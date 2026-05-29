La actualización más reciente de OndaChannels habilita por primera vez la compatibilidad total con Android Auto. (Imagen ilustrativa)

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento gracias a la incorporación de OndaChannels, una aplicación reconocida por su amplia oferta de emisoras y su funcionamiento gratuito.

La llegada de esta app al entorno de los vehículos responde a una demanda sostenida por parte de conductores de diferentes países, quienes buscaban una forma sencilla y legal de acceder a una programación variada durante sus trayectos.

La actualización más reciente de OndaChannels habilita por primera vez la compatibilidad total con Android Auto, situando a la herramienta como una alternativa versátil para quienes buscan entretenimiento y actualidad en ruta.

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento gracias a la incorporación de OndaChannels. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OndaChannels en Android Auto: nueva era para la radio en el coche

El lanzamiento de OndaChannels para Android Auto marca un avance relevante en la experiencia de los usuarios al volante. Esta novedad, muy solicitada entre quienes utilizan el sistema operativo de Google para vehículos, permite que la app se integre de manera directa con el panel del coche.

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De este modo, los conductores pueden navegar y reproducir emisoras de radio sin complicaciones técnicas ni riesgos, aprovechando todas las funcionalidades que ya disfrutaban en sus teléfonos móviles.

La actualización identificada como v2026.05.1 ya puede descargarse desde las principales tiendas de aplicaciones para Android. Entre sus novedades destaca el soporte oficial para Android Auto, que permite escuchar decenas de emisoras de radio mientras se conduce.

Android Auto replica las aplicaciones de tu teléfono en la pantalla del vehículo. (Google)

El equipo de desarrollo ha trabajado para que la transición entre la interfaz del móvil y la del vehículo sea fluida, manteniendo un uso intuitivo y seguro para los usuarios.

OndaChannels continúa ofreciendo acceso gratuito a más de 1.000 emisoras de radio de temáticas, géneros y países diversos. La aplicación facilita la exploración de distintas opciones para que cada usuario encuentre la programación que más se ajusta a sus preferencias.

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Ahora, este proceso puede realizarse desde la pantalla del automóvil, ampliando las posibilidades de entretenimiento y compañía durante los desplazamientos.

El equipo detrás de OndaChannels ha informado que la integración con Android Auto se encuentra en una fase experimental. Esto implica que podrían surgir errores de funcionamiento y, por ello, han habilitado su canal de Discord para que los usuarios puedan compartir sugerencias o problemas.

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Así puedes actualizar tu Android Auto. (Foto: Captura de Play Store)

Mejoras y nuevas funciones en la aplicación OndaChannels

Además de la esperada compatibilidad con Android Auto, la última versión de OndaChannels introduce otras funcionalidades y ajustes que optimizan el uso de la plataforma.

Entre estas novedades se encuentra la posibilidad de ocultar emisoras que no resulten de interés, una opción que, si bien está limitada en la versión gratuita, permite a los usuarios personalizar parcialmente su experiencia de escucha.

La aplicación también incorpora una guía EPG (Guía Electrónica de Programas) actualizada en tiempo real. Esto facilita el acceso a la programación de cada emisora mientras se reproduce, brindando información precisa sobre los contenidos disponibles en cada momento.

La aplicación también incorpora una guía EPG (Guía Electrónica de Programas) actualizada en tiempo real. Europa Press

Se han realizado ajustes para mejorar la legibilidad de esta guía, así como para señalar de manera clara la selección activa durante la configuración de preferencias.

En respuesta a comentarios de los usuarios, se han solucionado problemas relacionados con la publicidad. Anteriormente, los anuncios presentaban errores que podían afectar la experiencia de uso, pero estos inconvenientes han sido corregidos en la nueva versión.

Asimismo, OndaChannels ha actualizado sus librerías internas y ha modificado los requisitos técnicos, estableciendo como condición necesaria contar con Android 6 o superior para instalar y utilizar la app.

Los conductores pueden navegar y reproducir emisoras de radio sin complicaciones técnicas ni riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones seguras para descargar OndaChannels en Android y otras plataformas

Quienes deseen instalar OndaChannels cuentan con varias alternativas oficiales para obtener la aplicación de manera segura. La primera opción es buscar la app directamente en Google Play, la tienda de aplicaciones más utilizada por usuarios de Android.

Otra posibilidad es recurrir a Huawei AppGallery, orientada a quienes poseen dispositivos de esta marca, así como Amazon Appstore, recomendada para equipos que funcionan con Fire OS.

Como alternativa adicional, es posible acceder a la página web oficial de OndaChannels y descargar el archivo de instalación desde los servidores propios del desarrollador.

Esta vía garantiza la obtención de la versión más actualizada y libre de riesgos. Se desaconseja recurrir a fuentes de terceros o sitios no verificados, ya que esto podría exponer a los usuarios a posibles infecciones o problemas de seguridad.

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