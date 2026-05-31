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La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

A menos de una semana de retomar su relación, la pareja disfrutó de una escapada al norte del país y compartió los momentos más impactantes de la experiencia

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A menos de una semana de reanudar su relación con Thiago Martínez, la influencer y su pareja decidieron viajar a las Cataratas del Iguazú (Instagram)

El pasado jueves, Tamara Báez sorprendió a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba: después de menos de dos semanas separados, la influencer oficializó su reconciliación con Thiago Martínez. El regreso no solo se tradujo en palabras y declaraciones en redes, sino que tuvo su capítulo más romántico y aventurero en uno de los destinos más impactantes del país. La pareja decidió sellar esta nueva etapa con un viaje relámpago a las Cataratas del Iguazú, ubicado en Puerto Iguazú, Misiones, y compartió cada momento con sus fanáticos a través de historias y publicaciones en Instagram.

La escapada, lejos de ser solo para dos, incluyó a Ezequiel, el hermano de Tamara, y la pareja de este, sumando así un clima familiar y distendido al recorrido. Ya desde las primeras horas en Iguazú, Tamara fue mostrando detalles del hotel donde se hospedaban: en una de las imágenes se observa una mesa de desayuno junto a una ventana que deja ver la vegetación selvática y la luz suave de la mañana. “Desayunito y a pasear”, escribió la influencer, anticipando la jornada de aventura que les esperaba.

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Sin embargo, Báez no le puso una pausa a su lado empresarial, en especial a poco tiempo de inaugurar su local, y pasó rápidamente por Paraguay. En ese sentido, compartió una postal donde se la pudo apreciar con una bolsa llena de diferentes artículos de una reconocida marca de lencería. “Cantidad de cosas que les llevo”, aseguró, emocionada, en medio de un viaje en el que combinó romance y negocios.

En medio de viaje fugaz, Tamara mostró algunos de los artículos que compró para su local
En medio de viaje fugaz, Tamara mostró algunos de los artículos que compró para su local
Mesa de desayuno servida con una taza de té, platos con fiambres, tostadas, facturas y una selección de frutas frescas. Al fondo, una ventana con persianas y vistas a vegetación
Tamara Báez y su pareja compartieron un desayuno íntimo en su escapada romántica a las Cataratas de Iguazú
Interior de un vestíbulo con dos sillas oscuras, una mesa de madera, un mural de cascada tropical, balcones y una lámpara moderna
Báez aprovechó a compartir un vistazo del lujoso interior de su hotel durante su viaje de reconciliación a las Cataratas del Iguazú

El paseo por el parque nacional fue uno de los puntos fuertes de la escapada. En una de las historias, Tamara mostró a su hermano observando la vegetación de la selva misionera, bromeando sobre el espíritu de “Valentín Merlo y turista” por parte de su hermano. Más adelante, una imagen de grupo los encuentra a todos a bordo del típico tren ecológico rumbo a las Cataratas del Iguazú. “No se planeó, se dio así. Vamos a conocer otra maravilla. Nunca es tarde”, escribió Ezequiel, mientras Tamara sumaba el mensaje A disfrutar”, junto a un corazón rojo, como resumen del espíritu del viaje.

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La emoción del reencuentro quedó plasmada en cada foto de la pareja. En una selfie, Tamara y Thiago posan abrazados, ambos con looks deportivos: ella con una gorra rosa, remera en tono pastel y el cabello perfectamente alisado; él, con remera negra y anteojos oscuros. “Cada día nos pone más bonitos el amor”, escribió la influencer, reafirmando el buen momento por el que atraviesan. La postal más romántica llegó frente a la Garganta del Diablo: un beso apasionado con el paisaje de fondo, el vapor en el aire y la vegetación selvática completando la escena.

Tamara Báez, su pareja y dos acompañantes en un tren turístico en las Cataratas del Iguazú, con frondosa vegetación de fondo
Tamara y Thiago viajaron junto a Ezequiel, el hermano de la influencer, y su pareja
Primer plano de una pareja joven y sonriente con tatuajes. Él usa gafas de sol y camiseta negra; ella, gorra rosa, camiseta bicolor y collar dorado
Tamara Báez y su pareja posan sonrientes para una selfie durante su viaje a las Cataratas de Iguazú, celebrando su reciente reconciliación. (Instagram)
Tamara Báez y su pareja se besan en un primer plano, con las Cataratas de Iguazú de fondo. Ella lleva gorra rosa y gafas de sol, él tiene tatuajes en el cuello
Tamara Báez y su pareja se besan apasionadamente durante su viaje a las Cataratas de Iguazú, celebrando su reconciliación. (Instagram)

El paseo no solo fue de disfrute visual. En otra de las fotos, se pudo apreciar al grupo interactuando con coatíes y, además, el avistaje de monos caí, animales característicos de la zona, que se acercaron curiosos a una mochila. Las imágenes muestran tanto la sorpresa como el respeto por la fauna local, en un entorno natural preservado y lleno de vida. El recorrido incluyó también la posibilidad de ver monos en los árboles y disfrutar de la inmensidad de las cataratas, que se lucieron en una toma panorámica bajo un cielo gris y nublado, típico del otoño en Misiones.

Los momentos de relax se completaron con comidas en el hotel, donde la influencer compartió su plato de lentejas con carne, acompañado por una gaseosa, y lo calificó como 10/10”. La experiencia culinaria, sumada al clima familiar, reforzó la idea de un viaje pensado tanto para disfrutar en pareja como para reconectar con la familia.

Tamara Báez, con gorra rosa y gafas, besa la mejilla de su pareja, Thiago Martínez, quien sonríe con gafas, frente a las Cataratas del Iguazú
Tamara Báez y su pareja, Thiago Martínez, posan sonrientes en las majestuosas Cataratas del Iguazú
Dos hombres en cuclillas en un camino rojizo con dos coatíes, uno cerca de una mochila negra. Detrás hay vegetación densa y un cartel informativo
La pareja de Tamara y su hermano interactúan con coatíes curiosos durante su recorrido
Primer plano de una pareja joven y sonriente con tatuajes. Él usa gafas de sol y camiseta negra; ella, gorra rosa, camiseta bicolor y collar dorado
Tamara Báez y su pareja posan sonrientes para una selfie durante su viaje a las Cataratas de Iguazú, celebrando su reciente reconciliación. (Instagram)
Plato blanco con estofado de lentejas y un trozo de carne, junto a latas de gaseosa Coca-Cola y una verde, y una copa vacía en una mesa oscura
La influencer y su novio mostraron el almuerzo que disfrutaron en su escapada en familia
Primer plano de un mono capuchino de pelaje oscuro y cara clara, sentado en la rama de un árbol con hojas verdes y troncos musgosos al fondo
Un mono caí posando en un árbol durante el viaje por las Cataratas del Iguazú (Instagram)

La escapada de fin de semana funcionó como un nuevo punto de partida para Báez y Martínez. El regreso a la pareja, lejos de los rumores y las especulaciones, se vivió en un entorno natural y en compañía de seres queridos, con la frescura de una aventura espontánea. Entre paisajes imponentes, animales autóctonos y gestos de cariño, la influencer dejó ver un costado íntimo y sincero, lejos de la rutina y cerca de la naturaleza. Así, las Cataratas del Iguazú se convirtieron en el escenario perfecto para celebrar el amor, la familia y los nuevos comienzos.

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