Tecno

Peligra el empleo del trabajador promedio ante el avance de la IA en la industria tecnológica

La automatización impulsa una diferenciación más rígida entre empleados destacados y el resto del personal, lo que redefine las oportunidades para quienes no se encuentran entre la élite

Guardar
En el sector tecnológico, la
En el sector tecnológico, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de gestión aumentan la vulnerabilidad laboral del empleado de desempeño promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos empleados de buen desempeño enfrentan una mayor vulnerabilidad laboral en industrias como la tecnología, donde la combinación de inteligencia artificial (IA) y un mercado a favor de los empleadores impulsa una gestión binaria: quienes sobresalen reciben recompensas, mientras que el resto, incluso aquellos con desempeño sólido, pueden quedar desatendidos o en riesgo de automatización.

Este cambio no solo redefine el valor del trabajador medio, sino que amenaza la estabilidad de quienes, lejos de la élite, sostenían el equilibrio de las grandes empresas.

Cómo impacta la inteligencia artificial al empleado promedio

Según consignó Business Insider, desde la perspectiva de Jeff Hyman, quien lleva tres décadas en el área de reclutamiento, esta transformación se traduce en un ambiente peligroso para el llamado “jugador B”, el empleado de rendimiento aceptable.

En la industria tecnológica, la
En la industria tecnológica, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de gestión aumentan la vulnerabilidad laboral del empleado de desempeño promedio. (imagen Ilustrativa Infobae)

Para Hyman, es común que los trabajadores promedio subestiman el peligro, porque presumen una seguridad laboral mientras la IA avanza cubriendo tarea tras tarea de sus puestos.

Esta automatización, sumada a una mayor presión sobre los resultados individuales, cambia las reglas: los que no alcanzan el brillo distintivo pueden quedar desplazados en una fuerza laboral que antes los necesitaba como columna vertebral.

De qué forma las grandes empresas tecnológicas han motivado la innovación

Alan Stein, asesor profesional con experiencia en firmas como Facebook, Google y Salesforce, describe el enfoque actual de la industria tecnológica como un regreso a una estrategia empresarial tradicional, ahora más explícita: reforzar los incentivos para quienes tienen “importancia estratégica” y reducir la inversión en empleados intermedios.

De acuerdo con Stein, grandes empresas como Dell, Meta y Amazon han reestructurado sus sistemas de compensación, asignando mayores premios a quienes superan sus objetivos y limitando los beneficios para quienes solo alcanzan el mínimo esperado.

Grandes compañías como Dell, Meta
Grandes compañías como Dell, Meta y Amazon reestructuran sus sistemas de incentivos, premiando solo a quienes superan los objetivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Richard Smith, de la Escuela de Negocios Carey de Johns Hopkins, comparte que este modelo segmentado, habitual en el marketing de clientes, ha permeado la gestión de personal bajo la premisa de identificar y potenciar a los trabajadores “más valiosos” (MVP) para la sostenibilidad de las firmas a largo plazo.

Smith advierte que esta lógica fortalece la brecha entre los empleados de alto desempeño y el gran grupo intermedio, al que cada vez se dedica menos atención incluso para procesos de formación y mejora.

Qué consecuencias tiene enfocarse solo en los trabajadores élite

Los expertos señalan que la polarización interna impone nuevos desafíos, no solo para los empleados, sino además para las propias empresas. Si los grupos directivos ponen el foco exclusivo en su élite, corren el riesgo de desmotivar a la mayoría.

Expertos advierten que la polarización
Expertos advierten que la polarización interna, centrada en los empleados más valiosos, puede reducir la innovación y la colaboración en las empresas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Smith plantea la cuestión en términos comparativos: invertir en una mejora pequeña pero amplia de la base puede generar más impacto para la empresa que centrarse solo en potenciar a la minoría sobresaliente.

Además, un ambiente en el que predomina el temor al reemplazo o la invisibilización diluye la innovación, la creatividad y la colaboración —elementos que los directivos suelen priorizar para el crecimiento organizacional—.

Por qué quedó en el pasado la frase “todo tienen potencial

Stein observa que la actual tendencia se distancia del espíritu de “todos tienen potencial” que caracterizó los años de auge de contratación durante la pandemia, y que había permitido a muchos trabajadores recibir beneficios excepcionales y oportunidades de desarrollo.

Ahora, la presión competitiva y el avance tecnológico replantean qué perfiles serán impulsados y cuáles podrán continuar accediendo a premios o incentivos.

Los trabajadores promedio deben desarrollar
Los trabajadores promedio deben desarrollar habilidades humanas, dominio de IA y adaptabilidad para evitar la automatización y asegurar la empleabilidad futura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Stein a Business Insider, en muchas grandes organizaciones, entre el 10% y el 20% de los empleados son catalogados como “trabajadores incansables”, una proporción equivalente corresponde a quienes tienen bajo rendimiento, y el grueso pertenece al segmento intermedio: confiable y siempre necesario, pero sin la visibilidad de los primeros.

Qué estrategias de adaptación hay para el trabajador promedio en la era de la IA

Frente a la amenaza de automatización y a un mercado más exigente, los expertos coinciden en que el trabajador promedio aún tiene margen de maniobra. Stein asegura que en el sector tecnológico los empleados que mantienen un rendimiento satisfactorio suelen acceder a beneficios y aumentos destacados.

Hyman sugiere a quienes no sobresalen que busquen volverse indispensables, focalizándose en habilidades que la IA no cubre: juicio, relación directa con clientes, gestión de situaciones ambiguas.

Temas Relacionados

EmpleoTrabajadorInteligencia artificialIndustria tecnológicaAutomatizaciónTecnología-noticias

Últimas Noticias

Qué es un ‘therian’, dónde se reúnen y qué animales caracterizan: lo más buscado en Google

La cultura que crece en redes sociales, fusiona identidad animal y autoexpresión, suma adeptos entre jóvenes y abre nuevos debates en la sociedad

Qué es un ‘therian’, dónde

Así infectaron hackers miles de computadoras usando las actualizaciones de Notepad++

Ciberdelincuentes infiltraron el sistema de actualizaciones del popular editor, distribuyendo software malicioso desde canales oficiales y evidenciando los nuevos riesgos

Así infectaron hackers miles de

Lista de códigos de Free Fire que puedes reclamar este domingo 22 de febrero de 2026

El sistema de recompensas asegura acceso a objetos premium, como skins, trajes y diamantes por un plazo restringido, sin necesidad de gastar dinero

Lista de códigos de Free

Cinco funciones de Windows 11 que han cambiado la forma de usar la PC

Extracción nativa de archivos, pestañas en el Explorador y Snap Assist destacan entre las herramientas que optimizan la gestión diaria

Cinco funciones de Windows 11

Pixel 10a y Pixel 9a de Google: todo lo que cambia entre los dos modelos económicos

El nuevo modelo destaca por su brillo superior, mayor resistencia y funciones como SOS satelital y herramientas avanzadas de fotografía, aunque el hardware principal sigue siendo similar

Pixel 10a y Pixel 9a
DEPORTES
Continúa la fecha 6 del

Continúa la fecha 6 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos del domingo

Un icónico auto de Fórmula 1 que protagonizó la polémica definición por el título entre Hamilton y Verstappen será subastado

El ranking de la F1 con los mejores y peores equipos tras los test de pretemporada: qué posición ocupa Alpine

La pelea que dio que hablar en la NBA entre el hijo de una leyenda y un rival: “Me golpeó desde un lugar donde no podía verlo”

La trágica historia de amor y muerte que sacudió a los Juegos Olímpicos de Invierno: “Siempre serás mi sol”

TELESHOW
MasterChef Celebrity 2026: cuándo se

MasterChef Celebrity 2026: cuándo se despide el reality y qué pasará después en la pantalla

Maxi López se despidió de Argentina con un conmovedor mensaje: “Me llevo este amor conmigo para siempre”

Mirtha Legrand contó su secreto para llegar a los 99 años con buena salud: “Soy entusiasta”

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

INFOBAE AMÉRICA

El egiptólogo más famoso del

El egiptólogo más famoso del mundo tiene su documental y se defiende: “Los fracasados intentarán detenerte”

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

A pocos días de su viaje para reunirse con Trump, Lula aseguró que Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”

Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial

La argentina Valentina Carrasco regresa a la ópera de París