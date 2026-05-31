Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

En medio de un clima otoñal, Juana Viale apostó por un look cómodo y mostró el nuevo peinado por el que se decidió para la mesa de este domingo (Almorzando con Juana – El Trece)

Cada domingo al mediodía con Juana Viale, el estudio de Almorzando con Juana (El Trece) se transforma en un escenario donde la moda y la espontaneidad van de la mano. Juana, heredera del linaje de Mirtha Legrand y dueña de una impronta única, logra que el ritual de la mesa familiar se mezcle con el desfile de tendencias. Esta vez, con el otoño como inspiración y el termómetro marcando las bajas temperaturas, la conductora apostó por un cambio de estilo radical que volvió a acaparar todas las miradas y generó repercusión tanto en el estudio como en las redes.

“Hola, ¿cómo están en sus casas? Salió por ósmosis...“, comenzó diciendo, con un toque jocoso, mientras se posicionaba al frente de la cámara. ”Estoy fascinada con mi lookete, pero antes les quiero decir esto. Faltan 11 días para el Mundial y el primer partido de Argentina contra Argelia, así que ya empezamos en el om mundialista para defender lo que ya es nuestro”, comentó respecto al inminente comienzo de la Copa del Mundo.

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En esta oportunidad, Viale eligió un sweater calado brillante con patrón zigzag en tonos metálicos, prenda que robó todas las miradas y que resalta en las imágenes adjuntas: el tejido de lurex reflejaba la luz del estudio en una paleta de dorados, bronces y plateados. La prenda se combinó con un pantalón de terciopelo marrón oscuro, recto y de corte clásico, que sumó elegancia y abrigo al conjunto. El look, firmado por una conocida marca nacional, acompañó a la conductora en sus movimientos y le permitió desplegar toda su energía en el piso, como su inesperado cambio de peinado, que incluyó un flequillo por debajo de las cejas.

Un gráfico ilustra los looks de Juana Viale en "Almorzando con Juana", presentando un atuendo otoñal con suéter metálico y flequillo, y otro de alta costura con vestido de encaje y escarapela argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual de agradecimientos a su equipo de estilismo no faltó. “Me peinó Juan Fojo, ¡miren qué lindo mi pelo, mi flequillo! Muy lindo. Y le quiero agradecer a Dani, que me prestó parte de todo esto“, comentó en alusión a su cabellera, que se diferenció por un flequillo lacio y ondas suaves en las puntas. “Y me maquilló Cris Sepúlveda, por supuesto”, agregó sobre el trabajo realizado en su rostro con tonos neutros y el delineado sutil realzaron su mirada y completan el look. En la imagen de plano corto, la conductora posa con una expresión descontracturada y confiada, reafirmando su estilo personal.

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Este domingo, la apuesta fue por un estilo más tranquilo y funcional, en sintonía con el clima otoñal. Sin embargo, la semana anterior, Juana impactó con alta costura: un vestido corto color bronce, realizado en encaje bordado y transparencias de Gabriel Lage. Apenas pisó el estudio, el público celebró el look, y la conductora se definió como “una princesita”. Con la espontaneidad que la caracteriza, giró para mostrar cada detalle del diseño y lució una escarapela sobre el vestido, en homenaje a la semana patria y el 25 de mayo. “Me peinó Juan Fojo, que hizo un recogido de trenzas con raya al costado muy bonito, y me maquilló Cris Sepúlveda con dorados y amarillos, algo así. Pero muy bonito”, describió, invitando a la audiencia a prestar atención a cada elemento del conjunto.

El domingo pasado, Juana apostó por un diseño de alta costura bajo la firma de Gabriel Lage (StoryLab)

El set, con luces cálidas y detalles dorados, acompañó la elección de vestuario y permitió que el brillo del lurex resaltara en pantalla. El espíritu otoñal se hizo presente tanto en la elección de los tonos como en la atmósfera del estudio. La combinación de moda, espontaneidad y cercanía con el público reafirma a Juana Viale como referente indiscutida de estilo en la televisión argentina. Cada domingo, la conductora demuestra que la autenticidad y la moda pueden caminar juntas, y que el look de la semana es mucho más que un detalle.

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