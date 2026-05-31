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El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Después de meses en Turquía, finalmente los dos niños que el actor tuvo con la China Suárez están en Buenos Aires. El momento de unión con sus hermanos mayores y la contundente frase que eligió el artista

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Benjamín Vicuña junto a todos sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez (Instagram)
Benjamín Vicuña junto a todos sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez (Instagram)

Benjamín Vicuña disfruta de un reencuentro esperado. Este domingo, el actor chileno publicó una imagen que conmovió en las redes: se puede ver a sus cinco hijos caminando juntos por una vereda de Buenos Aires. En la foto, Bautista, el mayor, toma de la mano a Amancio, mientras Magnolia gesticula y cuenta algo a su lado. Beltrán y Benicio encabezan el grupo, todos juntos en una postal que resume la familia ensamblada que Vicuña logró construir. El actor acompaña la imagen con una frase de Albert Camus: “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”. En el gesto se revela el orgullo y la satisfacción del actor al ver a todos sus hijos unidos, a pesar de la distancia que los separa en la vida cotidiana.

El reencuentro tuvo un valor especial. Magnolia y Amancio, los menores, pasaron varios meses lejos de su padre. Viven en Turquía junto a su madre, la China Suárez, quien acompaña a su pareja Mauro Icardi, jugador del Galatasaray en Estambul. La mayor de la actriz, Rufina Cabré, también reside en el país europeo, y los tres niños ya están escolarizados allí. Magnolia y Amancio volvieron a la Argentina en compañía de su niñera, mientras su madre e Icardi disfrutan de un viaje por Japón. El regreso permitió el reencuentro no solo con Vicuña sino también con sus hermanos Bautista, Beltrán y Benicio, hijos de Pampita.

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La imagen compartida por el actor chileno no solo muestra a los cinco chicos reunidos, sino que encierra un mensaje de unidad familiar. La instantánea, tomada en una vereda típica porteña, captura a los hermanos caminando juntos, cada uno en su lugar, sin jerarquías ni distancias. El actor elige no aparecer en la foto, pero sí en el mensaje: la familia ensamblada es motivo de orgullo y alegría, incluso cuando las diferencias con la expareja persisten.

Los hijos de Benjamín Vicuña se reecontraron después de meses de distancia (Instagram)
Los hijos de Benjamín Vicuña se reecontraron después de meses de distancia (Instagram)

El regreso de Magnolia y Amancio se produce mientras la China Suárez y Mauro Icardi emprenden un viaje por Japón, junto a la madre de la actriz y su pareja. Japón representa un destino soñado para Suárez, quien nunca había visitado el país. Según rumores, la pareja planea continuar sus vacaciones en las Islas Maldivas. El destino elegido por Icardi remite a su historia personal, ya que en el pasado llevó a Wanda Nara —madre de sus hijas Isabella y Francesca— a ese mismo lugar tras una etapa de reconciliación.

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La vida de Magnolia y Amancio gira ahora en torno a Turquía. Los niños tienen su rutina en Estambul, vinculados a la vida profesional de Icardi y la decisión de la China Suárez de acompañarlo. El futuro del futbolista aún genera incertidumbre, ya que su contrato con el Galatasaray vence en mayo y no se conoce su próximo destino.

En medio de las noticias sobre la familia, surgieron unas declaraciones que la China hizo como testigo de Icardi en el juicio que mantiene con su expareja Wanda. Allí,la actriz aseguró que sus hijos “tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”. Benjamín Vicuña, consultado por Intrusos, respondió con asombro: “¿Dijo eso? Bueno… son opiniones”. El actor eligió no polemizar, pero la incomodidad ante la exposición de su vida privada resultó notoria.

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La China Suárez y Mauro Icardi continúan sus vacaciones en Japón mientras Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos pequeños (Instagram)

Vicuña sostiene una postura clara frente a la atención mediática y los rumores. Decide priorizar el bienestar de sus hijos por encima de cualquier conflicto adulto. “Lo importante es que mis hijos estén bien”, expresa al ser consultado. El actor evita los enfrentamientos públicos, prefiere no alimentar versiones y busca preservar la intimidad familiar. “Son cosas que se manejan en privado, son mis hijos y son temas que manejamos con la familia”, suele afirmar.

“Me hablo con ellos todos los días”, comentó en esa oportunidad. Confesó que extraña mucho a Magnolia y Amancio y reconoció que la comunicación digital es ahora su principal herramienta de cercanía. “No te la voy a caretear. Los extraño muchísimo, son tiempos muy largos”, admitió sin rodeos.

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