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Qué hora del día es la ideal para usar la lavadora y consumir menos energía

Ajustar el lavado a las franjas horarias más baratas puede marcar una diferencia significativa en el gasto mensual

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Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
La tecnología de programación permite iniciar el lavado durante la noche o los fines de semana para aprovechar tarifas reducidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento constante del precio de la electricidad llevó a los hogares a buscar estrategias para reducir el consumo, y el uso inteligente de la lavadora se consolidó como una de las más efectivas para ahorrar en la factura mensual.

Franjas horarias y su impacto en el precio

Las tarifas eléctricas con precios diferenciados según la hora del día se volvieron habituales en numerosos países. Este sistema segmenta la jornada en tres periodos principales:

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  • Horas punta: entre las 10:00 y las 14:00, y de 18:00 a 22:00 de lunes a viernes, cuando la demanda eléctrica es mayor y el precio del kilovatio hora (kWh) alcanza su valor más alto. 
  • Horas llano: de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00, con un costo intermedio. 
  • Horas valle: desde la medianoche hasta las 08:00, y durante todo el día en fines de semana y festivos, cuando se aplican las tarifas más económicas.
Mujer joven arrodillada ajusta el dial de una lavadora blanca de carga frontal, con un cesto de ropa en el suelo y estantes con productos.
Los modelos de lavadora con etiqueta energética A o B ayudan a disminuir el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor horario para usar la lavadora

El horario más recomendable para poner en marcha la lavadora y ahorrar en la factura se sitúa durante las horas valle, especialmente en la franja nocturna y los fines de semana. Esta estrategia no solo reduce el gasto, sino que también contribuye a una distribución más equilibrada de la demanda eléctrica.

Planificar el lavado con las tarifas más bajas, invertir en electrodomésticos de bajo consumo y adoptar hábitos responsables son acciones clave para lograr un ahorro mes a mes.

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Un ajuste en la rutina diaria puede convertir la lavadora en una herramienta de eficiencia.

Persona sonriendo mientras coloca ropa en una lavadora dentro de una sala de lavado hogareña.
Las horas valle, entre la medianoche y las 8:00, son las más económicas para utilizar la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para reducir el consumo de la lavadora

El ahorro energético no solo depende del horario, sino también de cómo se utiliza el electrodoméstico y del modelo elegido. Entre las recomendaciones prácticas se destacan las siguientes:

  • Lavar con agua fría: la mayor parte de la energía que consume una lavadora proviene del calentamiento del agua.
  • Ciclos cortos y ecológicos: elegir programas breves y eficientes reduce el consumo eléctrico y el de agua.
  • Carga completa: usar la capacidad máxima del tambor evita lavados innecesarios y mejora la eficiencia.
  • Mantenimiento regular: limpiar filtros y revisar partes ocultas ayuda a sostener el rendimiento y prolonga la vida útil.
  • Tecnología de programación: muchas lavadoras modernas permiten programar el lavado para que se inicie en las horas más convenientes, incluso si no se está en casa.
Una mano saca una camiseta blanca de algodón, ligeramente húmeda, de una lavadora de carga frontal. El tambor de acero inoxidable tiene gotas de agua.
Programar ciclos cortos y aprovechar la carga máxima mejora la eficiencia y el ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de los electrodomésticos eficientes

La elección de una lavadora eficiente tiene un impacto directo en la factura eléctrica. Los modelos con etiqueta energética A o B consumen menos recursos y, aunque puedan representar una inversión inicial mayor, generan ahorros a mediano y largo plazo.

Tecnologías como EcoBubble permiten lavar con agua fría sin perder eficacia, y los sistemas de autodosificación ajustan el detergente y el suavizante de manera automática para evitar desperdicios. Los motores Digital Inverter, además de ser más silenciosos, facilitan el uso nocturno sin molestias para quienes descansan en casa.

El consumo responsable de energía es fundamental para reducir el impacto ambiental y mejorar la economía doméstica. Al elegir el mejor momento para usar la lavadora y sostener prácticas de uso eficiente, los hogares pueden disminuir la factura eléctrica y la huella ecológica, y avanzar hacia una gestión más consciente de los recursos.

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