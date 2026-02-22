Peligra el empleo del trabajador promedio ante el avance de la IA en la industria tecnológica

En el sector tecnológico, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de gestión aumentan la vulnerabilidad laboral del empleado de desempeño promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos empleados de buen desempeño enfrentan una mayor vulnerabilidad laboral en industrias como la tecnología, donde la combinación de inteligencia artificial (IA) y un mercado a favor de los empleadores impulsa una gestión binaria: quienes sobresalen reciben recompensas, mientras que el resto, incluso aquellos con desempeño sólido, pueden quedar desatendidos o en riesgo de automatización.

Este cambio no solo redefine el valor del trabajador medio, sino que amenaza la estabilidad de quienes, lejos de la élite, sostenían el equilibrio de las grandes empresas.

Cómo impacta la inteligencia artificial al empleado promedio

Según consignó Business Insider, desde la perspectiva de Jeff Hyman, quien lleva tres décadas en el área de reclutamiento, esta transformación se traduce en un ambiente peligroso para el llamado “jugador B”, el empleado de rendimiento aceptable.



Para Hyman, es común que los trabajadores promedio subestiman el peligro, porque presumen una seguridad laboral mientras la IA avanza cubriendo tarea tras tarea de sus puestos.

Esta automatización, sumada a una mayor presión sobre los resultados individuales, cambia las reglas: los que no alcanzan el brillo distintivo pueden quedar desplazados en una fuerza laboral que antes los necesitaba como columna vertebral.

De qué forma las grandes empresas tecnológicas han motivado la innovación

Alan Stein, asesor profesional con experiencia en firmas como Facebook, Google y Salesforce, describe el enfoque actual de la industria tecnológica como un regreso a una estrategia empresarial tradicional, ahora más explícita: reforzar los incentivos para quienes tienen “importancia estratégica” y reducir la inversión en empleados intermedios.

De acuerdo con Stein, grandes empresas como Dell, Meta y Amazon han reestructurado sus sistemas de compensación, asignando mayores premios a quienes superan sus objetivos y limitando los beneficios para quienes solo alcanzan el mínimo esperado.



El profesor Richard Smith, de la Escuela de Negocios Carey de Johns Hopkins, comparte que este modelo segmentado, habitual en el marketing de clientes, ha permeado la gestión de personal bajo la premisa de identificar y potenciar a los trabajadores “más valiosos” (MVP) para la sostenibilidad de las firmas a largo plazo.

Smith advierte que esta lógica fortalece la brecha entre los empleados de alto desempeño y el gran grupo intermedio, al que cada vez se dedica menos atención incluso para procesos de formación y mejora.

Qué consecuencias tiene enfocarse solo en los trabajadores élite

Los expertos señalan que la polarización interna impone nuevos desafíos, no solo para los empleados, sino además para las propias empresas. Si los grupos directivos ponen el foco exclusivo en su élite, corren el riesgo de desmotivar a la mayoría.



Smith plantea la cuestión en términos comparativos: invertir en una mejora pequeña pero amplia de la base puede generar más impacto para la empresa que centrarse solo en potenciar a la minoría sobresaliente.

Además, un ambiente en el que predomina el temor al reemplazo o la invisibilización diluye la innovación, la creatividad y la colaboración —elementos que los directivos suelen priorizar para el crecimiento organizacional—.

Por qué quedó en el pasado la frase “todo tienen potencial

Stein observa que la actual tendencia se distancia del espíritu de “todos tienen potencial” que caracterizó los años de auge de contratación durante la pandemia, y que había permitido a muchos trabajadores recibir beneficios excepcionales y oportunidades de desarrollo.

Ahora, la presión competitiva y el avance tecnológico replantean qué perfiles serán impulsados y cuáles podrán continuar accediendo a premios o incentivos.



Según explicó Stein a Business Insider, en muchas grandes organizaciones, entre el 10% y el 20% de los empleados son catalogados como “trabajadores incansables”, una proporción equivalente corresponde a quienes tienen bajo rendimiento, y el grueso pertenece al segmento intermedio: confiable y siempre necesario, pero sin la visibilidad de los primeros.

Qué estrategias de adaptación hay para el trabajador promedio en la era de la IA

Frente a la amenaza de automatización y a un mercado más exigente, los expertos coinciden en que el trabajador promedio aún tiene margen de maniobra. Stein asegura que en el sector tecnológico los empleados que mantienen un rendimiento satisfactorio suelen acceder a beneficios y aumentos destacados.

Hyman sugiere a quienes no sobresalen que busquen volverse indispensables, focalizándose en habilidades que la IA no cubre: juicio, relación directa con clientes, gestión de situaciones ambiguas.