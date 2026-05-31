Netanyahu eligió al arquitecto del misil Arrow 3 como nuevo asesor de Seguridad Nacional de Israel

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nombró este domingo a Shmuel Ben Ezra como asesor de Seguridad Nacional y director del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que había permanecido cubierto de manera interina durante los últimos siete meses. Ben Ezra, físico de formación con estudios de posgrado en física aplicada y administración de empresas, acumula más de treinta años de experiencia en tecnología armamentística y en el aparato de inteligencia del Estado hebreo. La oficina del primer ministro no informó sobre la fecha de toma de posesión formal.

El recién designado es el responsable técnico detrás del misil interceptor Arrow 3, el sistema de defensa antimisiles más sofisticado de Israel. En 2017, el Ministerio de Defensa israelí le concedió el Premio de Defensa del Estado precisamente por ese desarrollo. El Arrow 3, cofinanciado con Estados Unidos, opera fuera de la atmósfera terrestre —a altitudes superiores a 100 kilómetros— y destruye misiles balísticos mediante impacto cinético directo, sin utilizar carga explosiva. El sistema demostró su eficacia durante los ataques iraníes con misiles balísticos, lo que multiplicó el interés internacional por adquirirlo. En 2023, Alemania firmó un contrato por 3.600 millones de dólares para incorporarlo a su arquitectura defensiva, en la mayor exportación militar de la historia de Israel.

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Antes del nombramiento, Ben Ezra ejercía como jefe de Tecnología, Operaciones y Ciberseguridad del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, donde permaneció cuatro años con rango equivalente al de general de división. La oficina de Netanyahu lo describió como poseedor de “pensamiento innovador y profundo conocimiento del mundo de la seguridad y la tecnología”, y subrayó su dilatada experiencia de coordinación con funcionarios de Estados Unidos y otros países. Netanyahu señaló que Ben Ezra contribuirá a consolidar a Israel “como potencia tecnológica mundial”, frase que ilustra el perfil deliberadamente técnico de la elección y la prioridad que el primer ministro otorga a la dimensión científica e industrial de la seguridad.

Un interceptor de misiles balísticos "Arrow 3" se observa durante su lanzamiento de prueba cerca de Ashdod el 10 de diciembre de 2015 (REUTERS/Amir Cohen)

Ben Ezra sustituye a Gil Reich, que había ocupado el cargo de forma interina desde que Tzachi Hanegbi fue destituido el 21 de octubre de 2025. Hanegbi, veterano del Likud y figura de confianza de Netanyahu durante décadas, fue apartado en medio de desacuerdos sobre la conducción de la guerra en Gaza. Según informaciones de medios israelíes recogidas por AFP, el ex asesor se opuso al lanzamiento de la operación “Carrozas de Gedeón 2” y cuestionó la postura del gobierno de rechazar un cese el fuego a cambio de la liberación de diez rehenes. Al ser relevado, Hanegbi pidió públicamente que se abriera una investigación exhaustiva sobre los fallos que permitieron la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que reconoció haber tenido parte.

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El nombramiento de Ben Ezra llega en un momento de alta tensión en varios frentes simultáneos. Israel mantiene operaciones militares activas en el sur del Líbano, mientras las negociaciones con Irán en torno a un eventual acuerdo nuclear atraviesan una fase crítica, con el Estrecho de Ormuz como variable geopolítica de fondo. En ese contexto, la decisión de colocar a un experto en sistemas de interceptación y ciberseguridad al frente del Consejo de Seguridad Nacional transmite una señal inequívoca sobre la orientación de Netanyahu: la disuasión tecnológica como eje central de la política de seguridad israelí en el período que se abre.