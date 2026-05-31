Laboratorios de catorce países reforzaron la calidad analítica de los alimentos en Nicaragua

La ciudad de Managua acogió la XII Asamblea de la RILAA, impulsando la cooperación técnica en seguridad alimentaria en las Américas./ (OPS)

La ciudad de Managua fue el escenario donde Nicaragua se convirtió en sede de la XII Asamblea Ordinaria de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA), un encuentro que destacó por el impulso a la cooperación técnica y la calidad analítica en la seguridad alimentaria de las Américas.

Según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la asamblea reunió a delegaciones de 14 países para discutir estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de análisis de alimentos y garantizar la inocuidad alimentaria en la región.

La asamblea funcionó como un espacio de intercambio técnico entre más de 185 laboratorios regionales, con el objetivo de mejorar las capacidades científico-técnicas y responder a los riesgos actuales y emergentes asociados a los alimentos. Durante el evento, el viceministro de salud de Nicaragua, Carlos Sáenz, afirmó que el propósito del encuentro era “fortalecer la competencia científico-técnica” de los laboratorios, “que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos que llegan a las mesas de nuestras familias”. Según la OPS, Sáenz subrayó que la labor de los laboratorios constituye un pilar para la salud pública y el comercio regional, y reiteró el compromiso del país con la mejora continua en la calidad analítica y la cooperación técnica.

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El director de PANAFTOSA, Manuel Sánchez Vásquez, destacó la importancia estratégica de la RILAA ante el crecimiento del comercio internacional de alimentos. “Garantizar que los alimentos sean seguros es fundamental para proteger la salud de las poblaciones, asegurar la confianza de los mercados y promover el desarrollo sostenible”, expresó el funcionario, según reportó la OPS. Sánchez Vásquez resaltó además el papel esencial de los laboratorios en los sistemas nacionales de control de alimentos y la contribución de las redes regionales para mantener la excelencia técnica y la colaboración entre países.

La OPS y la OMS reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de sistemas de inocuidad alimentaria confiables y armonizados en la región./ (OPS)

La representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS en Nicaragua, doctora Ana Elena Chévez, remarcó que la participación de los países demuestra un compromiso sostenido para proteger la salud pública por medio de alimentos inocuos y seguros. “La RILAA constituye una de las iniciativas más valiosas de cooperación técnica de nuestra región. Desde su creación ha consolidado una red de excelencia que articula capacidades científicas, técnicas y humanas, permitiendo avanzar hacia sistemas de control de alimentos más robustos, confiables y armonizados”, afirmó Chévez, en declaraciones recogidas por la OPS.

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La presidenta del Comité Ejecutivo de la RILAA, Imelda Rocío Guzmán Cervantes, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México, agradeció el apoyo de Nicaragua, del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), del Ministerio de Salud y la OPS/OMS por la hospitalidad y el respaldo institucional para la realización del encuentro. Según la dirigente, “la asamblea representa más que una agenda técnica, un espacio de cooperación, confianza y construcción colectiva entre los laboratorios de análisis de alimentos de nuestra región”.

El director del IPSA, Ricardo Somarriba, señaló que Nicaragua cuenta con procesos normalizados y sistemas de calidad sujetos a acreditación y reconocimiento internacional, lo que refuerza la competencia técnica y la confiabilidad de los resultados analíticos.

Durante el seminario técnico de la asamblea, se abordaron temas prioritarios como la integración del enfoque de Una Salud en la inocuidad alimentaria, el fortalecimiento de la calidad analítica de los laboratorios, la respuesta ante riesgos emergentes y la importancia de la cooperación entre países para seguir impulsando la capacidad técnica regional.

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El seminario técnico de la RILAA abordó temas como la integración del enfoque Una Salud y la respuesta ante riesgos emergentes en inocuidad alimentaria./ (OPS)

Según la OPS, la red RILAA integra a más de 177 laboratorios de 25 países de las Américas, incluyendo a Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, San Vicente, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. La asamblea de Managua convocó representantes de al menos 14 países miembros.

En el encuentro anterior, la XI Asamblea Ordinaria de la RILAA se realizó en Asunción, Paraguay entre el 21 y el 25 de octubre de 2024, según reportó la OPS. En esa oportunidad, participaron 65 representantes de laboratorios de 15 países. Entre los temas abordados destacaron el impacto de la genómica, el fraude alimentario y el cambio climático en la inocuidad de los alimentos. El seminario técnico inaugural se dedicó a la autenticidad y fraude alimentario, los peligros biológicos asociados a nuevos alimentos y los efectos de la contaminación ambiental en la calidad de los alimentos.

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Además, durante la XI Asamblea se presentaron los logros de los grupos técnicos de química, microbiología, resistencia a los antimicrobianos y calidad, y se elaboraron los planes de acción para el bienio 2025-2026, así como los requisitos de participación para laboratorios privados.

La OPS reafirmó durante la XII Asamblea su compromiso de acompañar a los países en el fortalecimiento de sistemas de inocuidad alimentaria resilientes, integrados y capaces de anticipar desafíos presentes y futuros para beneficio de las poblaciones de las Américas. La cooperación técnica, el intercambio de experiencias y la armonización de metodologías siguen siendo los ejes principales de la agenda de la RILAA, según informó la organización internacional.