Tras la llegada de Otamendi, River Plate avanza por el segundo futbolista de Europa que pretende Coudet: los millones que ofertó

Tras la llegada de Nicolás Otamendi, River Plate avanza por la contratación de Mauro Arambarri

River presentó una oferta formal de 3,5 millones de euros por Mauro Arambarri, el volante central uruguayo del Getafe español que Eduardo Coudet solicitó como refuerzo para la segunda mitad de 2026. La propuesta, enviada al club madrileño en las últimas horas, se suma a la reciente incorporación de Nicolás Otamendi y marca el segundo movimiento concreto del mercado de pases del Millonario en este período.

La oferta de River Plate contempla 3.500.000 euros más bonos por el 50% del pase que pertenece al Getafe, aunque la cifra está por debajo de los 6 millones que el club español había fijado como precio inicial. Desde Núñez confían en que la brecha pueda reducirse si el equipo madrileño muestra disposición a negociar, algo que el propio Arambarri facilitaría: el mediocampista ya manifestó a las autoridades del Getafe su intención de ser transferido y habría acordado de palabra con el club argentino un contrato de tres años y medio, con vínculo hasta diciembre de 2030.

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Mauro Wilney Arambarri Rosa, nacido el 30 de septiembre de 1995 en Salto, Uruguay, lleva nueve temporadas en el Getafe, donde disputó 268 partidos oficiales y convirtió 22 goles, 16 de ellos en las últimas dos temporadas. El mediocampista fue titular en la campaña que llevó al equipo madrileño al sexto puesto de La Liga y a la clasificación para la Conference League 2026/27. Su contrato con el club español vence en junio de 2028.

La distribución del pase del jugador añade una capa de complejidad a la operación: el 50% pertenece al Getafe, el 30% al Boston River de Uruguay —a través de un grupo empresario— y el 20% restante al propio futbolista. La porción correspondiente al jugador ya estaría acordada con River, mientras que la participación del club uruguayo deberá negociarse por separado.

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Mauro Arambarri es un futbolista uruguayo que se desempeña como mediocampista central en el Getafe de España (REUTERS/Albert Gea)

El interés de Eduardo Coudet en Arambarri responde a una necesidad concreta en el esquema del Millonario. El entrenador solo cuenta con Aníbal Moreno y el juvenil Lucas Silva para el puesto de volante central de contención, ya que Fausto Vera cumple una función más adelantada y Kevin Castaño y Giuliano Galoppo no están en los planes del técnico para esa posición. Coudet conoce a Arambarri de sus años en la Liga española y lo considera el perfil adecuado para ese rol.

Las negociaciones entre ambos clubes se desarrollan en paralelo a otro acuerdo ya cerrado: el pase del defensor Sebastián Boselli al Getafe por un millón de euros por el 60% de su ficha, con contrato hasta 2030. River retuvo un 10% del pase del jugador de 22 años, mientras que Defensor Sporting conserva el 30% restante. Esa operación aceitó el canal de comunicación entre las dirigencias y facilitó el avance por Arambarri.

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El volante charrúa acumula 20 partidos con la selección de Uruguay desde su debut en 2020, aunque no integra la lista de 26 convocados que Marcelo Bielsa presentó para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Surgido en Defensor Sporting, también pasó por el Girondins de Bordeaux de Francia antes de recalar en el Getafe en 2017.

El objetivo de la dirigencia riverplatense es que Arambarri esté disponible para la pretemporada que el plantel realizará en Alicante, España, a partir del 21 de junio. River aguarda la respuesta formal del Getafe en las próximas 48 horas para avanzar con los trámites médicos y la documentación.

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