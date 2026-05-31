Cuenta DNI: una por una, todas las promociones y los beneficios para junio 2026

Cuenta DNI renovó su amplia gama de descuentos y beneficios para junio de 2026.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, anunció la renovación de sus beneficios y descuentos en junio para millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires. Esta actualización incluye propuestas para comercios de cercanía, supermercados, ferias, mercados bonaerenses y nuevas opciones en gastronomía y otros sectores, según informó la entidad financiera.

Entre los puntos más destacados de la nueva etapa se encuentra el regreso de la promoción en garrafas, un incentivo que suele presentarse con la llegada de las bajas temperaturas. El banco confirmó que la medida busca acompañar a las familias en el invierno y facilitar el acceso a insumos básicos. “La promo en garrafas es uno de los beneficios más valorados por la comunidad, especialmente en esta época del año”, señalaron desde el Banco Provincia.

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Además, la promoción más utilizada por los usuarios de Cuenta DNI, la que aplica a comercios de barrio, actualizó su tope de descuento semanal. Ese límite pasó de $5.000 a $6.000, ampliando el margen de ahorro para quienes realizan compras habituales en negocios de proximidad. “Con este aumento, las personas pueden optimizar las compras de todos los días”, explicaron desde la entidad.

El esquema de beneficios contempla la posibilidad de acceder a un ahorro mensual que supera los $170.000 para quienes aprovechan todas las promociones disponibles. Este cálculo no incluye los descuentos en librerías ni en perfumerías, rubros donde las promociones no tienen tope de reintegro, ni las ofertas de supermercados, algunas de las cuales también carecen de límite. “El ahorro real varía según el uso que cada persona le da a la app”, puntualizaron voceros de la billetera digital.

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Las ofertas contemplan comercios de cercanía, gastronomía, ferias, supermercados, librerías, farmacias y universidades.

Otra de las propuestas que se mantiene vigente es el descuento adicional del 5% para jubilados en ciertos días y cadenas de supermercados. En estos casos, el tope de reintegro se ubica en $5.000 por persona. “Para los adultos mayores, este beneficio marca una diferencia significativa en la economía diaria”, afirmaron fuentes del sector.

La estrategia de Cuenta DNI apunta a reforzar el vínculo con su comunidad de clientes, que en los últimos meses mostró un crecimiento sostenido en el uso de la app para pagos y transferencias: “La incorporación y el ajuste de beneficios responde a la demanda de los usuarios, que buscan alternativas para hacer rendir más su dinero en un contexto de inflación”.

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Una por una, todas las promociones de Cuenta DNI

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Nuevo tope de $6.000 por semana , que se alcanza con $30.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Nuevo beneficio en Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.