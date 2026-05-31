Cómo acelerar la conexión WiFi en casa sin gastar dinero

Mejorar el rendimiento del servicio doméstico está al alcance de cualquier usuario y no requiere inversiones adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr una conexión a internet más rápida en el hogar no siempre requiere invertir dinero en nuevos dispositivos ni contratar servicios adicionales. Hay métodos sencillos que pueden aplicarse con los recursos disponibles en casa.

Mejorar la velocidad del WiFi depende, en muchos casos, de gestionar el uso y la ubicación del router, así como de realizar algunos ajustes fáciles que están al alcance de cualquier persona.

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Estas medidas, sumado a ser gratuitas, pueden resolver problemas comunes de lentitud o cortes, muchas veces ocasionados por la disposición física de los dispositivos o la saturación de las señales.

Por qué hay que reiniciar el router de WiFi

Reiniciar el módem y los dispositivos conectados ayuda a restablecer la red y resolver problemas temporales de lentitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar tanto el router como los dispositivos conectados es la primera medida cuando se detecta una baja en la velocidad del WiFi. Apagar y encender el módem y los aparatos conectados ayuda a eliminar procesos residuales y errores temporales que afectan el rendimiento de la red.

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Según portales como High Speed Internet, el proceso consiste en desconectar el módem durante 30 segundos, volver a conectarlo y luego reiniciar el WiFi en teléfonos, ordenadores y otros dispositivos.

De este modo, se fuerza una reconexión limpia a la red, lo que puede solucionar problemas de velocidad o cortes aleatorios. Este método no requiere conocimientos técnicos y representa una solución inmediata ante problemas de conexión.

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Cuál es el sitio ideal para ubicar el router de WiFi

La ubicación del módem es uno de los factores que más influye en el alcance y la calidad de la señal WiFi dentro de una casa. Colocar el router en una zona central y elevada, alejado de obstáculos y de materiales que bloqueen las ondas, mejora la cobertura y reduce interferencias.

Colocar el router en una zona central y elevada amplía la cobertura inalámbrica dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales como el metal, la piedra o el agua pueden bloquear la señal. Por ello, conviene evitar instalar el router cerca de baños, acuarios o detrás de muebles pesados.

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Asimismo, la señal puede experimentar interferencias de microondas, teléfonos inalámbricos o altavoces Bluetooth, así que mantener el router lejos de estos dispositivos ayuda a mantener velocidades óptimas.

Qué beneficios aporta cambiar la banda de frecuencia dela red WiFi

La mayoría de los routers modernos permiten elegir entre dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. Cada una presenta ventajas diferentes en cuanto a alcance y velocidad. El uso adecuado de estas bandas puede optimizar la experiencia de navegación dependiendo de la ubicación y los dispositivos.

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La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance, porque atraviesa muros y objetos con mayor facilidad, aunque puede estar más congestionada por el uso común en otros dispositivos del hogar.

Alternar entre las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz permite adaptar la red a diferentes necesidades y espacios. (Imagen ilustrativa Infobae)

En cambio, la banda de 5 GHz proporciona velocidades más altas, aunque su cobertura es menor y resulta más sensible a obstáculos físicos. Cambiar de banda en el menú de configuración del router, o seleccionar la red correspondiente en el dispositivo, permite adaptarse a las necesidades de cada espacio dentro del hogar.

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Cómo ajustar las antenas del router para mejorar la cobertura del internet

Algunos routers incluyen antenas externas ajustables que pueden orientarse para favorecer la cobertura. Modificar la posición de las antenas contribuye a mejorar la distribución de la señal WiFi en pisos o habitaciones distantes del router principal.

Las antenas omnidireccionales transmiten señal en dirección perpendicular a su orientación. Una antena colocada verticalmente emite señal horizontalmente, ideal para cubrir áreas en el mismo piso.

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Una simple modificación en la posición de las antenas puede ampliar el alcance en pisos superiores o inferiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se busca cubrir varias plantas, colocar una antena en posición horizontal ayuda a que la señal llegue a los pisos superiores o inferiores. No todos los routers permiten este ajuste, pero cuando es posible, es una solución sencilla para ampliar el alcance sin inversión adicional.

En qué momentos usar cable Ethernet

Aunque el WiFi proporciona movilidad, la conexión Ethernet mediante cable sigue siendo la alternativa más rápida y estable para dispositivos que requieren máxima velocidad, como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o televisores inteligentes.

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Conectar estos dispositivos directamente al router con un cable Ethernet reduce la latencia y elimina interferencias propias de la red inalámbrica. Esta opción, además de ser gratuita, libera ancho de banda en el WiFi para otros dispositivos, lo que puede traducirse en una mejora global del servicio en todo el hogar.