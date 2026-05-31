Gisèle Pelicot: “No pensé que podría volver a confiar en un hombre, pero eso fue lo que me ocurrió”

French woman Gisele Pelicot, the victim of a La activista francesa presenta en el Hay festival de Gales su libro autobiográfico y narra su proceso de recuperación (REUTERS/Alexandre Dimou)

La activista francesa Gisèle Pelicot, reconocida por su lucha contra la violencia sexual en Francia, relató en el Hay festival de Gales cómo pudo volver a confiar y amar tras sobrevivir a años de sumisión química y agresiones. En su primera aparición pública desde que renunció al anonimato judicial, compartió su proceso de reconstrucción ante el público.

Después de casi una década durante la cual fue drogada y agredida por su exesposo Dominique Pelicot y decenas de hombres, Gisèle Pelicot logró restablecer la confianza en una pareja y encontrar esperanza. El proceso incluyó aceptar sus cicatrices, apoyarse en la familia y, finalmente, abrirse al amor. La recuperación combinó enfrentar el pasado con la confianza en un futuro digno.

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“Es algo que no pensé que pudiera pasar, especialmente a mi edad”, relató Pelicot en el evento, según detalló The Guardian. “No tenía muchas ganas de volverme a enamorar, pero la vida decidió otra cosa”.

Asimismo, explicó que su encuentro con Jean-Loup Agopian le devolvió la fe en las relaciones: “Nuestras trayectorias se cruzaron, conocí a este joven de setenta y tres... Ves, uno puede enamorarse a cualquier edad”.

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La activista francesa presenta en el Hay festival de Gales su libro autobiográfico y narra su proceso de recuperación - REUTERS/Piroschka van de Wouw

“No pensé que podría volver a confiar en un hombre, pero eso fue lo que me ocurrió, así que todo puede ser posible en la vida”, afirmó durante su intervención.

La presencia de Gisèle Pelicot en el festival tenía un fuerte simbolismo, ya que presentaba su libro autobiográfico y respondía a preguntas en el escenario, entrevistada por Lady Kennedy. “Es un milagro absoluto poder hablar aquí, después de cómo mi exesposo me sedaba tan fuerte. A veces me pregunto cómo mi corazón y mi cuerpo aguantaron tanto tiempo”, confesó, según The Guardian.

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La historia de una violencia extrema en Francia

En el juicio celebrado en Francia, Pelicot renunció a su derecho al anonimato y se dirigió a los 51 hombres condenados junto a Dominique Pelicot. Explicó que fue drogada sin saberlo durante años, mientras su esposo facilitaba los ataques en su propia casa. “Pensé que mi historia solo me concernía a mí, pero era el árbol que ocultaba el bosque”, reflexionó.

El caso expone la magnitud transfronteriza de la violencia sexual y la importancia de una respuesta social colectiva (REUTERS/Manon Cruz)

Durante el periodo de sumisión química, la activista perdió recuerdos de muchas situaciones, aunque su entorno percibía señales alarmantes: “Mis hijos y amigos estaban muy preocupados porque, cuando hablaba por teléfono, repetía constantemente lo mismo, pero yo no recuerdo nada de eso”.

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Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión en 2024. La plataforma digital utilizada para contactar a los agresores, llamada Coco, fue cerrada en junio de ese mismo año por las autoridades francesas, tras ser vinculada con delitos de agresión sexual, abuso infantil y homicidios. El caso expuso la magnitud transfronteriza de la violencia sexual y la necesidad de una respuesta colectiva.

La plataforma digital Coco, vinculada a delitos de abuso sexual, fue cerrada en junio de 2024 por autoridades francesas (Europa Press)

El impacto familiar y la batalla judicial de su hija

La dimensión del daño alcanzó también a la hija de Gisèle, Caroline Darian, quien inició un proceso legal propio al descubrir fotografías en las que aparecía inconsciente, vestida con ropa interior ajena a la suya. “Creo que hubo una actitud incestuosa hacia su hija que resulta intolerable”, expresó Pelicot, convencida de que aún falta justicia en ese aspecto.

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“Caroline no encontró justicia durante mi caso y espero que logre ganar el suyo, para que pueda reconstruirse”, subrayó. Y destacó la labor de la organización M’endors pas, fundada por su hija para combatir la sumisión química. “Estoy muy orgullosa de ser su madre”, afirmó Pelicot al invitarla al escenario y reconocer su activismo, según describió The Guardian.

La esperanza y la reconstrucción personal marcan el mensaje central de Pelicot, quien defiende relaciones basadas en el respeto y la igualdad (REUTERS/Manon Cruz)

Un llamado a la conciencia social y la educación

Más allá de su propia experiencia, Pelicot urgió a cambiar la respuesta social ante la violencia de género. “La sociedad tiene que despertar”, advirtió, denunciando la gravedad del maltrato hacia las mujeres a nivel global.

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Considera que la base para romper el ciclo de la violencia es la educación. “Creo que todos podemos convivir en armonía, hombres y mujeres, y pienso que es cuestión de educar a los niños desde muy pequeños”, enfatizó.

Mirando al futuro, la activista mantiene la esperanza de que la humanidad avance hacia relaciones de paz y respeto, defendiendo este mensaje como el eje de su intervención en el Hay festival de Gales.

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