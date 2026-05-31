Las insólitas maniobras de Mick Schumacher en la IndyCar: de un choque contra el muro a no doblar y perjudicar a un rival

El choque de Mick Schumacher en la IndyCar en Detroit

Mick Schumacher disputa su primera temporada en la IndyCar con resultados que no son los esperados luego de ocho fechas. Este fin de semana, en el circuito callejero de Detroit provocó una bandera roja durante la clasificación tras un fuerte golpe contra el muro y en carrera perjudicó a un rival.

En la tanda cronometrada, Schumacher impactó el muro exterior en la Curva 7 con poco más de 2m36s por disputarse. Tras la interrupción para retirar el coche, el resto de los pilotos salió con el compuesto alternativo más blando.

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El corredor germano de 27 años, que integra el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, clasificó 23º entre 26 competidores. Solo Marcus Armstrong logró el ritmo suficiente para modificar el orden que se había establecido antes del accidente.

El alemán también generó otro incidente este domingo, cuando no dobló correctamente en una curva a la izquierda y chocó a David Malukas, hecho que derivó en una bandera amarilla después de que su monoplaza siguiera de largo y golpeara las protecciones, lo que también detuvo al piloto lituano-estadounidense.

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El toque de Mick Schumacher a otro piloto en la IndyCar en Detroit

Schumacher marcha en el 24º puesto entre 25 pilotos regulares de la categoría (N. de la R: en las 500 Millas de Indianápolis suelen sumarse pilotos). Su mejor resultado fue el 17º puesto en otro trazado urbano, en Long Beach. El ex F1 corre su primera temporada en la categoría de monopostos más importante de Norteamérica.

En tanto que Alex Palou ganó su cuarta carrera de 2026 y reforzó su marcha hacia el quinto título de IndyCar en una prueba caótica de 100 vueltas en la que partió desde la pole, perdió el liderazgo, lo recuperó gracias a la estrategia de Chip Ganassi Racing y resistió varias banderas amarillas hasta imponerse con 3 segundos de ventaja.

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El piloto español partió desde la pole y se mantuvo en cabeza durante toda la prueba dentro de lo que podía controlar en una carrera marcada por incidentes, sobre todo en el tramo final. Kyle Kirkwood terminó segundo y Graham Rahal completó el podio.

Palou llegaba a Detroit después de dos carreras en Indianápolis marcadas por la mala fortuna. Esta vez evitó que se repitiera el patrón: había hecho la pole en el Indy GP (circuito mixto de Indianápolis) y no ganó, había hecho la pole en la Indy 500 y tampoco ganó, pero en Detroit convirtió esa posición de privilegio en la largada en un triunfo trabajado tanto en la pista como en el muro.

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Uno de los puntos centrales de la carrera llegó en la vuelta 65, cuando el equipo de Chip Ganassi Racing adelantó su parada antes de una amarilla que ya se intuía. Palou había hecho su paso por boxes justo antes de esa neutralización y quedó beneficiado porque era el único de los pilotos de cabeza que ya había cumplido esa secuencia.

Antes de ese episodio, el español ya había sorteado otro momento comprometido. Justo antes de la primera parada cometió un error al intentar adelantar a Will Power y perdió dos posiciones con Christian Lundgaard y Scott McLaughlin, pero su equipo reaccionó con un undercut (parar en boxes antes que sus rivales) que le devolvió el mando.

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La neutralización posterior se originó en una pelea en el pelotón entre pilotos como Rinus VeeKay y Santino Ferrucci, que acabaron tocándose. Para entonces, Palou ya había recuperado la primera posición, y esa circunstancia terminó de inclinar la carrera a su favor.

El trabajo estratégico de Barry Wanser en el team de Ganassi resultó decisivo en ese último cambio de ruedas y repostaje. La combinación entre esa decisión y la amarilla permitió al español sostener la cabeza en el tramo que definió la prueba.

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Rinus VeeKay volvió a ser el mejor del equipo del argentino Ricardo Juncos (@juncoshollinger)

Luego de la carrera, Palou explicó: “Ha sido una victoria difícil, donde el equipo ha hecho un gran trabajo en la estrategia. Ha sido complicado con las temperaturas de los neumáticos en las resalidas, pero es otra victoria increíble”.

Sobre los momentos que inclinaron la carrera, el español añadió: “Estar siempre delante fue muy importante, aunque hubo un momento que perdí dos posiciones, pero el equipo hizo una llamada oportuna y la amarilla nos echó una mano”.

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En tanto que los pilotos del equipo del argentino Ricardo Juncos, Rinus VeeKay y Sting Ray Robb fueron 12º y 14º, respectivamente.

El nuevo éxito de Palou lo deja con una ventaja de 62 puntos sobre el propio Kirkwood en el campeonato. Su triunfo en Detroit puede marcar un punto de inflexión antes de la visita al óvalo de St. Louis el próximo fin de semana.

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