura de programas y mejorar los tiempos de carga del sistema operativo. Sin embargo, en computadoras actuales con discos SSD NVMe, su utilidad es cada vez más cuestionada debido a que el hardware ya ofrece velocidades muy superiores a las que existían cuando estas tecnologías fueron creadas.

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Qué son Prefetch y SysMain en Windows 11

Prefetch apareció originalmente en la época de Windows XP, cuando la mayoría de las computadoras utilizaban discos duros mecánicos. Su función consiste en registrar qué archivos utiliza una aplicación durante su ejecución para optimizar futuros inicios.

Con el paso de los años, Microsoft evolucionó esta tecnología hasta convertirla en SysMain, anteriormente conocido como Superfetch. Este servicio analiza los hábitos de uso del usuario para predecir qué programas abrirá con mayor frecuencia y precarga parte de sus datos directamente en la memoria RAM.

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Una computadora de escritorio moderna muestra su gabinete abierto con módulos RAM, mientras su monitor exhibe el Administrador de tareas de Windows 11 centrado en la sección de memoria, detallando el rendimiento del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que las aplicaciones se ejecuten más rápido cuando el usuario haga clic sobre ellas. Para lograrlo, Windows utiliza una parte importante de la memoria disponible como caché temporal.

Por qué puede ocupar varios gigabytes de memoria

Uno de los aspectos que más sorprende a los usuarios es la cantidad de RAM que SysMain puede utilizar. En algunos equipos, la memoria caché puede alcanzar varios gigabytes, dependiendo de la capacidad total instalada y de los hábitos de uso.

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Esta información puede consultarse desde el Administrador de tareas, ingresando al apartado “Rendimiento” y luego a “Memoria”. Allí aparece el valor correspondiente a la memoria almacenada en caché.

Aunque a simple vista puede parecer un desperdicio de recursos, Microsoft diseñó Windows bajo una filosofía diferente: considera que la memoria RAM libre es memoria desaprovechada. Por esa razón, el sistema intenta utilizarla para acelerar procesos y reducir tiempos de carga.

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Windows 11 tiene un sistema que ocupa la memoria RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una aplicación necesita más recursos, Windows libera automáticamente parte de esa memoria caché para ponerla a disposición del programa que la requiere.

Por qué algunos usuarios deciden desactivarlas

El avance de las unidades SSD ha cambiado el escenario tecnológico. Mientras los discos duros tradicionales podían tardar varios segundos en abrir aplicaciones o cargar archivos, los SSD actuales ofrecen velocidades considerablemente superiores.

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Debido a ello, algunos usuarios consideran que Prefetch y SysMain aportan beneficios mínimos en equipos modernos, mientras consumen una cantidad significativa de memoria RAM.

La desactivación de estas funciones no incrementa la potencia del procesador ni mejora directamente la velocidad del sistema, pero sí permite recuperar memoria disponible para otras tareas.

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En ciertos casos, esto puede resultar útil para quienes trabajan con programas exigentes, máquinas virtuales, edición multimedia o videojuegos que requieren grandes cantidades de RAM.

Windows 11 te ofrece la posibilidad de liberar memoria RAM.

Cómo desactivar Prefetch

Para desactivar Prefetch es necesario acceder al Editor del Registro de Windows.

La ruta correspondiente es:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Dentro de esa ubicación se encuentra el valor denominado EnablePrefetcher. Al modificar su configuración y asignarle el valor “0”, la función queda deshabilitada tras reiniciar el equipo.

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Desactivar Prefetch para aumentar la memoria RAM.

Cómo desactivar SysMain

El proceso para SysMain es más sencillo. Basta con abrir la aplicación Servicios desde el menú de búsqueda de Windows y localizar el servicio denominado SysMain.

Una vez encontrado, se debe:

Abrir sus propiedades.

Detener el servicio.

Cambiar el tipo de inicio a “Deshabilitado”.

Aplicar los cambios.

Después de reiniciar el sistema, Windows dejará de utilizar esta función para precargar aplicaciones.

Desactivar SysMain para mejorar la memoria RAM de la PC.

No siempre es recomendable hacerlo

Aunque recuperar varios gigabytes de RAM puede resultar atractivo, los especialistas recuerdan que un alto uso de memoria no significa necesariamente que exista un problema.

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Windows está diseñado para aprovechar la RAM disponible con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Por ello, ver porcentajes de uso elevados no implica que el sistema funcione mal.

La verdadera señal de alerta aparece cuando las aplicaciones tardan en responder, el sistema presenta bloqueos frecuentes o se producen ralentizaciones constantes.

Por esa razón, antes de modificar configuraciones avanzadas, conviene evaluar si el equipo realmente presenta problemas de rendimiento. En muchas computadoras modernas, Prefetch y SysMain continúan funcionando como fueron diseñados: utilizando memoria disponible para acelerar tareas cotidianas sin afectar negativamente la experiencia de uso.