La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

En un encuentro con su círculo íntimo, Verónica Lozano le dio la bienvenida a un nuevo año de su vida y sopló las velas junto a su hija (Instagram)

Los últimos meses fueron pura celebración para Verónica Lozano. A la consagración en los Martín Fierro de la Moda 2026 como Mejor estilo en conducción femenina y el reciente galardón en la edición dedicada a la televisión, donde se llevó la estatuilla en la categoría de Magazine, se sumó un nuevo motivo de alegría: su cumpleaños número 56. Este fin de semana, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) celebró su día rodeada de familia, amigos cercanos y colegas del medio en una velada que combinó emoción, risas y un clima de festejo íntimo.

El escenario elegido fue un restaurante porteño de gastronomía japonesa, donde la ambientación cálida y el despliegue de una cava de vinos como telón de fondo aportaron el marco ideal para una noche inolvidable. Verónica estuvo acompañada por su hija Antonia, fruto de su relación con Corcho Rodríguez, quien también fue parte de la reunión y se mostró muy cercano a su esposa durante toda la velada. Entre los invitados destacados estuvieron figuras como Pía Shaw y Analía Franchín, colegas de Telefe, además de amigas y referentes de su círculo más íntimo.

PUBLICIDAD

La conductora sonríe al abrazar a su hija en su cumpleaños, rodeada de festivos pasteles con velas encendidas en un ambiente íntimo

Verónica compartió un tierno momento junto a su pareja, Corcho Rodríguez tras soplar las velitas de la torta

La conductora compartió con sus seguidores de Instagram una selección de postales bajo el título “Postales de mis 56”, en un álbum digital que retrata desde la previa hasta el cierre del festejo. Las fotos muestran distintos momentos: desde el tradicional canto de feliz cumpleaños hasta los abrazos con amigas y el brindis con el Corcho, con quien posó abrazada en varias imágenes, reflejando la buena sintonía y el vínculo familiar. No faltaron los retratos de grupo, con una larga mesa repleta de mujeres sonrientes y mesas decoradas con tortas de distintos colores y flores frescas, aportando un toque especial a la ambientación.

Uno de los hitos del festejo fue el momento de soplar las velitas de una de sus tres tortas, registrado por Pía en un video que circuló en las redes. En las imágenes, Lozano apareció de pie frente a una de ellas, decorada con flores, rodeada por familiares y amigas, mientras Antonia la miraba con una sonrisa cómplice. La secuencia, que resume la energía positiva de la noche, muestra a Verónica disfrutando del ritual y recibiendo el cariño de los presentes.

PUBLICIDAD

Verónica Lozano sonríe junto a un grupo de amigas, entre las que se destacó Analía Franchín, en una cena especial para celebrar su cumpleaños

Durante la velada, Lozano compartió risas y momentos de cercanía junto a sus invitados, entre ellos Pía Shaw

Las fotos grupales también tuvieron lugar destacado. En una de las imágenes, Verónica posa junto a un nutrido grupo de amigas, todas vestidas mayormente de negro, en una postal que transmite unidad y alegría. En otra, se la pudo apreciar entre Shaw y Franchín, compartiendo risas y posando frente a la cámara. El menú, la ambientación y la música completaron una noche pensada al detalle, donde la protagonista se mostró relajada, cercana y agradecida.

La celebración se traladó a las redes sociales. A los mensajes de colegas y amigos como Rodrigo Lussich, Ángela Leiva, Nancy Dupláa, Floppy Tesouro y Evangelina Anderson, se sumaron los saludos de miles de fanáticos que inundaron la publicación con mensajes como “Feliz cumple reina del mar”, “Feliz cumple, Verito”, “Feliz cumple bella”, “Que sea un año lleno de salud y buenos momentos” y “Felicidades Verito”. El clima de afecto y gratitud se replicó en cada rincón de la noche, con Verónica agradeciendo los saludos y compartiendo instantes significativos de la velada.

PUBLICIDAD

Verónica Lozano posa sonriente junto a Corcho Rodríguez en la celebración de su cumpleaños, mostrando un momento de alegría y afecto

Verónica Lozano festeja su cumpleaños junto a amigos, posando alegremente frente a una bodega y tres tortas de celebración (Instagram)

El cumpleaños de Verónica Lozano fue, en definitiva, el broche de oro para un presente profesional y personal pleno de logros y afectos. La conductora, que viene de sumar galardones y reconocimientos tanto en moda como en televisión, eligió celebrar en un entorno íntimo, rodeada de quienes la acompañan en la vida y en el trabajo. Las postales que circularon en redes confirmaron lo que muchos ya sabían: Verónica vive un gran momento, disfruta cada etapa y celebra con los suyos cada nuevo comienzo.