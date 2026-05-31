Todo para última hora: los horarios en los que más van a votar los colombianos en las elecciones

Las elecciones en Colombia aumentan la demanda de movilidad urbana en Bogotá, Cali y Medellín durante el 31 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de colombianos asisten a las urnas el 31 de mayo, una jornada que transforma la movilidad urbana en ciudades clave. Según registros de DiDi, los picos de demanda para traslados a centros de votación no solo revelan patrones de comportamiento ciudadano, sino también los retos logísticos para garantizar el derecho al voto.

El auge de las plataformas digitales y la activación de cupones de descuento buscan que llegar al puesto de votación no sea una barrera, especialmente en franjas horarias donde el flujo de usuarios alcanza su máximo.

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Horarios más saturados para la movilidad electoral en Colombia

Los datos históricos de DiDi permiten identificar con claridad los momentos de mayor congestión en las solicitudes de movilidad durante jornadas electorales recientes.

Durante la primera vuelta presidencial de 2022, el mayor volumen de solicitudes de arrendamiento intermediadas a través de la aplicación se registró entre las 11:00 y las 11:59. Por su parte, en la segunda vuelta, el pico se desplazó hacia la tarde, con la mayor concentración de pedidos entre las 15:00 y las 15:59.

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La plataforma DiDi revela que los picos de solicitudes de transporte se concentran cerca del mediodía y al cierre de la jornada electoral.(Misión UE)

Estas franjas coinciden con los momentos en que los votantes buscan aprovechar el tiempo libre, previo a la hora del almuerzo, o cuando la jornada electoral está cerca de terminar y muchos tienen afan de cumplir con su derecho al voto.

Este comportamiento muestra una tendencia: las franjas cercanas al mediodía y al cierre de las votaciones son las más demandadas. Miles de personas buscan desplazarse ya sea para llegar a sus puestos de votación o para regresar a sus hogares cuando termina la jornada.

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De hecho, durante la primera vuelta de 2022, se completaron más de 225 mil solicitudes de arrendamiento a través de la app en Colombia, con una clara concentración en Bogotá, Cali y Medellín.

Estas ciudades no solo son las más pobladas, sino también donde los tiempos de traslado pueden convertirse en un reto adicional. Llegar a votar en horarios punta requiere planificación, y la oferta de alternativas de movilidad resulta determinante para el flujo electoral.

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Durante la primera vuelta de 2022, las aplicaciones de transporte procesaron más de 225 mil solicitudes de arrendamiento en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cupones de descuento para apps de transporte durante las elecciones en Colombia

El contexto de alta demanda llevó a que múltiples aplicaciones de transporte anunciaran beneficios especiales para facilitar la participación. Uber, DiDi y Cabify habilitarán cupones de descuento exclusivos para el 31 de mayo, vigentes mientras las urnas permanezcan abiertas.

En el caso de Uber, los usuarios podrán utilizar el código promocional COLOMBIAELIGE26, válido en todo el territorio nacional para dos trayectos (ida y regreso) dentro del horario oficial de la jornada electoral.

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La activación es sencilla: se debe ingresar a la sección “Billetera” en la app, seleccionar “Agregar código promo”, escribir el código y pulsar “Añadir”. De esta manera, se busca facilitar el desplazamiento tanto hacia como desde los puntos de votación.

Cabify también se suma con el código CABIFYVOTA, que estará activo el domingo 31 de mayo desde las 6:00 hasta las 18:00 en varias ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Este beneficio tiene como objetivo que más personas puedan movilizarse sin que el costo del transporte sea un impedimento para ejercer su derecho ciudadano.

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DiDi ofrece un cupón del 30% de descuento con el código VOTACONDIDI en ciudades clave para apoyar la movilidad electoral en Colombia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, DiDi ofrece un cupón de 30% de descuento en solicitudes de arrendamiento a través de DiDi Express con el código VOTACONDIDI. Este descuento estará disponible durante toda la jornada electoral en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Cúcuta, Popayán, Villavicencio y Medellín.

Los usuarios que accedan a este beneficio podrán reducir el costo de sus trayectos y contar con opciones tecnológicas para facilitar sus desplazamientos.

Adicionalmente, ante la masiva movilización de personas, las plataformas insisten en el uso de herramientas de seguridad, como aprovechar funciones para el monitoreo en tiempo real, la grabación de audio encriptado opcional y la opción de compartir la solicitud con contactos de confianza.

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