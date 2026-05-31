Crimen y Justicia

Detuvieron a dos motochorros peruanos en el barrio de Palermo: uno de ellos tiene 20 antecedentes

La Policía de la Ciudad los interceptó tras advertir maniobras peligrosas en moto. Además, descubrieron que habían protagonizado un robo minutos antes de ser capturados. Ambos están detenidos y a disposición de la Justicia

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Efectivos de la Policía de la Ciudad capturaron a dos delincuentes que le habían robado el celular a una mujer

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron este domingo en el barrio porteño de Palermo a dos motochorros que le habían robado el celular a una mujer. Fuentes policiales indicaron que se trata de dos individuos de nacionalidad peruana y que uno de ellos cuenta con 20 antecedentes por delitos y contravenciones.

Todo comenzó cuando agentes de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad detectaron, en la esquina de Juan B. Justo y Charcas, una moto Bajaj Rouser NS200 en la que iban dos hombres haciendo zig zag entre los autos.

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Cuando los efectivos les ordenaron detener la marcha, los sospechosos se dieron a la fuga. Sin embargo, a los pocos metros, fueron detenidos. Al revisarlos, descubrieron que llevaban consigo tres celulares.

Lo que levantó la sospecha de los agentes fue que los dos hombres no pudieron desbloquear uno de los celulares. Al dar aviso sobre la descripción de los aprehendidos, descubrieron que ambos fueron señalados como los autores de un robo ocurrido minutos antes en la esquina de Humboldt y Paraguay.

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Robo motochorros peruanos
Uno de los motochorros tenía 20 antecedentes por delitos y contravenciones

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 16 a cargo de Mariano Iturralde, Secretaría 111 de María Laura Turconi, intervino y dispuso la detención de los dos delincuentes. A su vez, ordenó el secuestro de la moto, la cual estaba a nombre de un familiar de uno de los ladrones, y de los celulares.

Robo motochorros peruanos
La moto Bajaj Rouser NS200 en la que se trasladaban los delincuentes

Fuentes policiales detallaron que uno de los motochorros, de nacionalidad peruana y con domicilio en CABA, cuenta con 20 antecedentes en los últimos siete años. Entre ellos se encuentran: robo, hurto, lesiones -algunas de ellas en el marco de violencia familiar-, daño agravado y varias contravenciones por conducir una moto sin licencia o sin patente.

Robo motochorros peruanos
Los motochorros le habían robado el celular a una mujer en Humboldt y Paraguay

Por otro lado, el otro detenido, quien llevaba el celular robado, también es de nacionalidad peruana y tiene residencia en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.

El caso se suma a otros episodios recientes de inseguridad en la Ciudad. El pasado 11 de mayo, una persecución a alta velocidad por las calles de Boedo terminó con la detención de un motochorro colombiano de 32 años, con antecedentes por robo y un pedido de captura vigente.

Todo comenzó con una alerta del Centro de Monitoreo Urbano sobre una moto Yamaha gris utilizada en un robo. Al localizar al sospechoso, los efectivos del Departamento Motorizada intentaron detenerlo, pero el hombre escapó a gran velocidad. La persecución, registrada por la cámara del casco de uno de los oficiales, se extendió por varias cuadras hasta que el delincuente perdió el control de la moto y cayó al asfalto en Carlos Calvo y Quintino Bocayuva. Allí fue reducido y detenido.

El delincuente tenía antecedentes por robo a mano armada en 2025 y otra causa por robo en 2024, además de un pedido de captura vigente en el Juzgado Oral en lo Criminal y Correccional N°9.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 700 dólares, 92.100 pesos y la moto utilizada en la fuga. Según la investigación, el sospechoso también estaba vinculado con otro robo bajo la modalidad arrebato ocurrido el 4 de mayo en Villa Crespo.

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