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Video: la nueva canción que adoptó la selección argentina detrás del sueño del bicampeonato mundial

El elenco nacional albiceleste arribó a tierras estadounidenses para la preparación de cara al Mundial

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El plantel ya está en tierras estadounidenses

Gran parte del plantel de la selección argentina ya aterrizó en Estados Unidos para afrontar la preparación de cara al Mundial 2026 y los jugadores dejaron ver que ya tienen su banda sonora para el certamen. Durante el traslado desde el aeropuerto hacia el hotel de concentración en Kansas City, los futbolistas revelaron en redes sociales el tema elegido: “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)”, del dúo de cumbia La T y La M.

Fue el zaguero Nicolás Otamendi quien mostró en su cuenta de Instagram parte del trayecto y la elección de la pieza musical, que muy probablemente será el hit elegido por el elenco nacional.

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La canción forma parte de “Tierra de Campeones: Del Agradecimiento a la Nueva Ilusión”, un EP de tres temas que el dúo lanzó con la previa mundialista como marco. El trabajo incluye “Hoy juega la Argentina”, “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)” y “Argentino yo soy”.

Una multitud recibió al equipo

El EP llegó como continuación de “Pa’ La Selección”, la canción que el mismo grupo popularizó durante la consagración en Qatar 2022. Antes del lanzamiento, La T y La M grabó un video junto a jugadores de la Scaloneta que anticipó el estreno y encendió la expectativa entre los hinchas. Esa producción fue el puente entre el éxito en Medio Oriente y este nuevo intento del dúo por musicalizar la ilusión mundialista.

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La elección del plantel se conoció en pleno viaje: 18 de los 26 convocados aterrizaron en suelo estadounidense el 31 de mayo a las 13:19 (hora argentina), tras partir desde el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza durante la madrugada. El grupo incluye a Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, además del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Una vez en tierras estadounidenses, se pudo observar a un gran grupo de aficionados agolpados que le dieron la bienvenida al elenco albiceleste que buscará defender el título.

Lionel Messi se sumará directamente en Estados Unidos, al igual que Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Facundo Medina y Lautaro Martínez. Lisandro Martínez y Emiliano Martínez viajaron juntos y lo mostraron en redes; el arquero dejó ver el vendaje en su mano derecha por la fractura de un dedo.

Los entrenamientos oficiales arrancan el lunes 1 de junio en el Compass Minerals National Performance Center, el predio de Sporting Kansas City. Antes del debut, Argentina disputará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn. El estreno mundialista está programado para el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

LA LETRA COMPLETA DE “TIERRA DE CAMPEONES”

Ustedes en la cancha, y nosotros en los tablones

Dejando la vida por el pueblo y los colores

Esto es Argentina, esto es tierra de campeones

Yo le doy las gracias a todos los jugadores

Por traer la Copa y también por representar

Por bancar la parada cuando todo andaba mal

Eran diez de arena y veinte de cal

Y, con mucho huevo, nos trajeron el Mundial

Es que, por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos

Tierra de trabajadores buscando el peso

De la gente que confía en el proceso

De la que busca el progreso

Es que por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos

Tierra de trabajadores buscando el peso

De la gente que confía en el proceso

Vos sabés que estamos en eso

Hoy, mi Selección está muy bien representada

Son pibes con hambre que vinieron de la nada

Si pinta la bronca, al toque ponen la cara

En cada partido, salen a capa y espada

Y no me importa lo que digan todos esos periodistas

Al diario del lunes, no creo que se resistan

Me importa un carajo, yo soy de Argentina

Y voy a alentarte hasta donde me dé la vida

Es que por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos

Tierra de trabajadores buscando el peso

De la gente que confía en el proceso

Vos sabés que estamos en eso

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