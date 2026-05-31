Guatemala

Trasladan a Jesús “Chuma” a la capital de Guatemala para continuar su proceso de extradición

El presunto narcotraficante fue capturado bajo fuertes medidas de vigilancia y transportado en aeronave oficial, como parte de un proceso judicial solicitado por instancias de justicia de Estados Unidos.

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Las autoridades trasladaron a Jesús “Chuma” a la Ciudad de Guatemala bajo estrictas medidas de seguridad tras su arresto por narcotráfico./ (PNC de Guatemala)
Las autoridades trasladaron a Jesús “Chuma” a la Ciudad de Guatemala bajo estrictas medidas de seguridad tras su arresto por narcotráfico./ (PNC de Guatemala)

Las autoridades guatemaltecas trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad a Jesús “N”, alias “Chuma”, desde Playa Grande, Ixcán, Quiché, hacia la Ciudad de Guatemala, luego de su arresto por su presunta participación en delitos de narcotráfico. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido es señalado de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, droga que presuntamente habría sido destinada al mercado estadounidense.

El operativo de traslado de Jesús “Chuma” se realizó por aire, con el apoyo de una aeronave de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (UNAGOB) y bajo la custodia de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), quienes escoltaron al extraditable hasta su ingreso a tribunales. El Ministerio de Gobernación (MinGob) informó que el arresto se efectuó en cumplimiento de una orden judicial emitida a petición de las autoridades de Estados Unidos, país que lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico transnacional.

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De acuerdo con la PNC, la orden de captura señala a “Chuma” por dos cargos principales: conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento e intención de que la droga fuera importada ilegalmente a Estados Unidos y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la misma finalidad. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran al detenido fuertemente custodiado durante su traslado, un reflejo del nivel de riesgo atribuido a la operación.

Jesús “Chuma” es acusado de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos./ (PNC de Guatemala)
Jesús “Chuma” es acusado de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos./ (PNC de Guatemala)

Con esta detención, Jesús “Chuma” se convierte en el extraditable número 27 bajo la actual administración, según datos proporcionados por las autoridades guatemaltecas. Su caso se suma a la lista de nacionales solicitados por la justicia estadounidense por cargos similares, lo que evidencia la presión internacional y los esfuerzos locales para combatir el tráfico de drogas.

Los últimos meses han estado marcados por un incremento en las extradiciones de guatemaltecos por delitos de narcotráfico. En marzo de 2026, Elmer Antonio Pancan Barrios, alias “Chepio”, fue extraditado a Texas tras ser acusado de conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia de ese país. En enero, Adelfo Federico Valdez Santos (“Lico Valdez”), Pedro Pablo Oliva Catalan (“Peke”) y Kelvin David Beron Ramirez (“Catracho”) fueron enviados a Estados Unidos también por delitos de tráfico internacional de drogas, conforme a reportes oficiales estadounidenses. Mientras que en junio de 2025, Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga (“Chipi”) y Allan Mendoza (“Carnes”) fueron extraditados al Distrito de Columbia, y en septiembre de ese año, Roberto Carlo Giron Hernandez fue llevado a Miami para enfrentar cargos federales por conspiración para importar cocaína.

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Según datos recopilados por The Riotimes Online y el Gordon Institute de la Universidad Internacional de la Florida, el gobierno de Guatemala ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico desde la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia. El país declaró sucesivos estados de prevención en departamentos fronterizos, lo que permitió operativos conjuntos de la PNC y el Ejército, la destrucción de laboratorios y el decomiso de cargamentos récord de droga. Las autoridades reportaron un incremento de 325% en las incautaciones de cocaína en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, superando las cinco toneladas, y un aumento del 735% en las extradiciones hacia Estados Unidos en el mismo periodo.

Estados Unidos solicitó la extradición de 'Chuma' por delitos relacionados con el narcotráfico transnacional, según el Ministerio de Gobernación./ (PNC de Guatemala)
Estados Unidos solicitó la extradición de 'Chuma' por delitos relacionados con el narcotráfico transnacional, según el Ministerio de Gobernación./ (PNC de Guatemala)

El endurecimiento de la política antidrogas incluyó la implementación de la operación Cinturón de Fuego, que desplegó a fuerzas especiales en las rutas de tránsito de droga y permitió a Guatemala mantener más de un año sin registros de aterrizajes de aeronaves ilegales en su territorio. Además, el país estableció acuerdos de cooperación con Estados Unidos para la realización de operativos conjuntos, aunque el gobierno guatemalteco aclaró que no existen autorizaciones para despliegues de tropas extranjeras en suelo nacional.

La captura y traslado de “Chuma” se produce en un contexto de colaboración reforzada entre las autoridades de Guatemala y Estados Unidos, con el objetivo de desarticular las redes de tráfico de drogas y responder a la presión internacional para frenar el flujo de estupefacientes hacia Norteamérica. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, tras su llegada a la capital, el detenido fue puesto a disposición de los tribunales para la continuación del proceso de extradición.

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