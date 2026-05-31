Sociedad

Deseo, rutina y confianza: la vida sexual después de los hijos según la ciencia y la experiencia

Un pódcast popular muestra que el desempeño en la intimidad mejora con los años cuando hay diálogo, reparto justo de responsabilidades y apertura en la pareja

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Vista aérea de una pareja madura acostada en la cama, mirándose con cariño. Él está sin camisa y ella con una blusa de tirantes, ambos cubiertos por sábanas blancas.
El pódcast Good Inside, de la terapeuta Becky Kennedy, desafía el mito sobre la pérdida de deseo sexual después de tener hijos y destaca nuevas formas de intimidad en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de la vida sexual después de los hijos suele asociarse con una pérdida de deseo, pero el pódcast Good Inside, de la terapeuta Becky Kennedy, desafió este estereotipo al analizar nuevas formas de intimidad.

“Los encuestados casados en su sondeo tenían casi el doble de probabilidades de describir su vida sexual como salvaje, la mejor que han tenido”, señaló la especialista Emily Shepherd.

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El estudio mostró, según el sondeo, que las personas casadas informaron relaciones sexuales nueve veces al mes, frente a cinco de las solteras. Becky Kennedy, terapeuta y conductora del pódcast, enfatizó que “no hay un número mágico para la frecuencia sexual: cada pareja debe decidir lo que funciona en su hogar”.

Shepherd sostuvo que la satisfacción depende más de la calidad que de la cantidad, al afirmar: “La intimidad son muchas cosas. Realmente se trata de lo que funciona en tu hogar”.

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Factores como la comunicación, el reparto de tareas y los cambios hormonales fortalecen el vínculo. La llegada de los hijos puede transformar, pero también profundizar la conexión emocional.

Una madre sonriente de cabello oscuro sostiene a su bebé recién nacido, envuelto en blanco, mientras se miran a los ojos. Hay luz natural de fondo.
Según un sondeo, las personas casadas informan casi el doble de satisfacción en su vida sexual y una frecuencia mensual superior a la de las solteras tras convertirse en padres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasión y la comodidad en la intimidad después de ser padres

Shepherd abordó el mito de la pérdida de pasión tras tener hijos y afirmó que la misma “puede mantenerse, pero puede tomar diferentes formas”. Añadió que la convivencia diaria permite hablar con libertad sobre preferencias y límites. Según la especialista, “hay comodidad, pero lo que también surge de esto es vulnerabilidad”, lo que facilita conversaciones auténticas sobre el deseo.

Kennedy coincidió en que la rutina no excluye la creatividad ni la espontaneidad: “Gran parte de tener el mejor sexo tiene que ver con tu comodidad, saber lo que te gusta, saber lo que quieres, luego sentir que tienes a alguien a quien puedes decírselo y que podría recibirlo”.

Para la conductora, la familiaridad permite probar nuevas formas de placer. El equilibrio entre la pasión y la comodidad fortalece la relación; la pareja puede reinventar su vida íntima en cada etapa.

Una familia de cuatro, con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, sentados en un sofá claro, abrazando a sus dos hijos en un ambiente hogareño y soleado.
Especialistas afirman que la calidad y la comunicación en la relación son factores clave que fortalecen el vínculo y potencian la vida sexual después de la llegada de los hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vulnerabilidad, confianza y comunicación tras la maternidad

Shepherd remarcó que la maternidad transforma la forma en que la pareja aborda la vulnerabilidad. “La nueva etapa permite ‘llegar al grano’ y conversar de lo que realmente cuenta”, expresó. Las experiencias compartidas, como el parto y los desafíos diarios, facilitan diálogos honestos sobre deseos y expectativas. Esto propicia una mayor sinceridad y conexión en la pareja.

Según Shepherd, la reducción de tiempo por la crianza lleva a valorar más la calidad en la intimidad. “Las parejas tienden a valorar más la calidad y la sinceridad en la intimidad”, explicó en el pódcast.

Kennedy mencionó que compartir necesidades fortalece tanto la satisfacción sexual como el lazo afectivo. Así, la comunicación directa refuerza la complicidad emocional y sexual.

Un hombre y una mujer jóvenes, ambos cubiertos con un edredón blanco en la cama, se miran a los ojos con expresión sonriente y cariñosa.
La convivencia diaria y el diálogo abierto sobre preferencias y límites permiten a las parejas reinventar la pasión y la confianza tras la maternidad o la paternidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carga mental, deseo y el reparto de tareas en la pareja

Kennedy y Shepherd coincidieron en que la carga mental es uno de los mayores desafíos para el deseo sexual, especialmente en las mujeres. Shepherd relató: “El sobrefuncionamiento y no establecer límites hace que la carga mental sea más difícil”.

El reparto equitativo de tareas contribuye a un mayor equilibrio en el deseo. Una distribución desigual, en cambio, puede generar fatiga y resentimiento, afectando la intimidad.

“Puede que ni siquiera los conozcas, así que debería dejar de hacerlo. Ya no voy a hacer eso”, subrayó Kennedy. Shepherd recomendó delegar, aceptar errores y fomentar la corresponsabilidad para mejorar la relación y la satisfacción. La expresión de las cargas invisibles y la cooperación diaria favorecen la convivencia y el acercamiento sexual.

Primer plano de una madre y un padre sonriendo mientras sostienen a su bebé recién nacida, vestida de rosa y con diadema, sentados en un sofá.
El reparto equitativo de tareas y la corresponsabilidad en el hogar favorecen el deseo sexual y reducen el impacto negativo que la carga mental tiene en la relación de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hormonas, envejecimiento y sexualidad: claves biológicas y sociales

Shepherd explicó que la reducción hormonal es relevante desde los 30 años en las mujeres y se acentúa con la perimenopausia y la menopausia. Aclaró que estos cambios afectan el deseo y el placer sexual: “El cuerpo es una máquina hermosa con sus propias curvas, pero los cambios son naturales con la edad”.

El 95 % de quienes usaron terapia hormonal informó mejoría, lo que anima a normalizar estos diálogos. Shepherd señaló que la biología y la edad deben ser parte de la conversación.

“Puede haber una explicación biológica para esto. Y para cualquiera que esté escuchando, también sé que a veces no es solo biología”, agregó Shepherd. Kennedy sostuvo que comprender los factores biológicos y sociales ofrece nuevas respuestas para la intimidad tras la llegada de los hijos. Dejar de buscar culpables y entender estos procesos ayuda a validar las experiencias personales.

Una madre y un padre sonríen mientras sostienen a su bebé recién nacido. El bebé lleva un gorro y un traje azul, durmiendo en los brazos de la madre.
El reparto equitativo de tareas y la corresponsabilidad en el hogar favorecen el deseo sexual y reducen el impacto negativo que la carga mental tiene en la relación de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejoría en la vida sexual con la edad: confort, placer y redefinición del desempeño

El pódcast resaltó que el 51 % de las personas casadas percibe una mejora en su desempeño sexual con el tiempo. “El desempeño sexual realmente tiene que ver con la facilidad y la comodidad”, afirmó Shepherd, quien aclaró que no se trata solo de la frecuencia o el orgasmo. Con los años, el disfrute y la conexión con la pareja cobran mayor valor.

La madurez permite dejar atrás modelos y expectativas externas sobre la sexualidad. “La integración de mente y cuerpo en la intimidad puede generar nuevas posibilidades”, declaró Shepherd. Adaptar la vida íntima a los deseos reales favorece el autoconocimiento y la libertad de la pareja.

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