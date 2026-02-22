Banca, abogados y programadores en alerta: la IA acelera el recorte de empleos

Según el Libro Blanco sobre la IA y la abogacía, la irrupción tecnológica está dando lugar a nuevos roles y a la transformación de funciones tradicionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Banca, abogacía, logística y software ya advierten el impacto de la IA en el empleo. El avance de la inteligencia artificial está reconfigurando el mercado laboral, en particular en sectores donde las tareas repetitivas y la automatización predominan. Mientras algunos trabajos afrontan un futuro incierto, otros roles se reconvierten, impulsando la necesidad de adaptación en empresas y profesionales.

Sectores más afectados por la automatización y la IA en el empleo

El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial está transformando la estructura laboral de múltiples industrias. Según la consultora estratégica McKinsey, cerca del 40% de los empleos actuales en Estados Unidos presentan un alto potencial de automatización.

Este fenómeno afecta especialmente a los trabajos de oficina y a las actividades rutinarias realizadas frente a un ordenador, que parecen encaminadas al declive.

La banca, los programadores de software, la logística y la abogacía encabezan la lista de los sectores más vulnerables a la automatización. Además, se prevé una oleada de ajustes en áreas como atención al cliente, administración, contabilidad, producción y funciones públicas susceptibles de ser reemplazadas por soluciones digitales avanzadas. Otros empleos en riesgo incluyen cajeros de supermercado, corredores de seguros y agentes de viaje.

Frente a este panorama, hay ocupaciones que, por su naturaleza manual o por requerir alta precisión, parecen más protegidas. Entre ellas se encuentran los peluqueros, cirujanos, dentistas y terapeutas del masaje, según el consenso recogido por elEconomista.es.

La banca ante la reconversión laboral por inteligencia artificial

El sector bancario destaca como uno de los más expuestos al reemplazo de personal por sistemas automáticos y agentes basados en IA. Las fuentes del ámbito financiero estiman que la reducción de plantillas podría alcanzar el 15% en las principales entidades.

Las tareas relacionadas con el servicio al cliente —interno y externo— son las primeras en verse desplazadas por chatbots y soluciones digitales, mientras que los programadores orientan sus funciones hacia la generación de nuevo código y la migración de sistemas heredados.

La IA representa también un aliado estratégico en las unidades jurídicas de los bancos, donde los modelos avanzados ayudan en el seguimiento de regulaciones, el resumen de sentencias, el análisis contractual y la propuesta de nuevas cláusulas.

En el control de la morosidad, el uso de analítica de datos y algoritmos está siendo supervisado por profesionales, aunque informes de KPMG prevén que entre el 6% y el 40% de las tareas diarias en banca pasarán a manos de la IA generativa.

Las funciones de back office se perfilan como las más vulnerables, con la posibilidad de que hasta el 90% de los procesos sean delegados en agentes inteligentes. Según informes de Citi, los empleos bancarios son los más sencillos de sustituir en este escenario. Su análisis prevé que, hacia 2030 o antes, los bots tendrán un papel central en la experiencia del cliente, la cuota de mercado y la estructura de empleo en la banca.

No obstante, la consultora Qaracter señala que este proceso no implica necesariamente una reducción automática del empleo, sino una reasignación de funciones hacia áreas como supervisión de modelos, prevención del fraude, ciberseguridad y gestión de casos complejos.

Por su parte, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) resalta los beneficios de la IA en la personalización de servicios, gestión de riesgos y optimización de procesos, aunque advierte sobre la importancia de garantizar el cumplimiento normativo y el desarrollo ético de estas tecnologías.

Abogacía y software: adaptación ante el avance de la inteligencia artificial

El impacto de la IA también se siente en la abogacía y la industria del software. Según el Libro Blanco sobre la IA y la abogacía elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Valencia, la irrupción tecnológica está dando lugar a nuevos roles y a la transformación de funciones tradicionales.

Los juristas deberán reforzar su capacidad de contextualizar e interpretar el derecho en un entorno donde la información legal es cada vez más accesible y comercializada digitalmente.

En el ámbito del software, la inteligencia artificial amenaza con relegar muchas tareas de programación al ámbito automatizado. Sin embargo, los profesionales del sector cuentan con oportunidades en la supervisión, mantenimiento y gestión de los nuevos sistemas y agentes inteligentes.

Por otro lado, el sector logístico está experimentando un proceso de sustitución progresiva de trabajadores por sistemas robotizados en clasificación y envío de mercancía, así como por tecnologías de picking automatizado. La digitalización de las factorías reduce la necesidad de operarios en tareas básicas de carga, descarga y preparación de pedidos, acelerando la transformación de los perfiles laborales en este ámbito.

Respuestas y cautelas del sector profesional ante la IA

Representantes de distintos colectivos profesionales reconocen el “cierto impacto laboral” derivado de la inteligencia artificial, aunque evitan precisar el alcance de los daños en el empleo. En términos generales, existe consenso sobre la necesidad de adaptación, reconversión y formación en competencias tecnológicas para afrontar el avance de la automatización.

Mientras la EBA subraya los beneficios de la IA en perfiles de clientes, lucha contra el fraude y optimización de procesos, también insiste en la importancia de un enfoque mesurado. La adopción de estas tecnologías debe alinearse con la normativa vigente y las expectativas éticas de la sociedad, garantizando pruebas rigurosas y una gestión responsable de los riesgos asociados.