Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán en un atractivo duelo por el pase a octavos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata se enfrenta a Rosario Central

El duelo entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central por los 16avos de final de la Copa Argentina se disputará este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y el árbitro designado para impartir justicia será Leandro Rey Hilfer.

El equipo platense arriba a este compromiso tras lograr una clasificación agónica a los octavos de final de la Copa Libertadores, venciendo 1-0 a Independiente Medellín con un gol de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. En Copa Argentina, Estudiantes accedió a los 16avos tras golear 4-0 a Ituzaingó, mientras que en el Torneo Apertura fue eliminado en octavos por Racing. El momento del equipo se encuentra atravesado por la reciente clasificación internacional y el deseo de avanzar en el certamen local.

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Por su parte, el conjunto dirigido por Jorge Almirón llegó a esta instancia tras derrotar 2-0 a Sportivo Belgrano. En el ámbito internacional, el equipo rosarino finalizó segundo en el Grupo H de la Copa Libertadores pese a la reciente derrota ante Independiente del Valle en Ecuador. En el Torneo Apertura, Central alcanzó las semifinales, donde cayó por la mínima frente a River.

El último enfrentamiento elevó la tensión entre ambos equipos, tras lo ocurrido en el Torneo Clausura 2025. En esa ocasión, la rivalidad se incrementó cuando el Pincha realizó un pasillo de espaldas en protesta por la designación de Rosario Central como campeón de Liga. El episodio sumó un condimento especial a la previa de este nuevo cruce donde ambos buscan avanzar. En la siguiente instancia, el vencedor se enfrentará al ganador del partido entre Barracas Central y Huracán.

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Posibles formaciones:

Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquin Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

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Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 15:30

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

TV: TyC Sports

Así está el cuadro de la Copa Argentina:

El cuadro de los cruces de la Copa Argentina 2026