Costa Rica

Menor de 17 años perdió la vida durante una riña al interior de un bar en Costa Rica

Las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos en un establecimiento nocturno donde un menor recibió una herida fatal por arma de fuego, mientras la comunidad manifesta inquietud por el incidente

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Grupo de personas de espaldas observa una calle residencial oscura en San Vicente de Moravia, detrás de una cinta policial amarilla. Luces desenfocadas de ambulancia y patrulla policial se ven al fondo.
Un menor de 17 años falleció tras recibir un disparo en el tórax durante una riña en un bar de Puntarenas, Costa Rica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un menor de 17 años perdió la vida la madrugada de este domingo en un bar ubicado en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. El caso ha generado consternación en la comunidad local, ya que involucra a un adolescente que se encontraba en el establecimiento, donde se desencadenó una riña cuyas causas aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, el menor resultó herido durante la pelea y recibió una lesión por arma de fuego en la zona del tórax. Personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle ayuda y lo trasladaron en un vehículo particular hacia el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. El joven ingresó al centro médico alrededor de la una de la madrugada, pero el personal de salud confirmó su fallecimiento poco después de su llegada.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Las causas que desataron el enfrentamiento en el bar donde murió el adolescente permanecen bajo investigación por parte de las autoridades costarricenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades judiciales acudieron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo del menor y remitirlo a la Morgue Judicial, donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes. El caso permanece en investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el incidente en el bar.

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Hasta el momento, no se han detallado los motivos que originaron la riña ni se ha informado si existen personas detenidas o identificadas por las autoridades como posibles responsables.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abiertas las diligencias para recabar evidencia que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. Se espera que las cámaras de seguridad del local y las declaraciones de testigos aporten más información sobre lo ocurrido.

La Cruz Roja Costarricense atendió cuatro casos graves de heridos por arma blanca en diferentes provincias durante la misma noche del suceso en Puntarenas. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
La Cruz Roja Costarricense atendió cuatro casos graves de heridos por arma blanca en diferentes provincias durante la misma noche del suceso en Puntarenas. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Cuatro lesionados con arma blanca en distintos puntos del país

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, se reportaron otros hechos violentos en diferentes regiones de Costa Rica. Según datos oficiales, la Cruz Roja Costarricense atendió cuatro incidentes relacionados con heridas provocadas por arma blanca.

El primer caso se registró a las 11:19 p.m. en Naranjito de Quepos, donde un hombre de 43 años resultó con lesiones en el tórax y en el cuello. Fue trasladado en condición crítica al Hospital de Quepos para recibir atención médica especializada.

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Poco después, en Capellades de Alvarado, en la provincia de Cartago, un hombre de 30 años fue atendido por múltiples heridas en el tórax. Fue llevado en estado crítico al Hospital Max Peralta. Más tarde, a las 2:40 a.m., en Peñas Blancas de San Ramón, provincia de Alajuela, un hombre de 26 años sufrió varias lesiones en el tórax y fue trasladado al Hospital de San Carlos, también en condición crítica.

Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
La Cruz Roja Costarricense atendió cuatro casos graves de heridos por arma blanca en diferentes provincias durante la misma noche del suceso en Puntarenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, a las 3:17 a.m., en Santo Domingo centro, Heredia, un hombre de 29 años presentó una herida en el cuello. La víctima fue llevada en estado crítico al Hospital de Heredia. En todos los casos, las unidades de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense acudieron a los sitios de los incidentes para brindar atención prehospitalaria y realizar los traslados correspondientes.

Las autoridades continúan recopilando información sobre estos hechos, que se suman a la jornada violenta registrada en distintos puntos del país durante el fin de semana.

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