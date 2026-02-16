Apple confirma la fecha de su primer evento de 2026: nuevo iPhone 17e, MacBook Pro y más

FILE PHOTO: Apple CEO Tim Cook gestures as Apple holds an event at the Steve Jobs Theater on its campus in Cupertino, California, U.S. September 9, 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Apple ha confirmado un nuevo evento de lanzamiento de productos, entre los que se espera la llegada del iPhone 17e, marcando así el inicio de su calendario de presentaciones para 2026. La cita está prevista para el próximo 4 de marzo.

Bajo la denominación “Special Apple Experience”, la empresa ha optado por una estrategia de alcance global, con celebraciones simultáneas en tres grandes ciudades: Nueva York, Londres y Shanghái, algo diferente a las presentaciones que suele realizar la compañía en su sede en Cupertino.

El evento se reveló a través de invitaciones a diferentes medios de comunicación en el mundo, aunque desde hace días ya se venía especulando de su realización, ante la posibilidad de tener nuevos productos como un MacBook y iPad.

Qué productos podría presentar Apple

La lista de rumores y filtraciones sobre los posibles dispositivos a anunciar es extensa y abarca prácticamente todas las líneas de hardware de la compañía. Entre los productos que más fuerza han cobrado en las últimas semanas destaca el MacBook de bajo coste, un ordenador portátil que buscaría posicionarse por debajo del MacBook Air en precio y tamaño.

La compañía organizará presentaciones simultáneas en Nueva York, Londres y Shanghái para mostrar su última innovación tecnológica. (Apple)

Este dispositivo incorporaría el chip A18 Pro, el mismo que equipan los modelos de iPhone más recientes, y estaría pensado como una opción más accesible para estudiantes y público general. Se espera que su precio oscile entre $799 y $899, lo que lo convertiría en el portátil más económico del catálogo actual de Apple.

Otra de las grandes novedades sería la renovación de la gama MacBook Air, que recibiría el nuevo procesador M5. No se anticipan cambios significativos en diseño ni en otras especificaciones, pero la actualización del chip apunta a mantener la competitividad y eficiencia del modelo en el segmento de portátiles ultraligeros.

En paralelo, la familia MacBook Pro también podría verse ampliada con la llegada de los nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max, diseñados para ofrecer un salto de rendimiento frente a la generación anterior. Algunas filtraciones mencionan la posibilidad de que estos equipos incorporen pantallas táctiles con tecnología OLED y un diseño más delgado, aunque existen dudas sobre si esta innovación verá la luz en el evento de marzo o si Apple la reserva para finales de 2026.

La línea MacBook Pro podría ampliarse con modelos dotados de procesadores M5 Pro y M5 Max, y variantes con pantalla OLED y diseño más delgado. (Europa Press)

El catálogo de hardware presentado podría completarse con la actualización de las pantallas Studio Display y Pro Display, productos dirigidos al segmento profesional que no habían recibido novedades significativas en los últimos años.

iPhone 17e

Las expectativas en torno al iPhone 17e se mantienen altas. Este modelo, que llegaría para sustituir al iPhone 16e, se perfila como la opción de entrada a la oferta de smartphones de Apple. Se trata de un terminal que priorizaría un precio más bajo al de los otros modelos ya lanzados, sin prescindir de características avanzadas.

Entre las novedades más destacadas se espera la incorporación del chip A19, la compatibilidad con MagSafe y la ampliación de la gama de colores, probablemente en sintonía con las tonalidades de la invitación al evento.

El iPhone 17e se perfila como el nuevo smartphone de entrada de Apple, con chip A19, soporte MagSafe y una mayor variedad de colores. (APPLE)

Novedades en iPad y la integración de Apple Intelligence

El evento también podría servir de escenario para la renovación de los iPad. Según las filtraciones, el iPad de entrada recibiría el chip A18, lo que habilitaría la compatibilidad con Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la compañía.

Por su parte, el iPad Air actualizaría su arquitectura interna adoptando el chip M4, aunque no se esperan más cambios de relevancia en este modelo.

La integración de nuevos procesadores en los iPad responde a la estrategia de Apple de mantener sus dispositivos alineados con las últimas tendencias en inteligencia artificial y aprendizaje automático, facilitando una experiencia de usuario más eficiente y personalizada.