Actualización opcional de Windows 11 promete multiplicar el rendimiento hasta en un 70%

Uno de los aspectos centrales de esta actualización es el nuevo mecanismo denominado Perfil de baja latencia. MICROSOFT

Una nueva actualización opcional para Windows 11, identificada como KB5089573, promete incrementar de manera sustancial el rendimiento del sistema operativo, con mejoras de hasta el 70% en la interacción con su interfaz y hasta el 40% al abrir aplicaciones.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Microsoft por revertir la percepción negativa que ha acompañado a Windows 11 desde su lanzamiento, especialmente en lo que respecta a la experiencia de usuario y la integración de inteligencia artificial en áreas poco solicitadas.

PUBLICIDAD

La actualización introduce innovaciones como el Perfil de baja latencia, que ajusta la frecuencia del procesador para agilizar tareas cotidianas y busca sentar nuevas bases para la evolución del sistema hasta 2027.

Para realizar la instalación, basta con ingresar a la sección Windows Update. MICROSOFT

Cómo la actualización KB5089573 mejora el rendimiento de Windows 11

La actualización KB5089573 se ha presentado como un paso clave dentro del llamado proyecto K2 de Microsoft, un plan estructurado por fases que apunta a mejorar progresivamente el funcionamiento de Windows 11.

El objetivo es claro: recuperar la confianza de los usuarios que han percibido una sucesión de parches que no solucionaban los problemas de raíz y, en ocasiones, generaban nuevos inconvenientes.

Uno de los aspectos centrales de esta actualización es el nuevo mecanismo denominado Perfil de baja latencia. Este sistema incrementa temporalmente, hasta por tres segundos, la frecuencia de la CPU cuando detecta acciones consideradas relevantes, tales como abrir una aplicación, iniciar una búsqueda de archivos, acceder al menú de inicio o utilizar el explorador de archivos.

PUBLICIDAD

La actualización KB5089573 se ha presentado como un paso clave dentro del llamado proyecto K2 de Microsoft. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que el resultado directo es una mayor fluidez y velocidad en tareas que forman parte de la rutina diaria del usuario.

Pruebas realizadas por el medio Windows Latest han mostrado que la interacción con la interfaz del sistema operativo puede experimentar una mejora de hasta el 70%, mientras que el tiempo para abrir aplicaciones puede reducirse hasta en un 40%. Estos datos reflejan la magnitud del cambio que Microsoft busca implementar mediante esta actualización opcional.

PUBLICIDAD

Instalación de la actualización KB5089573 en equipos con Windows 11

A pesar de que la actualización fue inicialmente liberada en mayo dentro del programa Insider, actualmente cualquier usuario de Windows 11 puede instalarla sin necesidad de formar parte de dicho programa. El proceso de instalación es sencillo y accesible desde el menú de configuración del sistema.

El resultado directo es una mayor fluidez y velocidad en tareas que forman parte de la rutina diaria del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar la instalación, basta con ingresar a la sección Windows Update y activar la opción para recibir las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles. Con esta función habilitada, solo es necesario buscar nuevas actualizaciones y seleccionar la KB5089573 cuando aparezca en la lista.

PUBLICIDAD

Una vez descargada e instalada, el equipo debe reiniciarse para que los cambios tengan efecto, sin necesidad de realizar configuraciones adicionales, ya que las mejoras se activan automáticamente tras el reinicio.

Mejoras adicionales incluidas en la actualización de Windows 11

Además de las mejoras directas en el rendimiento, la actualización KB5089573 introduce optimizaciones en el audio y en el Administrador de tareas, así como ajustes en la aplicación Cámara.

Una de las características principales de Windows 11 es la función Diseños de acople (Snap Layouts). MICROSOFT

Estos cambios están orientados a pulir distintos aspectos del sistema operativo, ampliando el alcance de la actualización más allá de la simple velocidad o capacidad de respuesta.

Es relevante señalar que esta actualización no está disponible para versiones anteriores del sistema operativo, como Windows 10, lo que refuerza el enfoque de Microsoft en evolucionar exclusivamente la última versión de su plataforma.

La hoja de ruta presentada bajo el proyecto K2 establece que las mejoras continuarán de forma escalonada hasta 2027, con el propósito de consolidar la propuesta de valor de Windows 11 entre sus usuarios y enfrentar los desafíos que han marcado su trayectoria desde el lanzamiento inicial.

PUBLICIDAD